Сложный выбор: с кем встречается Дима Билан

Российский поп-певец Дима Билан оказался втянутым в «любовный треугольник», утверждают СМИ. Недавно единственный отечественный победитель «Евровидения» опубликовал в своем инстаграме фотографию, на которой он запечатлен в компании некой брюнетки. Несмотря на то, что артист не стал обозначать ее статус, поклонники сразу сделали вывод, что у молодых людей существуют близкие отношения.

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Вместе с тем старшая сестра Билана Елена в беседе с журналистами рассказала о том, что у певца на протяжении последних десяти лет есть подруга — тренер по йоге Инна Андреева, ровесница 37-летнего музыканта.

«Дима вместе со своим бывшим продюсером Айзеншписом был на гастролях в Анапе и там познакомился с Инной. Потом он пригласил ее в гости, она приехала к нему и так и осталась в Москве», — цитирует Елену сайт kp.ru.

По информации источника, сестра Билана впоследствии также подружилась с Инной: девушка якобы снималась в качестве модели в рекламе постельного белья, производством которого занимается родственница Димы.

Однако, согласно слухам в прессе, Инна — не единственная девушка в жизни артиста. Отмечается, что младшая сестра исполнителя Анна симпатизирует некой 24-летней Ксении Дорошкевич — а сам триумфатор главного песенного конкурса Европы якобы до сих пор не определился, с кем хочет быть.

В то же время старшая сестра музыканта данную информацию публично комментировать не хочет: «Извините, я не буду комментировать про Ксению. Дима потом ругаться будет».

По информации источника, Ксения при этом якобы далеко не новый человек в окружении Билана — об этом заявил знакомый артиста, пожелавший остаться неназванным.

«Билан познакомился с Ксюшей четыре года назад на съемках фильма «Герой». Это был дебют Димы в полнометражном кино. Ксения — давняя поклонница Димы, и именно она убедила режиссера Юрия Васильева, что лучше Билана с ролью белого офицера никто не справится. — рассказал он. — У Ксюши за плечами ВГИК, она начинающий режиссер. Когда она появилась в жизни Димы, мы сразу поняли: Дорошкевич поставила перед собой цель женить его на себе.

Она с ним повсюду: ходит с ним в кафе, стала частым гостем в загородном особняке Билана в подмосковном поселке Рассказовка, куда он, кроме близких, никого не приглашает. И Дима часто бывает дома у Дорошкевич».

Отмечается, что в инстаграме Ксении опубликовано множество совместных фотографий с Биланом. Примечательны и публичные эпитеты девушки, которые она использует в отношении Димы. «Счастье встретить тебя так рано, — писала про Дмитрия Дорошкевич в своем инстаграме. — Милый, родной мой, самый музыкальный, одаренный и благословенный человек, чей голос я люблю больше всех на свете. Я ничего тебе не желаю, кроме того, о чем ты сам подумаешь. Дыши. Люби себя, я тебя люблю!»

По словам журналистов, предполагаемая любовница Билана довольно часто сопровождала артиста на светских мероприятиях. Так, в частности, певец был вместе с ней на дне рождения отечественного «поп-короля» Филиппа Киркорова. При этом тогда многие приняли ее за помощницу музыканта. Однако, как рассказывают приятели знаменитости, недавно молодые люди поссорились — и Билан даже отписался от Дорошкевич в соцсетях. Согласно им, артист якобы вновь стал отдавать предпочтение Андреевой. На то, что Дмитрий отписался от Ксении, обратили внимание и его поклонники, которые без промедления обратились с расспросами к Дорошкевич.

«Подписка в соцсетях — это не показатель отношений, — ответила фанатам Билана сама девушка. — Откуда вы знаете, какие между нами отношения? Кого я люблю, а кого нет?».

Когда же настойчивые поклонники музыканта доложили Ксении о том, что его снова стали часто видеть в компании Андреевой, она не сдержала эмоций. «Пожалуйста, не лезьте в душу», — написала Дорошкевич.