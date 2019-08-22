«Эбигейл», аллигаторы и ангелы: прогноз бокс-офиса России

Главной в плане прибыльности премьерой стартовавшего уикенда в российском прокате, по мнению экспертов, станет фэнтези отечественного производства «Эбигейл» от режиссера Александра Богуславского с Тинатин Далакишвили («Звезда»), Эдди Марсаном («Армагеддец», «Тираннозавр»), Равшаной Курковой («Искушение святого Тыну») и Ксенией Кутеповой («Путешествие с домашними животными»). Ожидается, что история девушки, которая обнаружила магию в своем городе, закрытом на карантин якобы из-за неизвестной болезни, окажется самым «денежным» фильмом выходных, и принесет его создателям 90 млн рублей.

Мультфильму «Angry Birds 2 в кино», приуроченному к десятилетию главной финской игры последнего десятилетия о кровной вражде свиней и птиц, которые решают заключить временное перемирие, чтобы спастись от более серьезной угрозы — заморозков, не удалось на прошлой неделе повторить результат первой части, однако в этот уикенд ее авторам, по мнению аналитиков, удастся выручить еще 85 млн рублей.

Фильм режиссера Александра Ажа «Капкан» об урагане во Флориде, во время которого главная героиня решает вместо эвакуации отправиться на поиски собственного отца, оказавшегося запертым в их доме с постоянно прибывающим уровнем воды и аллигаторами, специалисты сравнили с картиной Жауме Кольет-Серра 2016 года «Отмель», собравшей в премьерный уикенд 84 млн рублей. От новинки ожидают схожих результатов — 80 млн рублей.

На третьей неделе широкоэкранного проката в России фильм Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» о событиях лета 1969 года, когда члены «Семьи» Чарльза Мэнсона зверски убили Шэрон Тейт, жену режиссера Романа Поланского, спустится на четвертую позицию в десятке лидеров. Став в премьерные выходные самой кассовой в России работой обладателя Золотой пальмовой ветви и «Оскара», он улучшит свой общий результат еще на 75 млн рублей.

Второй премьерой российского производства на этой неделе станет фильм Евгения Торреса «Трудности выживания» с Елизаветой Кононовой и Василием Бриченко. Ожидается, что фильм о журналистке, отправляющейся на необитаемый остров, чтобы взять интервью у миллионера-отшельника (вместо этого она встретит там своего коллегу-мистификатора), сможет собрать за выходные 35 млн рублей.

Шестое место, по мнению аналитиков, с большой долей вероятности достанется фильму Рика Романа Во «Падение ангела» — третьей части франшизы Джерарда Батлера о спецагенте, раз за разом спасающем героя Моргана Фримена, который к финалу трилогии наконец дослужился до поста президента США (и теперь ему вновь угрожает смертельная опасность со стороны международного терроризма). Согласно прогнозам, картине удастся выручить около 30 млн рублей.

Схожего результата ожидают и от четвертой недели российского проката спин-оффа гоночной франшизы «Форсаж: Хоббс и Шоу» с Дуэйном Джонсоном и Джейсоном Стейтемом. Недавно Россия стала второй после США страной по премьерным сборам блокбастера — но затем интерес к фильму начал постепенно спадать. Впрочем, его авторы все равно смогут получить около 30 млн рублей за 22-25 августа.

Старт на восьмой позиции ожидает бодипозитивный мультфильм «UglyDolls. Куклы с характером» от режиссера «Шрека 2» Келли Эсбери. История о городе кукол под названием Агливилль соберет 25 млн рублей.

На шестой неделе до девятой позиции опустится киноверсия мультипликационной классики от компании Disney «Король лев». Его выручка за последние полноценные киновыходные лета составит 25 млн рублей.