Чудеса 2k19: Тейлор Свифт перестала считать Spotify авантюрой

Американская поп-певица Тейлор Свифт и стриминговый сервис Spotify начали продвижение седьмой студийной пластинки артистки «Lover». Релиз диска состоится в пятницу, 23 августа. Он будет доступен на всех цифровых платформах. В рамках промо-кампании в разных городах мира начали появляться гигантские билборды с цитатами из песен с нового лонгплея. Один из таких был размещен на небоскребе в Нью-Йорке. Также фрагмент текста одной композиции появился в свежем выпуске газеты The New York Times.

| Taylor Nation have revealed what appears to be new lyrics for an unreleased song from 'Lover' in an ad in the @nytimes as part of a promotional series for Spotify



(lyrics from 'Lover' were spotted earlier on in the day in the same format) pic.twitter.com/4CxuDFuSCL — Taylor Swift News (@TSwiftNZ) August 20, 2019

На самом стриминговом сервисе стал доступен редакционный плейлист «Love, Taylor». Он преимущественно состоит из песен о любви, которые нравятся самой артистке. Среди них — работы Фила Коллинза, Энни Леннокс, Ланы дель Рей, Никки Минаж, Ликке Ли, Бенджамина Фрэнсиса Лефтвича и других исполнителей. Также в плейлисте должны ежедневно появляться аудиосообщения от Свифт, где она зачитывает куски текста своих свежих композиций. Пока вышло только одно: «I can't talk to you when you're like this // Staring out the window like I'm not your favorite town // I'm New York City» («Я не могу с тобой разговаривать, когда ты такой, // Смотришь из окна, словно я не твой любимый город. // Я — Нью-Йорк»). С 23 августа все 18 треков с «Lover» также появятся в «Love, Taylor» — вместе с аудиокомментариями певицы и другими дополнительными материалами.

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Ранее Свифт выступала с критикой стриминговых сервисов и с подозрением относилась к Spotify. Так, выпущенный в 2014 году альбом певицы «1989» не был добавлен в каталог платформы.

Ландшафт самой музыкальной индустрии меняется так быстро, что все новое — как Spotify — кажется мне чем-то вроде грандиозного эксперимента. А я не хочу жертвовать работу своей жизни эксперименту, который, как мне кажется, не дает достаточной компенсации авторам, продюсерам, артистам и создателям этой музыки. Я просто не согласна с утверждением, что музыка не имеет ценности и должна быть бесплатной», — заявила тогда певица.

Через месяц после этого из библиотеки Spotify исчезла вся дискография Тейлор Свифт. Таким образом исполнительница решила выразить протест против политики сервиса, который на тот момент предлагал пользователям довольно широкие возможности в фримиум-аккаунте (за который не нужно платить), но при этом не позволял артистам распространять свою музыку только среди платных подписчиков.

«Музыка — это искусство, а искусство важно и редко. Важные, редкие вещи — ценны. Ценные вещи должны оплачиваться», — констатировала Свифт в открытом письме, опубликованном изданием The Wall Street Journal.

В ответ на это генеральный директор Spotify Даниэль Эк написал в своем блоге, что платформа выплачивает популярным исполнителям вроде Свифт свыше $6 млн в год и эта сумма только растет, а также напомнил о ютьюбе и саундклауде, где люди могут слушать бесплатно все что угодно, и предрек возвращение популярности пиратских ресурсов в случае бойкота стриминговых площадок артистами.

Позднее — в преддверии запуска Apple Music в 2015 году — Свифт раскритиковала и компанию из Купертино, поскольку изначально в Apple не планировали выплачивать артистам отчисления во время пробного периода. На следующий день после публикации письма певицы корпорация объявила, что решила пересмотреть свою политику — и будет платить музыкантам, даже если ей самой не платят.

«Мне показалось действительно ироничным, что многомиллиардная компания смиренно отреагировала на критику, а неприбыльный стартап реагировал на критику, как корпоративная машина», — прокомментировала эти события Свифт в интервью Vanity Fair.

Благодаря поведению Apple у компании сложились теплые отношения с поп-звездой: в конце 2015-го ее тогдашний лейбл Big Machine заключил соглашение с Apple Music об эксклюзивном размещении и распространении официального концертного фильма «1989». В следующем году Свифт появилась в серии рекламных роликов «яблочного» стрим-сервиса.

Музыка исполнительницы вернулась на Spotify только в июне 2017 года — незадолго до релиза песни «Look What You Made Me Do», лид-сингла с ее альбома «Reputation». Лонгплей вышел в ноябре 2017-го, но в течение трех недель послушать его в стриминге было невозможно: на цифровых площадках он был доступен только для покупки и загрузки.

Судя по всему, сейчас все разногласия между Свифт и стрим-платформами (главным образом, со Spotify) исчерпаны, и шведская компания активно конкурирует с Apple Music в продвижении «Lover». Впрочем, как отмечает издание Music Business Worldwide, для самой музыкантки это также крайне важный релиз, поскольку она будет обладать всеми правами на него (о разбирательствах с лейблом, выпустившим первые шесть альбомов Тейлор Свифт, мы уже писали).

Однако до сих пор неизвестно, согласился ли Spotify пойти на какие-либо уступки касательно формата распространения музыки. Если 23 августа «Lover» можно будет послушать через фримиум-аккаунт (сейчас там доступно воспроизведение только в режиме перемешки), Свифт фактически признает, что ее заявления от 2014 года так и не были приняты во внимание — и она смиряется с этим.