«Она лукавит»: Крутой о конфликте с Вайкуле

Композитор Игорь Крутой поделился подробностями конфликта с певицей Лаймой Вайкуле. По его словам, разногласия возникли из-за ежегодного песенного конкурса «Новая волна». В одном из своих интервью артистка рассказала, что после того, как в 2014 году фестиваль, проводившийся в Юрмале, был перенесен в Сочи, она создала свой свой собственный — «Рандеву». Из-за этого на нее якобы обиделся Крутой.

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«Игорь злился на меня. Мол, я предательница, сделала фестиваль. Он обижается несправедливо», — поделилась Вайкуле в интервью YouTube-каналу «А поговорить».

Продюсер, в свою очередь, заявил, что его коллега «лукавит». Крутой, в частности, отметил, что когда он вел переговоры по поводу возвращения «Новой волны» в Юрмалу, Вайкуле параллельно с этим уже занималась организацией собственного фестиваля.

«А в это время, в сроки, когда должна была пройти «Новая волна», Лайма делает свой фестиваль «Рандеву», показывая тем самым то, что наш конкурс там не нужен. Если она считает, что это порядочно и прилично, Бог ей судья», — приводит его слова «Аргументы и факты».

Крутой также подчеркнул, что никаких вопросов к Вайкуле у него не осталось, добавив, что «каждый живет по своей совести». Поэтому пусть она не заявляет, что я на нее несправедливо «качу бочку». Я к ней вообще никак не отношусь», — пояснил музыкант.

Конкурс «Новая волна» проходил в латвийской Юрмале с 2002 года, но в 2014-м переехал в Сочи из-за санкций в отношении нескольких российских артистов — Иосифа Кобзона, Олега Газманова и певицы Валерии. Тогда в СМИ писали, что Вайкуле лично обращалась к чиновникам с просьбой отменить запрет.

«Это была моя личная инициатива, — рассказывала исполнительница. — Что же артист такое может вытворить? Я бы вообще оставила артистов в покое. Для чего их тянуть в политику?».

В недавнем интервью Вайкуле также высказалась по поводу отказа выступать в Крыму в 2018 году. По ее мнению, она незаслуженно подверглась критике, так как в Латвии существует закон о запрете посещения полуострова.

«Да, у нас такой закон. Можно открыть интернет и прочесть. Поэтому мне было смешно — такой идиотизм развели. Да еще с кем? Со мной!» — посетовала она, назвав ажиотаж вокруг ситуации «бредом и сумасшествием».

Примечательно, что в законе, касающемся Крыма, прямо не говорится о запрете посещения полуострова гражданам Латвии. »Министерство иностранных дел отмечает, что в рамках установленных ЕС санкций в отношении Российской Федерации на территории Крыма запрещено предоставлять и использовать услуги организованного туризма», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Вайкуле напомнила, что во время перестройки ее травили за дружбу с Россией. «Меня обвиняли, что я агент России, Израиля и Америки», — пояснила она.

В начале июля певица побывала в студии программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. В эфире шоу она рассказала о том, почему за более чем 40 лет брака с Андреем Латковским у них так и не родилось детей.

«Каждому в этой жизни свое. Никогда не надо ломать свою судьбу, в которую я верю. Я делаю такие выводы, оглядываясь назад и вспоминая свое прошлое. Я строго придерживаюсь этого мнения», — объяснила Вайкуле.

Артистка призналась, что дважды делала аборт. В 2010 году она прошла ЭКО, но случился выкидыш. Когда звезда решилась на усыновление, крестный духовник отказался благословить ее, и певица не посмела идти против его воли.

Кроме того, 65-летняя Вайкуле выступила против абортов, назвав процедуру прерывания беременности «страшным убийством».

«Аборт — страшное убийство. Я не раз говорила и буду говорить всем девушкам, которые хотят сделать аборт. Отдайте ребенка мне, — заявила знаменитость. — Уже в месяц можно услышать сердцебиение младенца. Но я прошу детей у девушек вовсе не потому, что хочу их забрать. Просто чтобы они подумали над своими действиями».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и некоторые западные страны итогов плебисцита не признают.