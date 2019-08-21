«Благодетель или грешник?» Netflix выпустил фильм Обамы об эре Трампа

В документальном фильме «Американская фабрика» о трудностях, с которыми столкнулись рабочие в Огайо на местном заводе General Motors, проданном предпринимателю из Китая, который выпустила компания супругов Обама Higher Grounds, действующий президент США Дональд Трамп ни разу не упоминается, однако картина не скрывает своего антитрамповского посыла, пишет Politico magazine.

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В последней сцене документалки Netflix председатель китайской компании-производителя автомобильных стекол Fuyao Glass проходит по одному из просторных этажей завода, пока его помощник рассказывает о департаментах, чьи сотрудники будут в ближайшее время заменены роботами.

Фильм по сути рассказывает о том, как местные жители сначала обрадовались новым рабочим местам, появившимся благодаря сделке с Китаем, а позднее столкнулись с низкими зарплатами, плохими рабочими условиями и потерей поддержки профсоюзов, изобилуя сценами подобного характера

Сквозь череду образов зрителю показывают, как обещания Трампа вдохнуть новую жизнь в промышленный центр страны остались лишь среди слоганов президентской кампании. Отказ политика признавать конкуренцию в условиях глобального рынка заставляет людей на себе испытать проблемы новой экономической реальности, отмечает источник.

На фоне разгоняющейся президентской гонки перед выборами 2020 года супруги Обама держались в тени. Сообщалось лишь о нескольких встречах, которые бывший глава государства провел с некоторыми из кандидатов от Демократической партии. Также он выражал общее недовольство курсом правительства, не упоминая Трампа по имени.

Однако первый полноформатный релиз его кинокомпании в сотрудничестве с Netflix вновь поднимает центральную тему предвыборных дискуссий 2016 года, которая имеет все шансы обрести актуальность и сейчас.

Для Барака Обамы тема промышленности связана в первую очередь с его кампанией 2012 года, в ходе которой много говорилось о помощи General Motors и Chrysler, сохранении рабочих мест на автозаводах и в смежных сферах.

Однако результаты действий его администрации получили неоднозначные оценки — несмотря на серьезную поддержку сфер, работающих с возобновляемой энергией, рост традиционной промышленности замедлился и уже не вернулся к прежним показателям.

С приходом ко власти Трампа количество рабочих мест в данной отрасли увеличилось, однако в этом году их рост резко упал из-за торговой войны США и Китая, а зафиксированное улучшение на рынке было связано, по мнению аналитиков, — в первую очередь — с такими штатами как Техас, Невада и Калифорния, где проблема с рабочими местами стояла не так остро.

Начало «Американской фабрики» приходится на 2008 год, когда закрытие завода General Motors приводит к сокращению 10 тысяч сотрудников. После этого зрители видят, как новые владельцы заново открывают помещение завода, нанимая несколько тысяч американцев, которые встают под командование китайского менеджмента.

В интервью для фильма сотрудники рассказывают, что при прежнем руководстве их зарплата составляла $29 в час, а сейчас упала до $12,84. Попытка работников организоваться встречает отпор со стороны руководства, которое дает понять, что если на завод пригласят представителей международного профсоюза, он вновь будет закрыт.

Отдельной темой фильма стали трудности во взаимопонимании между американцами и их китайским руководством. Первых шокировал визит на завод компании в Шанхай, где они увидели жесткие нарушения трудового режима в угоду производительности, а вторые жаловались на слишком медленные темпы работы в США.

«Я сам не знаю, благодетель я или грешник», — честно признается председатель упомянутой ранее китайской компании-производителя автомобильных стекол в одном из эпизодов.

Одновременно с выходом фильма стало известно о продаже еще одного завода в Огайо. Сам Трамп назвал эту сделку «отличными новостями», однако у экономистов вызывает серьезные вопросы способность новых владельцев (производителей грузовых электромобилей) сохранить рабочие места.