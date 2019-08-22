Дерзкое ограбление: как обезьяна напала на Бузову

Певица Ольга Бузова стала жертвой обезьяны во время поездки на Бали — инцидент с нападением млекопитающего произошел в ходе посещения артисткой храма Улувату. Подробностями курьезного случая звезда поделилась с подписчиками в инстаграме. По словам телеведущей, животное «внаглую» украло у нее очки, после чего их испортила.

«Это место у меня запомнится как место, где обезьяна внаглую украла мои любимые очки. Просто запрыгнула мне на голову, сняла их и сгрызла на моих глазах», — написала артистка.

На видео, которое опубликовала Ольга, сам момент кражи не попал: запечатлеть удалось лишь довольную обезьяну, грызущую ценный для певицы аксессуар. Несмотря на досадное происшествие, Бузова не сильно расстроилась из-за утраты очков, сделав вывод, что это отличный повод купить себе новые.

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Напомним, что сравнительно недавно певица оказалась в центре грандиозного скандала после того, как опубликовала ролик, в рамках которого назвалась «блокадницей». Неудачная шутка всколыхнула общественность — под скандальным постом вскоре скопилось огромное количество гневных комментариев.

Среди прочих свое мнение по этому поводу высказал член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян.

«Ольга Бузова, в сущности, неплохой человек, — сказал он в беседе с ФАН. — Ее главная проблема, что у нее порой отсутствуют тормоза, и она абсолютно не понимает, что уместно говорить в определенной ситуации, а что нет. Блокадный Ленинград — это боль нашей страны, это очень тяжелые воспоминания вполне реальных настоящих блокадников, которые еще живы».

По мнению Манукяна, Бузова не имеет права «топтаться на страшной теме», поскольку никакого отношения к тем жутким событиям она не имеет.

«Бузова никакая не блокадница, она не имеет никакого отношения к этой страшной трагедии. Нельзя топтаться на этой страшной теме. С таким же «успехом» она могла себя назвать жертвой Холокоста и даже не придать этому значения. Невежество и невысокий интеллектуальный уровень некоторых представителей новой поросли в нашем шоу-бизнесе выглядит просто удручающе», — посетовал он.

Громкий скандал также не оставил равнодушным народного артиста России Илью Резника. Он, в частности, заявил, что жители блокадного Ленинграда «пухли от голода», тогда как «товарищи Бузовы» «пухнут от денег».

«Увы, к сожалению, наш шоу-бизнес все деградирует и деградирует. Наши эстрадного шоу товарищи потеряли стыд, совесть, честь, Родину. Если бы Ольга Бузова перенеслась бы в 42 год в Петербург, в Ленинград, где я был блокадным ребенком, и попробовала бы прожить на 125 гр хлеба в день, может быть, она не совершала бы такой гнусный поступок, обижающий многих-многих наших блокадников, — приводит его слова телеканал РЕН ТВ. — Мы пухли от голода. А вы, товарищи Бузовы, пухнете от денег. К сожалению, это факт такой, я не знаю, что вам посоветовать, чтобы вы жили по-божески, по-человечески».

Наконец, продюсер Иосиф Пригожин сравнил исполнительницу хита «Мало половин» с ребенком, который «выпендривается», чтобы его заметили. «Мы живем немного в другой атмосфере, и комментировать то, что там Бузова облизывает и что при этом говорит, — бред. Она это делает, чтобы на нее обращали внимание. Как маленькие дети выпендриваются, для того чтобы их заметили, — вот из той же серии, — цитирует его «Вечерняя Москва».

Сама Бузова попыталась объяснить скандальную выходку тем, что родилась в Ленинграде и большую часть детства провела со своими бабушками и дедушками, которые пережили блокаду.

«У нас принято было всегда доедать все, что бабушка приготовила. Они мне рассказывали, как сложно им было в то страшное для всего мира время и как дорога была каждая крошка хлеба и ложка супа», — рассказала артистка.

Поддержала Ольгу и ее мать: «Точно так же с папой мы любили облизывать тарелки, и папа все время шутил, что пережитое передается в генах. Что в этом такого? Каждый видит в мере своей испорченности».