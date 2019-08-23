Плейлист недели: Brockhampton, Лана дель Рей и Тейлор Свифт

Brockhampton — «If You Pray Right»

Все, кто хотя бы немного следит за творчеством калифорнийского хип-хоп бэнда Brockhampton, знают, что запись их нового альбома протекала не просто тяжело, а как-то вовсе мучительно. Неудавшаяся промо-кампания, сделка с RCA, согласно которой ребятам за три года надо выпустить еще четыре альбома (не в собственное удовольствие, а как обязанность перед лейблом), — в итоге привели к переносу релиза. «Ginger» — новая глава в творчестве группы, логичное продолжение трилогии «Saturation» и «iridescence» и, наверное, самая откровенная ее пластинка. Здесь не стоит искать сильных треков, претендующих на звание бэнгера, но и без сюрпризов в плане экспериментов не обошлось: один из треков («Heaven belongs to you») полностью исполнил рэпер Slowthai, а финальную композицию — некий Victor Roberts II, для которого песня стала официальным дебютом.

Загадочная Лана дель Рей отметилась сразу двумя новыми песнями — «Fuck It I Love You» и «The Greatest». Вместе с ними вышел девятиминутный клип-экранизация, выполненный в ретро-эстетике. В ролике певица прогуливается вдоль побережья, катается на серфе и скейте, а также исполняет мрачные любовные баллады в баре. Композиции войдут в грядущий альбом Рей «Norman Fucking Rockwell» (релиз 30 августа).

Ceremony — «Turn Away the Bad Thing»

Группа Ceremony выпустила первый за четыре года альбом «In The Spirit World Now»: взбалмошный пост-панк с отсылками к пионерам рок-н-ролла Рэю Робинсону и Чаку Берри.

Мисси Эллиотт — «Throw It Back»

Единственная рэп-исполнительница, включенная в Зал славы авторов песен США, Мисси Эллиотт вернулась с первым за 14 лет проектом — мини-альбомом «Iconology». Судя по трекам, титулованная хип-хоп-артистка решила не уступать дорогу молодым, выпустив четыре модные трэп-композиции. Продюсерами релиза выступили Тимбалэнд, Уили Хендрикс и сама исполнительница.

Тейлор Свифт — «The Archer»

К продвижению своего седьмого студийного альбома «Lover» поп-певица Тейлор Свифт подошла основательно: ранее выступавшая против политики стриминговых сервисов артистка вдруг возобновила сотрудничество со Spotify, а по всему миру еще задолго до выхода релиза появились гигантские билборды с цитатами из песен. Новая пластинка стала одной из самых личных работ 29-летней исполнительницы: Свифт вспоминает о недавних скандалах с рэпером Канье Уэстом и продюсером Скутером Брауном, слухах насчет ее личной жизни (иронично сравнивая себя с Леонардо Дикаприо), а также затрагивает темы феминизма и ЛГБТ-сообщества. Лонгплей состоит из 18 треков, включая коллаборации с Dixie Chicks и вокалистом Panic! At the Disco Брендоном Ури.

Той Йорк и Фли — «Daily Battles»

Лидер Radiohead Том Йорк и басист Red Hot Chili Peppers Фли представили композицию «Daily Battles», написанную специально для предстоящего фильма Эдварда Нортона «Сиротский Бруклин». С 2009 года музыканты состоят в группе Atoms for Peace, где Фли также играет на трубе. Предыдущая работа Йорка «Suspirium» являлась саундтреком к одноименному фильму Луки Гуаданьино.

Tropical Fuck Storm — «The Planet of Straw Men»

Безумие и звуковой хаос — так вернее всего было бы описать второй альбом Tropical Fuck Storm под названием «Braindrops». Кажется, музыканты не стремятся выходить из андеграундной тусовки, выпуская совершенно некоммерческие пластинки. Абсурдный и местами нелепый сторителлинг, скрежет гитар, надрывный вокал и исполнение, которое больше всего походит на декламацию, — массаж для ваших барабанных перепонок.