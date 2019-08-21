«Проснись, Нео»: Киану Ривз сыграет в четвертой «Матрице»

Компания Warner Brothers подтвердила слухи о производстве четвертой части научно-фантастического блокбастера «Матрица», передает Deadline. По данным издания, съемки фильма стартуют в 2020 году. Детали сюжета пока не раскрываются.

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Режиссером и сценаристом продолжения культовой трилогии выступит Лана Вачовски. Помимо нее, над сценарием будут работать писатель Александр Хемон и создатель «Облачного атласа» Дэвид Митчелл. Продюсированием ленты займется Грант Хилл.

«Большинство идей, которые я и Лилли (соавтор предыдущих частей «Матрицы») исследовали 20 лет назад о нашей реальности стали сейчас даже более актуальными. Я очень счастлива вернуть этих персонажей в свою жизнь и благодарна за еще один шанс поработать с моими блестящими друзьями», — заявила Вачовски.

Отмечается, что к свои ролям — Нео и Тринити — вернутся Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Как сообщает Variety, образ Морфеуса, исполняемого Лоуренсом Фишберном, могут «переосмыслить», пригласив на его место молодого актера.

«Мы рады перезапустить «Матрицу» вместе с Ланой, — поделился глава Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерих. — Лана — истинный визионер, неповторимый и подлинный творец, и мы в восторге, что она откроет новую главу».

Детали сюжета на данный момент не сообщаются. Кроме того, неизвестно, будет ли фильм перезапуском или прямым продолжением оригинального проекта.

Согласно СМИ, решение о производстве картины было принято после «успешного прорыва» в карьере Киану Ривза. Так, «Джон Уик 3», в котором артист сыграл главную роль, оказался одним из самым успешных фильмов 2019 года, выручив $321,3 млн по всему миру и $170,7 млн ​​по итогам домашнего проката.

Слухи о съемках четвертой части «Матрицы» появились в СМИ в конце июня этого года. Сообщалось, что предыдущий продюсер франшизы Джоэл Силвер не смог принять участие в производстве нового фильма. К творческой команде в качестве художника-постановщика присоединился арт-директор оригинальной «Матрицы» 1999 года Хью Бэйтап. Что касается роли Морфеуса, предполагалось, что его сыграет Майк Б. Джордан («Черная Пантера»).

Режиссер «Джона Уика» Чад Стахелски, дублировавший Ривза на съемках «Матрицы», в свою очередь, рассказал IndieWire, что частично знаком с процессом производства, а также проговорился, что планируется «не просто создать «Матрицу», но и «расширить то, что мы все любим».

В то же время сценарист Зак Пенн сравнил «Матрицу» со своей недавней работой «Первому игроку приготовиться».

«Послушайте, я считаю, что OASIS (виртуальное пространство в «Первому игроку приготовиться». — «Газета.Ru»), в целом, похоже на Матрицу, — приводит его слова Screen Rant. — Я думаю, что и Матрица, и OASIS — это блестящие идеи для развития вселенных».

Исполнитель роли Нео Ривз в своих интервью не раз подчеркивал, что вернется к съемкам только в том случае, если кресло режиссера займут сестры Вачовски.

«Они должны будут написать сценарий [к фильму] и снять его. И потом, мы еще посмотрим, что это будет за история, но, да, я не знаю, это будет странно, но почему нет?» — отмечал Ривз.

Три предыдущих фильма саги — «Матрица», «Матрица: Перезагрузка», «Матрица: Революция» — заработали в мировом прокате 1,6 млрд долларов. Первая лента трилогии вышла в 1999 году и была удостоена четырех наград премии «Оскар», включая «Лучший монтаж» и «Лучшие визуальные эффекты». В 2003 году по мотивам картины была создана видеоигра «Matrix Reloaded: Atari's Enter the Matrix», которая продала более 5 млн копий по всему миру и принесла своим создателям почти $60 млн.

В оригинальной трилогии действие разворачивается преимущественно в виртуальной реальности. Герои не подозревают о своем порабощении машинами, а их тела используют в качестве источника энергии. Человечество во главе с Морфеусом борется за свободу от армии машин, а хакер Нео становится его единственной надеждой на свободу.