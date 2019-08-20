Марк Захаров госпитализирован

Режиссера и художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова госпитализировали в реанимацию одной из московских клиник с высокой температурой. У 85-летнего народного артиста СССР подозревают двустороннее воспаление легких. Согласно источникам СМИ, сейчас Захаров находится в стабильно тяжелом состоянии.

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В «Ленкоме» подтвердили информацию о госпитализации режиссера, отметив, что его жизни ничего не угрожает.

«Ничего страшного нет, есть подозрение на воспаление легких, но это может подтвердить только клинический анализ, который сейчас будет сделан», — сказал ТАСС директор театра Марк Варшавер.

В комментарии »Интерфаксу» он попросил не спешить с утверждением о наличии у Захарова двусторонней пневмонии.

«Поместили его в больницу, потому что температура была высокая, больше никаких симптомов не было. Мне сказали, что в течение двух-трех дней покапают, что-то сделают, ничего страшного нет», — сказал Варшавер.

Народный артист СССР Марк Захаров с 1973 года является главным режиссером театра «Ленсовета» (до 1990 он назывался Московским театром имени Ленинского комсомола). За свою карьеру Захаров поставил около пятидесяти спектаклей, но остался известным широкой публике благодаря таким фильмам и сериалам, как «Тот самый Мюнхаузен», «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «Юнона и Авось»,«Поминальная молитва» и другие.

В 2013 году режиссер стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Он также был награжден Госпремией СССР в 1987 году, несколькими Госпремиями Российской Федерации в 1992, 1997 и 2002 годах, орденами Святого Станислава и Святого Александра Невского, а также премией «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Помимо прочего он получил награды «Хрустальная Турандот», «Чайка» и спецприз кинопремии «Золотой орел» в номинации «За выдающийся вклад в российский кинематограф». В 2018 году Захарову было присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.

Несмотря на почтенный возраст (13 октября 2018 года режиссер отмечал свой 85-летие), он продолжает руководить театром и ставить спектакли. В преддверии юбилея Захаров отметил, что в современном мире ценность времени очень велика и нужно очень постараться, чтобы заинтересовать москвича двух-трехчасовым полноформатным спектаклем.

«Сегодня поэт, каким бы хорошим он ни был, стадионы собрать не сможет. И чтобы послушать его стихи, очередь в Политехнический музей не выстроится. Как это было когда-то. Сейчас — переизбыток информации.

И я рад, что в этой ситуации, помимо глупости и одебиливания мозгов, все-таки пробиваются серьезные произведения, рассчитанные на думающих людей с хорошим вкусом», — сказал режиссер.

В приуроченном к юбилею документальном фильме «Я оптимист, но не настолько» Захаров назвал творчество своим спасением от переживаний и лишних мыслей. С нулевых годов режиссер потерял много близких людей, а в 2014 году проводил в последний путь свою жену, актрису Нину Лапшину.

Они познакомились во время учебы в ГИТИСе и поженились в 1956 году, находясь на работе в Перми. Сначала Нина была успешнее своего мужа: когда ее приглашали в театр, она всегда просила обеспечить актерской работой Захарова. Конечно, мужчину угнетала такая зависимость, но другого выбора у него не было.

Позже артист понял, что делом его жизни может стать режиссура, и начал активно работать в этом направлении. Свою жену он снял только в мини-сериале «12 стульев», где она сыграла небольшую роль.