«Живи спокойно, страна»: Пугачева нашла себе преемницу

После выступления на ежегодном международном конкурсе молодых исполнителей поп-музыки «Новая волна» певица Светлана Лобода поделилась в инстаграме видеороликом, в котором поблагодарила композитора Игоря Крутого за песню. В кадре с исполнительницей находилась народная артистка СССР Алла Пугачева, которую хозяйка страницы также осыпала благодарностями за благословение, назвав «любимой» и «великой артисткой». В ответ Примадонна намекнула, что в будущем Лобода может стать ее преемницей на отечественной эстраде.

«Живи спокойно, страна. Ведь у тебя еще она, — сказала Пугачева, показывая на смущенную Лободу. — Все остальные в тени».

Судя по смеху и одобрительным возгласам за кадром ролика, реплика артистки развеселила присутствующих.

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Поклонники Лободы в комментариях к видеозаписи признались ей в любви и отметили, что певица действительно заслужила такую оценку из уст великой артистки.

«Всегда говорил, что Светлана Сергеевна дубль два Алла Борисовна! Такая же великая, талантливая революционерка и полное олицетворение успеха», — написал фанат Лободы.

Другие пользователи обвинили ее в лицемерии, отметив, что Пугачева просто пошутила.

«Как же все пресмыкаются перед Аллой Борисовной», «А Света приняла все за чистую монету», «Чистой воды подхалимаж», — посмеялись подписчики.

Многие украинские фолловеры осудили Лободу за то, что она спокойно приняла слова Пугачевой о «стране», тем самым дав понять, что останется в России надолго.

«Я против Лободы ничего не имею, она безусловно талантлива, но она гражданка Украины, а мне бы хотелось видеть нашу певицу!» — заявила подписчица артистки.

Тем временем «преемницей» старого стиля одежды Пугачевой стала американская певица Барбара Стрейзанд. На одном из недавних концертов звезда вышла на сцену с пышной прической, облаченная в объемный черный балахон с укороченным передом для демонстрации красивых ног.

Забавное сходство заметил муж Пугачевой, шоумен Максим Галкин. Он опубликовал в инстаграме видео с концерта Стрейзанд в нью-йоркском Мэдисон-сквер-гарден.

«Похоже, что образ Аллы двадцатилетней давности дошел до мировых звезд», — пошутил Галкин.

Публикация очень развеселила подписчиков артиста, и за несколько часов ее прокомментировали более полутора тысяч раз.

«Барбара участвует в передаче «Один в один», «Только не женись теперь на ней, это всего лишь дешевая копия», «Ага, только Пугачевой тогда было 50, а Стрейзанд сейчас почти 80», — писали пользователи.

Не обошлось и без конфликтов на почве спора — «чья певица лучше». Поклонники Пугачевой всеми силами старались выразить свою любовь и уважение к звезде, местами перегибая палку и переходя на оскорбления в адрес мировой знаменитости.

Поклонники творчества Стрейзанд, которых в комментариях у Галкина оказалось немало, стояли на своем чуть более интеллигентно.

«Барбара — звезда мировой величины. Я не понимаю тех, кто неуважительно пишет о ней. Послушайте ее, почитайте о ней», — призвала одна из подписчиц.

Также под публикацией отметились подписчики, недовольные тем, что недавний скандал с участием Галкина постепенно начинает забываться.

«Все это хорошо и весело Максим, а что же на счет задыхающихся от смога сибиряков. Вы все еще считаете, что они должны «начать с себя»? — напомнили шоумену.

Ранее телеведущий озвучил на своей странице в соцсети непопулярный взгляд на ситуацию с пожарами в Сибири. По мнению Галкина, шум, поднявшийся среди россиян, нельзя назвать истинной борьбой за экологию. Шоумен выразил уверенность в том, что уже через месяц пользователи соцсетей и не вспомнят о страшных пожарах, а вся истерия вокруг этой темы является лишь данью моде. Также супруг Пугачевой прошелся по звездам шоу-бизнеса, которые призывали к немедленному тушению пожаров, назвав их «гламурными девицами», которые таким образом просто лишний раз напоминали о своем существовании.