«Леди и бродяга», «Мандалорец» и другие трейлеры D23

В калифорнийском Анахайме прошла очередная выставка официального фан-клуба компании The Walt Disney — D23. Буква «D» в названии означает Disney, а 23 — 1923 год, когда Уолт Дисней основал студию.

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Впервые клуб D23 был представлен 10 марта 2009 года председателем и главным исполнительным директором Disney Бобом Айгером во время ежегодного собрания компании. В 2009-м у D23 был собственный стенд на фестивале Comic-Con в Сан-Диего, где студия анонсировала самые громкие новинки ближайшего года. Первая персональная выставка D23 Expo прошла 10-13 сентября 2009 года. В марте 2010-го D23 объявил, что подобное мероприятие будет проходить раз в два года.

На D23 Expo 2019 компания презентовала свой стриминговый сервис Disney+ и рассказала о готовящихся для него материалах. Новая платформа запустится уже в ноябре 2019 года специально для трансляции новых проектов компании.

Большая часть каталога будущей платформы будет представлена оригинальными шоу по комиксам вселенной «Звездных войн» и Marvel, а также проектами студии Pixar, канала National Geographic и 21st Century Fox.

Главной целью возникновения Disney+ представители компании назвали предоставление пользователям «в каждом значимом регионе мира» качественных медиапродуктов. На презентации платформы ее создатели сообщили, что выход сервиса на европейский и азиатский рынки произойдет уже в 2020 году.

Ожидается, что по стоимости подписки в размере $6,99 в месяц новая платформа составит конкуренцию стриминговому гиганту Netflix. В отличие от Disney+ за месячную подписку на продукты лидера рынка пользователям приходится выплачивать от $9 до $13 в месяц. Согласно прогнозам относительно числа зрителей, к 2024 году Disney+ будут смотреть от 60 до 90 млн человек.

В рамках презентации сервиса был анонсирован седьмой сезон анимационного сериала «Звездные войны: Войны клонов», который выйдет в феврале 2020 года. Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди также сообщила, что в течение первого года после запуска новой платформы ее подписчикам будут доступны все полнометражные фильмы франшизы — в том числе девятый эпизод «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

Ранее Айгер заявил, что после премьеры этого фильма команда, производившая медиапродукты франшизы, сфокусировалась на телевизионных проектах.

«Мы возьмем паузу на какое-то время и отдохнем, потому что девятый фильм завершает сагу Скайуокера. Будут и другие фильмы о «Звездных войнах», но перед этим будет небольшой перерыв», — поделился исполнительный директор Disney.

Новинкой франшизы станет сериал «Мандалорец», дебютный трейлер которого был впервые показан на мероприятии. Выход шоу, действие которого развернется во вселенной «Звездных войн», запланирован уже на 12 ноября 2019 года — после запуска Disney+. К работе над восьмисерийным фильмом в качестве сценариста и продюсера был привлечен режиссер нового «Короля Льва» Джон Фавро.

Намного больше внимания на выставке было уделено медиапродуктам Marvel. В первую очередь создатели представили зрителям трейлер седьмого сезона сериала «Агенты «Щ.И.Т.», который выйдет летом 2020-го. На осень следующего года запланирован показ шоу «Сокол и Зимний солдат», а на весну 2021-го — «Локи», «ВандаВижен» и других.

Прошла на выставке презентация и других проектов: в частности, в один из моментов на сцену с речью вышла Хиллари Дафф, звезда «Лиззи Магуайер». В продолжении сериала, который выйдет на Disney+, она вернется к своей роли спустя много лет и сыграет 30-летнюю Лиззи.

На выставке также показали трейлер киноремейка классического мультфильма «Леди и бродяга» 1955 года. Подобно новому «Королю льву», животные в этом фильме будут «настоящими». Лента выйдет в мировой прокат 12 ноября этого года.

Сказочная рождественская комедия «Ноэль», которая появится в кинотеатрах 12 ноября 2019 года, также обзавелась официальным трейлером. Картина, главные роли в которой сыграли Анна Кендрик и Билл Хейдер, рассказывает историю дочери Санты по имени Ноэль Клаус.

Добавим, что в России стриминговый сервис Disney+ будет доступен не раньше октября 2020 года.