«Живи спокойно, страна»: Пугачева нашла себе преемницу

Алла Пугачева благословила Светлану Лободу петь для страны

Народная артистка СССР Алла Пугачева намекнула на то, что певица Светлана Лобода может стать ее преемницей на российской эстраде. Видео со словами Примадонны Лобода опубликовала в своем инстаграме.

После выступления на ежегодном международном конкурсе молодых исполнителей поп-музыки «Новая волна» певица Светлана Лобода поделилась в инстаграме видеороликом, в котором поблагодарила композитора Игоря Крутого за песню. В кадре с исполнительницей находилась народная артистка СССР Алла Пугачева, которую хозяйка страницы также осыпала благодарностями за благословение, назвав «любимой» и «великой артисткой». В ответ Примадонна намекнула, что в будущем Лобода может стать ее преемницей на отечественной эстраде.

«Живи спокойно, страна. Ведь у тебя еще она, — сказала Пугачева, показывая на смущенную Лободу. — Все остальные в тени».

Судя по смеху и одобрительным возгласам за кадром ролика, реплика артистки развеселила присутствующих.

Поклонники Лободы в комментариях к видеозаписи признались ей в любви и отметили, что певица действительно заслужила такую оценку из уст великой артистки.

«Всегда говорил, что Светлана Сергеевна дубль два Алла Борисовна! Такая же великая, талантливая революционерка и полное олицетворение успеха», — написал фанат Лободы.

Другие пользователи обвинили ее в лицемерии, отметив, что Пугачева просто пошутила.

«Как же все пресмыкаются перед Аллой Борисовной», «А Света приняла все за чистую монету», «Чистой воды подхалимаж», — посмеялись подписчики.

Многие украинские фолловеры осудили Лободу за то, что она спокойно приняла слова Пугачевой о «стране», тем самым дав понять, что останется в России надолго.

«Я против Лободы ничего не имею, она безусловно талантлива, но она гражданка Украины, а мне бы хотелось видеть нашу певицу!» — заявила подписчица артистки.

Тем временем «преемницей» старого стиля одежды Пугачевой стала американская певица Барбара Стрейзанд. На одном из недавних концертов звезда вышла на сцену с пышной прической, облаченная в объемный черный балахон с укороченным передом для демонстрации красивых ног.

Забавное сходство заметил муж Пугачевой, шоумен Максим Галкин. Он опубликовал в инстаграме видео с концерта Стрейзанд в нью-йоркском Мэдисон-сквер-гарден.

«Похоже, что образ Аллы двадцатилетней давности дошел до мировых звезд», — пошутил Галкин.

Публикация очень развеселила подписчиков артиста, и за несколько часов ее прокомментировали более полутора тысяч раз.

«Барбара участвует в передаче «Один в один», «Только не женись теперь на ней, это всего лишь дешевая копия», «Ага, только Пугачевой тогда было 50, а Стрейзанд сейчас почти 80», — писали пользователи.

Не обошлось и без конфликтов на почве спора — «чья певица лучше». Поклонники Пугачевой всеми силами старались выразить свою любовь и уважение к звезде, местами перегибая палку и переходя на оскорбления в адрес мировой знаменитости.

Поклонники творчества Стрейзанд, которых в комментариях у Галкина оказалось немало, стояли на своем чуть более интеллигентно.

«Барбара — звезда мировой величины. Я не понимаю тех, кто неуважительно пишет о ней. Послушайте ее, почитайте о ней», — призвала одна из подписчиц.

Также под публикацией отметились подписчики, недовольные тем, что недавний скандал с участием Галкина постепенно начинает забываться.

«Все это хорошо и весело Максим, а что же на счет задыхающихся от смога сибиряков. Вы все еще считаете, что они должны «начать с себя»? — напомнили шоумену.

Ранее телеведущий озвучил на своей странице в соцсети непопулярный взгляд на ситуацию с пожарами в Сибири. По мнению Галкина, шум, поднявшийся среди россиян, нельзя назвать истинной борьбой за экологию. Шоумен выразил уверенность в том, что уже через месяц пользователи соцсетей и не вспомнят о страшных пожарах, а вся истерия вокруг этой темы является лишь данью моде. Также супруг Пугачевой прошелся по звездам шоу-бизнеса, которые призывали к немедленному тушению пожаров, назвав их «гламурными девицами», которые таким образом просто лишний раз напоминали о своем существовании.