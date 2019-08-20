Инфаркт на сцене: как Джо Дассен погубил себя

Певец Джо Дассен родился 5 ноября 1938 года в Нью-Йорке в семье актера и режиссера фильмов «нуар» Жюля Дассена и скрипачки Беатрис Лонер-Дассен. Первые одиннадцать лет своей жизни Дассен-младший прожил в США, однако в 1949 году сенатор Джозеф Маккарти начал заниматься расследованием советской деятельности в США, что послужило началом печально известной «охоты на ведьм» — внутренней борьбе с американцами, симпатизирующими идеям коммунизма.

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Отец Дассена оказался внесен в черные списки и был вынужден покинуть страну — в конце 1949 года он отплыл вместе с семьей во Францию на трансатлантическом пароходе. Родители отправили будущего певца учиться в швейцарский элитный колледж. В 1955 году его родители развелись, что причинило юноше серьезную боль, и он решил вернуться в США.

Дассен прибыл в США всего с 300 франками в кармане и смог поступить на медицинский факультет Мичиганского университета в Энн-Арбор. В этом же университете он позднее закончил магистратуру по этнологии и некоторое время преподавал. В это же время он начал увлекаться музыкой — вместе со своими друзьями он пел под гитару песни Жоржа Брассенса. По выходным он выступал в студенческом кампусе, что приносило $50 за выходные.

В 1958 году отец попросил его записать несколько песен для саундтрека к своему фильму, который был издан на диске. Однако успеха первая серьезная музыкальная попытка Дассена не имела — многие даже советовали ему отказаться от идеи выступать с песнями. Однако он решил не сдаваться и взялся за работу над своим голосом и умением играть на гитаре.

В начале 1960-х Дассен вернулся в трюме грузового корабля в Европу, где познакомился с Мариз Массьера — вместе они встречают Рождество и планируют помолвку. Массьера познакомила Дассена со своей подругой, работавшей в американской фирме грамзаписи, чтобы та помогла записать песни ее возлюбленного.

Получившуюся запись Массьера принесла на прослушивание CBS, и Дассена пригласили на встречу с командой CBS France. Однако он отказался и заявил, что не планирует становиться певцом. Дассен продолжил работать в кино, однако уговоры постепенно подействовали — и он заключил контракт и записал четыре песни с оркестром.

«Моя работа позволяет видеть людей с лучшей стороны: приходя на концерт, человек на какое-то время становится ребенком, потому что он приходит отдохнуть и помечтать немного… Меня привела к песне именно любовь… Я записал свой первый диск, чтобы понравиться девушке, в которую был влюблен», — говорил он позднее.

Его первые записи не имели серьезного успеха, и певец даже собирался разорвать контракт. Но выпуска третьего диска имя Джо Дассен становится известным — тогда же он и Массьера официально заключают брак.

Летом 1966 года его песня «Ca m'avance a quoi» попадает в хит-парады. Снижение цен на производство позволяет продюсерам продавать в США и Англии синглы нового типа — формат супер-45 позволял записать на пластинку четыре песни, к тому же в качестве упаковки было впервые решено использовать цветной конверт из картона.

Записи нового материала помешали забастовки во Франции и в Англии, поэтому Дассен отправился в родной Нью-Йорк. Помимо работы в студии, его команда делает серию снимков, на одном из которых певец появился вместе с мотоциклом «Харлей Дэвидсон» — фотография появится на обложке альбома и станет символом успеха и молодости для целого поколения. Дебютный альбом и презентация в Каннах проекта MIDEM производит фурор в прессе, и Дассен становится звездой мирового масштаба.

Дассен начинал как исполнитель фолк-материала в пику бушевавшей во Франции в 1960-е годы моде на музыкальный стиль «йе-йе». Вдохновленные западным рок-н-роллом, его адепты сочетали элементы музыки бит, джаза и шансона, воспевая легкомысленность и беспечность нового потребительского мира в знак протеста против «серьезного и враждебного» мира взрослых.

Конец эпохи «йе-йе» положили французские волнения 1968 года, участники которых разочаровались в наивно-позитивном взгляде на жизнь и потребовали изменений и большей роли для себя в общественной жизни. На этом фоне актуальным становится творчество Дассена, которого начали активно ставить на всех радиостанциях.

Дассен начал много гастролировать, покорил Канаду, записал в Лондоне свой суперхит «Les Champs-Elysees», после чего вернулся в Париж, где полностью отдался работе. Он не справился с нагрузкой, и в апреле 1969 года 30-летнего певца госпитализировали с инфарктом.

Тем временем «Les Champs-Elysees» завоевали весь мир, дотянувшись даже до СССР и Китая, где эту песню пели студенты на площади Тяньаньмэнь. После поправки, Дассен выступил в концертном зале «Олимпия» и получил телеграмму с поздравлениями от самого Жоржа Брассенса.

В 1970 году Дассен заключил новый контракт и отправился на гастроли в Африку, где дал концерты в 10 странах за 21 день. В 1972 году он вместе с супругой решил приобрести восемь гектаров земли на Таити, где начал строительство бунгало. Однако в следующем году известного певца ожидал серьезный удар — у Массьера произошли преждевременные роды, ребенок умер через 5 дней.

Дассен погрузился в тяжелую депрессию, его популярность постепенно стала спадать. Однако в 1975 году продюсер предлагает ему спеть свою версию хита Тото Кутуньо, которая получает название «L'Ete indien». Песня стала самым популярным хитом за всю карьеру Дассена, ее международному успеху не помешал даже французский язык.

В 1977 году он официально развелся с Массьера и сошелся с Кристин Дельво, на которой женился в январе следующего года. Дассен прощал своей новой спутнице ее пристрастие к спиртному и наркотикам, разрешал распоряжаться сборами от концертов и продаж его песен. Однако постепенно певец стал уставать от ссор больше, чем от своей работы.

Ослабление политических трений в СССР позволило пригласить Дассена в Москву в 1979 году. Он выступил вместе с Аллой Пугачевой на открытии гостиницы «Космос», фирма «Мелодия» выпустила его альбом 1976 года, а сам певец остался в восторге от оказанного ему пышного приема.

Несмотря на рождение второго ребенка, семейная жизнь Дассена разладилась — он подал документы на развод. На неурядицы в личной жизни наложилось обострение проблем со здоровьем — открылась язва желудка, появились боли в сердце.

В июле 1980 года Дассену стало плохо на сцене в Каннах, где он побледнел на глазах у публики. Ухватившись за микрофон, он сказал, что плохо себя чувствует, после чего ушел за кулисы, где ему сделали укол врачи. Через несколько минут он вернулся к зрителям со словами: «Люди пришли слушать меня, я должен петь для них».

Сойдя со сцены, он потерял сознание и был госпитализирован в больницу, где ему поставили диагноз — инфаркт миокарда. После выписки он отправился на Таити, чтобы поправить здоровье, однако во время транзитной пересадки между Парижем и Папеэте у певца случился еще один сердечный приступ.

Третий приступ произошел прямо во время обеда в ресторане. После нескольких неудачных попыток реаниматоров врачи констатировали смерть Дассена по пути в госпиталь в возрасте 42 лет. Его похоронили на голливудском кладбище — могила певца, который на протяжении всей карьеры хранил в тайне свою личную жизнь, до сих пор остается закрытой для публичного посещения.