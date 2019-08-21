«Уже был безнадежен»: как рак убил графа Монте-Кристо

Советский граф Монте-Кристо Виктор Авилов, сыгравший в двухсерийном фильме «Узник замка Иф», скончался 21 августа 2004 года на 52-м году жизни от рака печени. Незадолго до смерти — в 1999 году — у Авилова диагностировали туберкулез. Когда актер Алексей Ванин приехал навестить коллегу в больнице, то нашел друга в тяжелом состоянии.

«Ты знаешь, я еще по-настоящему не наигрался», — признался ему тогда артист.

В то время театральная карьера знаменитости несколько поутихла: Авилов — начиная с 1996 года — не появлялся на сцене и смог вернуться на подмостки в родной Театр на Юго-Западе (в прошлом — самодеятельный театр Валерия Беляковича) лишь в 2002 году. Несмотря на вторую группу инвалидности, он нашел в себе силы и желание продолжить театральную карьеру.

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Известно, что артист долгое время страдал от пагубных привычек. «Знаю, что с туберкулезом люди живут десятилетиями, срок жизни у них не укорачивается. Мне не повезло. Пил я действительно очень много, и болезнь этому не мешала. Но некоторое время назад решил бросить», — рассказывал он в интервью газете «Комсомольская правда».

По словам близкого друга Авилова, режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича, актер предчувствовал свой скорый уход из жизни.

«Задолго до болезни Витя часто повторял: «По-моему, у меня рак». От рака печени он в результате и умер», — отмечал в одном из интервью постановщик.

В июне 2004 года актера-самородка мучили страшные боли в спине, которые он ошибочно принял за обычную простуду. Страшный диагноз — онкологию — Авилову поставили в Израиле, куда он приехал со своим спектаклем «Мастер и Маргарита». Тогда прямо со сцены его экстренно увезли в больницу.

«Он думал, что застудился, поболит да пройдет. Витя ведь был подвижный, эмоциональный. А когда совсем прижало, пошел обследоваться. Оказалось: рак, последняя стадия, опухоль прогрессирует», — приводит слова третьей жены актера Ларисы «Собеседник».

Женщина рассказывала, что после получения страшного известия они обратились за помощью во многие российские и зарубежные клиники, но им было отказано: рак печени на четвертой стадии был уже неизлечим.

«Витя знал об этом. Но не в его характере было просто сидеть и ждать. Никто из врачей не хотел браться за лечение Авилова, ведь он уже был безнадежен. Тогда актер начал искать чудо», — пояснила она.

Вскоре Авилов решил прибегнуть к нетрадиционной медицине и отправился в Новосибирск, где его ждал некий врач-физик. Больше месяца деревенский целитель лечил актера специальными коктейлями и прибором, якобы «разгоняющим опухоль». Сам артист увлекался парапсихологией, а о его сверхъестественных способностях слагались легенды.

«В Новосибирск он летел в очень тяжелом состоянии — уже не мог сам ходить, из самолета его на руках выносил Дима. Я ему несколько раз в полете колола обезболивающее», — признавалась Авилова.

21 августа сердце заслуженного артиста России остановилось. Гроб с телом Авилова привезли в Москву, и вскоре состоялись похороны. Гражданская панихида прошла в Театре на Юго-Западе — том самом, которому он отдал 30 лет своей жизни. Похоронен актер был на Востряковском кладбище.

«Мы стали друзьями, объездили огромное количество городов и стран. И везде Авилова осыпали цветами и приветствовали стоя. Сегодня его последний спектакль. Только аплодисментов не будет», — выразила свои соболезнования партнерша артиста по спектаклю «Мастер и Маргарита» Ольга Кабо.

Авилов впервые появился на экране в 1986 году в картине «Господин оформитель». Работа, ставшая для актера дебютной, по мнению критиков, оказалась одним из первых фильмов ужасов в Советском Союзе. Немногим позднее он снялся в главной роли графа Монте-Кристо в ленте «Узник замка Иф», которая принесла Авилову всенациональную славу.