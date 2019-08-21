В поисках «Джоконды»: как похищали картину да Винчи

«Мона Лиза» — визитная карточка легендарного флорентийца Леонардо да Винчи, без которой невозможно представить Луврский дворец в Париже. С картиной по сей день связано множество тайн и мистификаций. Полотно не раз становилось жертвой вандализма: его обливали кислотой, пытались раскрасить краской из баллончика, бросали в него камень и неоднократно пытались украсть. Самый громкий случай произошел 21 августа 1911 года, после которого доселе малоизвестное творение превратилось в главный мировой шедевр.

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«Утрата «Джоконды», — это национальное бедствие», «Воскресное утро превратилось в настоящий кошмар», «Нужно опасаться, что вор, в страхе быть пойманным, может уничтожить это хрупкое произведение», — пестрели заголовками газеты. Трудно было поверить, что картина может быть так просто украдена средь бела дня.

Через сутки после исчезновения полиция опубликовала подлинные снимки работы. В 1911 году «Мона Лиза» еще не была всемирно известной: для личного ознакомления с шедевром необходимо было доехать до самого Лувра, а существующие гравюры не давали полного представления о детище, над которым да Винчи трудился несколько лет. Главной чертой «Джоконды» стали трещинки, образовавшиеся на поверхности картины от старения, поэтому подделать ее было невозможно.

В краже «Джоконды» подозревали многих, в том числе и Пабло Пикассо.

В одной из французских газет вышла статья, где анонимный источник рассказал, что ранее продал две статуи «одному другу художника», которые, как оказалось, также были украдены из Лувра. Им оказался поэт Гийом Аполлинер, известный своими провокационными заявлениями о музее, — однажды он и вовсе грозился его сжечь.

Полиция посчитала, что Аполлинер не мог действовать самостоятельно: поэт входил в близкий круг Пикассо и был участником авангардного движения «Дикие звери», наделавшего много шума в Париже еще за пару лет до инцидента.

Однако в ходе обыска полиция не обнаружила никаких улик, свидетельствующих о краже «Джоконды». Столкнувшись с угрозой депортации из-за украденных из Лувра статуй, товарищи решились на радикальные меры: сунули две иберийские скульптуры в чемодан и принесли его к берегу Сены, но так и не воплотили задуманное. Впоследствии обоим были предъявлены обвинения в незаконном владении произведениями.

Прошло два года, прежде чем полиция смогла выйти на настоящего вора. Выяснилось, что им оказался итальянский художник и декоратор Винченцо Перуджа. Грабитель всю ночь провел в кладовой музея, где он и работал. В служебном халате Перуджа выскользнул из шкафа, пробрался в зал с картиной, вынул ее из рамы и покинул здание. Держа творение Леонардо да Винчи под плащом, он вышел из Лувра в тот момент, когда охранник пошел за водой.

Впрочем, афере Перуджи не суждено было сбыться. Преступник раскрыл себя сам после того, как отозвался на объявление в газете. Он предложил купить полотно владельцу галереи во Флоренции Альфредо Джери. Тот, в свою очередь, обратился к директору галереи Уффици Джованни Поджи с целью установить подлинность полотна. Вскоре арт-дилер сообщил полиции о поимке грабителя. По итогам Перуджу приговорили к году и 15 дням заключения, однако тот не провел в тюрьме и половины срока.

По одной из версий, итальянец украл шедевр из патриотических побуждений, считая, что произведение да Винчи должно храниться на его родине. Похититель считал, что французы украли картину, но забыл, что король Франциск I приобрел творение у ученика художника Салаи и перевез его в Версальский дворец.

После кражи «Мона Лиза» — по иронии судьбы — получила настоящее признание. Множество репродукций, широкое освещение в прессе и красочные иллюстрации сделали таинственную картину популярной.

«Домой» шедевр вернулся только в 1913 году, после того, как был показан в галереях Италии. С тех пор картина почти не покидала Лувр, побывав в 1963 году в США и в 1974 году в Японии. В 1974-м «Мона Лиза» на два месяца остановилась и в Москве — в Пушкинском музее.

«Мона Лиза» (или «Джоконда») была написана да Винчи в 1503–1505 годах. Считается, что на ней изображена знатная флорентийка, супруга торговца шелком из Флоренции Лиза Герардини.