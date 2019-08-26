«Эбигейл», злые птицы и аллигаторы: что смотрят в России

Второй уикенд мультфильма «Angry Birds 2 в кино» в российском прокате принес ленте 83,6 млн рублей, что оказалось достаточно для лидерства в бокс-офисе. Новая часть анимационной ленты, приуроченная к десятилетию культовой игры о кровной вражде свиней и птиц, рассказывает об их вынужденном перемирии для спасения от общей угрозы в виде надвигающихся заморозков.

После третьих выходных российского проката фильм Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» занимает вторую строчку с 80,3 млн рублей. Картина о событиях лета 1969 года, когда члены «Семьи» Чарльза Мэнсона зверски убили Шэрон Тейт, жену режиссера Романа Поланского, уже собрала в России 943,5 млн рублей.

Хоррор «Капкан» режиссера Александра Ажа в премьерный российский уикенд собрал 80 млн рублей. Фильм основан на истории об урагане во Флориде, во время которого главная героиня вместо эвакуации самоотверженно бросается на поиски собственного отца, оказавшегося запертым в их доме с постоянно прибывающим уровнем воды, рискуя быть атакованным аллигаторами.

Фантастический фильм отечественного производства «Эбигейл» с Тинатин Далакишвили, Эдди Марсаном, Ксенией Кутеповой и Равшаной Курковой стартовал с четвертого места, заработав 48,3 млн рублей. Картина режиссера Александра Богуславского рассказывает о девушке, которая обнаружила магию в своем городе, закрытом на карантин якобы из-за неизвестной болезни.

По итогам четвертой недели российского проката спин-офф гоночной франшизы «Форсаж: Хоббс и Шоу» добавил в свою кассу 30,5 млн рублей. По сюжету фильма, превосходный спецагент, боец и стрелок Люк Хоббс (Дуэйн «Скала» Джонсон) объединяется со своим старым врагом, опаснейшим преступником Декардом Шоу (Джейсон Стейтем). Их целью является противостояние общему противнику — одному из самым разыскиваемых террористов в мире Брикстону.

На шестом месте оказался фильм Рика Романа Во «Падение ангела», в премьерные выходные выручивший 27,2 млн рублей. Картина является третьей частью франшизы Джерарда Батлера о спецагенте, неоднократно спасающем героя Моргана Фримена, который к финалу трилогии успел стать президентом США.

Киноверсия мультипликационной классики от компании Disney «Король лев» по итогам шестых выходных проката собрала 23,5 млн рублей. За все время российского проката трехмерная лента Джона Фавро смогла выручить целых 2,5 млрд рублей.

Очередная премьера российского производства — лента Евгения Торреса «Трудности выживания», заработавшая в первый уикенд 12,5 млн рублей. Фильм с Елизаветой Кононовой и Василием Бриченко рассказывает о журналистке, которая отправляется на необитаемый остров, чтобы взять интервью у миллионера-отшельника.

Бодизитивный мультфильм «UglyDolls. Куклы с характером» стартовал в отечественном прокате с девятой позиции. Анимационная лента от режиссера «Шрека 2» Келли Эсбери, собравшая в России 7,6 млн рублей, повествует о том, что внутренние качества и обаяние гораздо важнее внешних данных. Действие фильма происходит в вымышленном городке Агливилле, где проживают непривлекательные, но милейшие разноцветные существа. Главная героиня Мокси со своими странными друзьями отправляется в путешествие вне Агливилля, где им предстоит проявить характер и оставаться собой в любой ситуации.