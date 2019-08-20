«Мы любили друг друга»: Волочкова о романе с Басковым

Российская балерина Анастасия Волочкова опровергла слухи о том, что их роман с певцом Николаем Басковым в 2013 был постановочным. Танцовщица рассказала об этом в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Напомним, что знаменитости тогда провели совместный отдых на Мальдивах. Тогда же в сети всплыли откровенные фотографии бывшей примы Большого театра, на которых интимные части ее тела прикрыты ракушками.

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Многие до сих пор не верят в искренность их отношений, недоброжелатели убеждены, что звезды устроили этот спектакль ради привлечения к себе дополнительного внимания.

«У меня тогда даже денег не было на отдых на Мальдивах. Коля мне позвонил и спросил, куда я собираюсь поехать на новогодние каникулы, — цитирует Волочкову «Телепрограмма».

— Он сказал, что оплатит мне поездку. В итоге мы поехали вместе. Провели прекрасную неделю. Мы действительно любили друг друга. Такого прекрасного отдыха в моей жизни никогда не было».

По словам танцовщицы, она не намерена переубеждать тех, кто не верит в ее любовь с «Золотым голосом России», которая хоть и прошла уже, в те дни была настоящей. Она также отметила, что на Мальдивы они прилетели на разных самолетах для того, чтобы привлекать к себе меньше внимания, однако в СМИ все равно просочилась информация. Кроме того, знаменитость заявила, что больше не намерена заводить детей, а ее материнская роль в этой жизни выполнена.

Напомним, что у нее есть 14-летняя дочь от бизнесмена Игоря Вдовина. Теперь, по словам Волочковой, на первом месте у нее стоит творчество. Артистка в настоящее время готовит для поклонников спектакль «Балерина в зазеркалье цирка».

«Я считаю, что рождение ребенка никогда не является скреплением отношений между мужчиной и женщиной. Никогда ребенок не сможет удержать около вас мужчину», — заявила она.

Танцовщица призналась, что отец ее дочери после разрыва их отношений откровенно забыл про своего ребенка.

«Он шесть лет не приходил на ее день рождения. Лишь недавно стал с ней общаться. Сейчас дочь порой проводит время с папой, хотя живем мы с Аришей вместе», — рассказала звезда.

По словам знаменитости, у них с дочкой нередко случались конфликты в связи с тем, что в доме Волочковой установлены определенные правила поведения, которые Арине не всегда хотелось соблюдать. К примеру, в их доме всегда следует самостоятельно убирать за собой посуду. Знаменитость считает недопустимым относиться к обслуживающему персоналу как к прислуге. Сейчас, по словам балерины, дочь выполняет все условия для того, чтобы им с матерью жилось дружно.

Волочкова также раскрыла причину, почему ее фотографии в купальниках собирают такое большое количество лайков.

«Многие из звезд шоу-бизнеса тычут на мои снимки в купальниках. Уверяют, что это стриптиз и некрасиво. Солнышки. Так вы приведите свои телеса в порядок, чтобы вашим мужчинам было приятнее смотреть на вас, а не на Анастасию Волочкову», — заявила танцовщица.

По словам Волочковой, она никогда специально не подливала масла в огонь и не провоцировала пользователей снимками своих знаменитых шпагатов. Вместе с тем,звезда призналась, что уже давно смирилась с огромным количеством злобных комментариев после публикации таких кадров.

«Мне оставляют комментарии моральные инвалиды. Они не понимают, что стройность и красота — это прекрасно. Из них льется желчь, и они пишут всякие гадости, на которые я перестала обращать внимание», — сказала балерина.

Ранее артистка рассказала о том, что приносит ей большую радость в жизни. Привыкшая окружать себя красивыми, изысканными вещами, 43-летняя знаменитость очень любит живые цветы. До недавнего времени ее безусловными фаворитами были белые розы. В одной из публикаций в своем инстаграме Волочкова призналась, что впервые «изменила» розам.

«Теперь я буду белой кошечкой. С белой лилией. Измена! Белым розам!» — написала знаменитость.