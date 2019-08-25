Спасение президента и «диснеевская» классика: что смотрят в США

Лидером американского проката за 23-25 августа стал боевик Рика Романа Во «Падение ангела» — очередная часть франшизы с Джерардом Батлером в роли американского спецагента, которому вновь предстоит спасти героя Моргана Фримена, президента США. В свои первые выходные лента заработала $21,3 млн, ощутимо превзойдя ожидания экспертов: те полагали, что проект не соберет и 14 млн. Вместе с тем картина показала худший старт в истории серии — при том, что ее предшественники на первой строчке бокс-офиса никогда не находились, имея куда более жесткую конкуренцию.

Второй стала комедия «Хорошие мальчики», рассказывающая о трех подростках, которые решили во что бы то ни стало попасть на «взрослую» вечеринку и отправились на поиски всего необходимого, попутно попадая в неловкие, опасные и нравоучительные ситуации. Вторые выходные принесли проекту $11,8 млн — то есть фильм после дебюта упал менее чем на 46 процентов.

Третья строчка досталась еще одному новичку завершившейся недели — картине «Победитель» с Алексом Кендриком в главной роли. Лента буквально пристыдила всех прогнозистов, заработав фантастические (в правильном контексте, конечно) $8,2 млн, тогда как мест у нее было всего 1723. Очевидно, что немалый вклад в подобный результат внесли критики: фильм, в частности получил аж 99% одобрения на сайте RottenTomatoes.

Позицией ниже расположился главный старичок первой десятки — игровой ремейк бессмертной диснеевской классики, мультфильма «Король Лев». Шестой уикенд на домашнем рынке пополнил казну проекта еще на $8,15 млн, и теперь его американская касса составляет 511 млн. Суммарно по миру картина заработала уже аж более $1,5 млрд — а это, на секундочку, девятый результат в истории кинематографа.

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Пятое место занял спин-офф «Форсажа» — боевик «Форсаж: Хоббс и Шоу» от режиссера второго «Дэдпула» Дэвида Литча. В ходе четвертых выходных фильм выручил $8,1 млн. Эти цифры, впрочем, меркнут на фоне старта картины в Китае, который произошел в минувший уикенд: лента дебютировала в стране со $102 млн, показав лучшее августовское открытие в истории рынка. Чтобы данный результат показался еще более потрясающим, достаточно сказать, что за без малого месяц «Хоббс и Шоу» заработали на домашней для себя (и традиционно самой денежной) арене «лишь» $148 млн.

Шестой, в свою очередь, финишировала черная комедия от Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт «Я иду искать». Лента, появившаяся в прокате США чуть раньше старта минувшего уикенда, собрала за выходные всего $7,6 млн.

Седьмым стал второй полнометражный мультфильм о знаменитом (благодаря одноименной игре) противостоянии птиц и свиней «Angry Birds 2 в кино»: вторые выходные обогатили создателей проекта на $6,3 млн.

Наконец, замкнули десятку сильнейших хоррор-антология режиссера Андре Эвредаля «Страшные истории для рассказа в темноте» от продюсера Гильермо дель Торо,

«Дора и Затерянный город», киноверсия популярного мультика и...

девятый фильм гениального Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде». Собрали за 23-25 августа в США они соответственно $6 млн (третьи выходные), 5,2 млн (третьи) и 5 млн (пятые).