«Стала свободной женщиной»: что известно о разводе Ксении Раппопорт

Народная артистка России Ксения Раппопорт развелась со своим вторым мужем — ресторатором Дмитрием Борисовым. Брак 45-летней актрисы и 39-летнего бизнесмена продлился три года — и в конце мая 2019-го был расторгнут. Информация о расставании супругов, впрочем, стала достоянием СМИ лишь сейчас, когда о разводе заявил источник, близкий к теперь уже бывшей паре.

«Ксения и Митя разошлись, — приводит его слова «СтарХит». — В конце апреля она подала заявление в судебный участок № 359 Басманного района. И ровно через месяц стала свободной женщиной».

О том, что именно послужило главной причиной развода, на данный момент не сообщается. Согласно прессе, в свое время ради возлюбленной Борисов переехал из Москвы в Санкт-Петербург, оставив в столице супругу, 30-летнюю художницу, и 10-летнюю дочь.

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До встречи с ресторатором актриса, известная по фильмам «Незнакомка», «Два дня» и «Качели», состояла в гражданском браке с коллегой по профессии Юрием Колокольниковым, востребованным в Голливуде. На его счету роли в таких лентах, как «Перевозчик: Наследие», «Телохранитель киллера», «Хантер Киллер», а также культовом сериале HBO «Игра престолов». Несмотря на наличие общего ребенка, дочери Софии, знаменитости не спешили узаконивать свои отношения и в итоге расстались.

Старшую дочь Дарью-Аглаю Раппопорта родила от первого супруга — предпринимателя Виктора Тарасова. Девушка пошла по стопам матери и стала востребованной актрисой — в частности, на ее счету премия «Золотой орел» за лучшую женскую роль в кино.

Согласно слухам в сети, в биографии Раппопорт был и еще один роман, случившийся до отношений с Колокольниковым.

Речь про режиссера Эдуарда Боякова, который позже стал художественным руководителем театра «Практика», а в настоящее время возглавляет МХАТ имени Горького. Отмечается, что у Боякова всегда была репутация любимца женщин, чему нисколько не мешал статус женатого мужчины, что, впрочем, и стало главной причиной расставания: Раппопорт не была готова делить возлюбленного с другими.

В конце июля в прессе обсуждались слухи о предстоящем разводе российского шоумена Михаила Галустяна и его супруги Виктории, с которой они в этом году отпраздновали 12-летнюю годовщину свадьбы. Позже представитель артиста Алексей Новацкий в беседе с «Пятым каналом» опроверг эти сообщения: «Никого не слушайте, это все ложь полная. Это все фейк».

Подобные предположения появились в сети после случая на борту самолета, следовавшего из Москвы в Барнаул. Пассажиры обратили внимание на юмориста, которого на рейсе сопровождала неизвестная женщина. По словам очевидцев, Галустян враждебно отреагировал на просьбу поклонников сделать совместную фотографию. Кроме того, согласно неподтвержденным сведениям одного из Telegram-каналов, в короткой беседе актер якобы проговорился о том, что давно не живет со своей супругой.

Отметим, что супруги Галустян считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. В начале июля Виктория опубликовала в своем блоге трогательный пост, посвященный очередной годовщине их свадьбы.

«12 лет назад в этот день появилось самое ценное для меня — настоящая семья, — написала супруга комика. — Любимый муж, а потом и наши славные дети. Дорогой мой Михаил Галустян! Спасибо тебе за все! Люблю тебя».

Артист, в свою очередь, тоже посвятил сентиментальную публикацию супруге и их «никелевой свадьбе» в инстаграме. «Ну как ее можно не любить? — написал Галустян. — Это же просто подарок судьбы. Виктория Галустян, поздравляю тебя с днем рождения. А еще — сегодня 12 лет как мы поженились. Виктория Викторовна — Победа Победовна моя. Спасибо за таких прекрасных девочек/конфеточек».