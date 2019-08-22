«Угроза безопасности»: звезде «Льда» запретили въезд на Украину

Российско-сербский актер Милош Бикович рассказал о том, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию с формулировкой «угроза национальной безопасности». Об этом 31-летний артист, родившийся в Белграде, сообщил в социальных сетях.

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«Мне запрещен въезд на Украину. Думаю, что я играю иногда лучше, иногда хуже, но не так чтобы угрожать безопасности нации. «Угроза национальной безопасности», ребята, вы – чемпионы», — написал Бикович в своем твиттере, передает ТАСС.

По словам звезды фильмов «Балканский рубеж», «Духless-2», «Лед», а также сериалов «Отель Элеон» и «Гранд», подобного с ним еще не происходило — и этот запрет его развеселил.

«Я посмеялся — как еще реагировать на что-то подобное? Должен признать, что у меня нет большого желания ехать туда, хотя я был в этой стране несколько раз», — приводит его слова газета Blic.

Ранее сообщалось о том, что продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, включенный на Украине в «черный список» российских деятелей культуры, опубликовал в своем инстаграме обращение к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой позволить ему попасть на территорию государства с целью навестить солистку группы «Фристайл» Нину Кирсо.

«Умоляю, прошу и обращаюсь к Владимиру Зеленскому. Володя, разреши, пожалуйста, мне, руководителю группы «Ласковый май», приехать и навестить солистку группы «Фристайл» Нину Кирсо, — написал продюсер. — Меня не пускают на Украину, по указанию бывшего президента Украины. Володя, она лежит в коме, но она все слышит, она все чувствует. Поэтому я должен обязательно приехать и проведать Нину. Пожалуйста, умоляю тебя, помоги мне приехать в Полтаву».

Кроме того, в конце июля стало известно о решении Службы безопасности Украины(СБУ) включить в список «невъездных» артистов телеведущую Дану Борисову. Посещать территорию страны ей запретили на три года.

«На сегодня запрашиваемому вами лицу запрещен въезд на Украину сроком на три года», — приводит РИА «Новости» соответствующее постановление СБУ.

Сотрудники ведомства при этом не уточняли, когда именно Борисовой было запрещено посещать страну, однако в середине июля этого года она делилась со своими подписчикам в инстаграме планами о работе над новым проектом на Украине. В интервью радиостанции «Говорит Москва» Борисова также назвала произошедшее с ней «абсолютно прогнозируемым».

«Я этого ждала. Я последние дни даже боялась в гостиницу возвращаться ночевать, потому что там какой-то деятель ЦИК выступил и всяко-разно меня оскорблял, лицом, нарушающим закон, называл. Такая ситуация. Я считаю, что я вовремя унесла ноги, потому что меня могли закрыть там вообще, привлечь к ответственности», — сказала телеведущая.

Несмотря на это, знаменитость подчеркнула, что произошедшее ее недавнюю поездку на Украину поездку не омрачило. По словам звезды, люди, узнававшие ее на улице, реагировали очень доброжелательно, а с негативом она не встретилась ни разу. Что касается причин введенного в ее отношении запрета на въезд в страну, Борисова призналась, что не была честна с тамошними властями.

«Я, конечно, ввела их в заблуждение, когда я въехала в Киев, что я не была в Крыму. Потому что я же была в Крыму неоднократно, более того — сегодня туда собираюсь, и мама у меня там живет», — подчеркнула она.

Согласно телеведущей, на границе у нее не было никаких затруднений ни с проездом на территорию страны, ни с прохождением таможни. «Кстати, о встрече с пограничниками и таможней. Они заходили дважды — в полтретьего ночи и полседьмого утра, задавали, конечно, вопросы и немного потрясли вещи. Но впустили в Киев, спокойно, тихо и мирно. Так что все сюда. Мы за мир и дружбу», — рассказала она подписчикам.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и некоторые западные страны итогов плебисцита не признают.