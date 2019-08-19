«Уничтожили любимого персонажа»: почему бойкотируют «Мулан»

Интернет-пользователи возмутились высказыванием актрисы Лю Ифэй, исполнившей главную роль в предстоящем ремейке «Мулан» студии Disney. Артистка заявила, что солидарна с действиями гонконгской полиции по разгону протестующих.

«Я тоже поддерживаю полицию Гонконга. Теперь можете меня бить», — написала Ифэй в китайской соцсети. Она добавила, что сложившаяся ситуация — «позор для Гонконга».

Фраза на китайском является цитатой журналиста издания «Глобал Таймс», на которого ранее напали демонстранты в аэропорту Гонконга, заподозрив его в связях с силовиками.

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Сразу после появления поста в твиттере появился хэштег #BoycottMulan («БойкотМулан»), призывающий бойкотировать фильм постановщицы Ники Каро. На данный момент количество публикаций првысило 75 тысяч.

«Она никоим образом не соответствует образу Мулан, выступает за угнетение, а не за справедливость, — написал возмущенный пользователь соцсети. — Игровые фильмы Disney уже утратили художественную ценность, и сейчас они пригласили на съемки тех, кто воплощает худшие черты азиатов».

Кроме того, некоторые интернет-пользователи отметили, что сама Ифэй является гражданкой США, поэтому не может объективно судить о ситуации на родине.

«Лю Ифэй только что уничтожила одного из моих любимых диснеевских персонажей», — написали в твиттере.

В то же время другие подчеркнули, что 31-летняя знаменитость вправе «поддерживать того, кого хочет», и что ее позицию не следует ассоциировать с грядущим фильмом. Примечательно, что в китайской цензурированной соцсети, в которой Ифэй опубликовала сообщение, ее, наоборот, поддержали: пост собрал более 70 тысяч лайков.

Как пишет Deadline, бойкот «Мулан» в соцсетях не повлияет на выход картины, который запланирован на 27 марта в США и Канаде. Что касается Азии, то студии Disney сложившаяся ситуация может пойти на руку.

«Поскольку бойкот начался в Гонконге, люди в Китае намеренно пойдут посмотреть фильм в знак протеста против бойкота. Все это только может принести пользу фильму», — приводит слова профессора политологии Стэнли Розена издание.

Кроме того, инсайдеры полагают, что текущая политическая ситуация в Гонконге «поутихнет» к моменту выхода «Мулан» в прокат. Источники также отметили, что для молодой актрисы китайского происхождения, такой как Ифэй, патриотизм не является чем-то необычным.

«В то время как в твиттере ее прозвали «гражданкой Америки», актерская и модельная карьера Ифэй началась именно в КНР», — говорится в статье.

По мнению собеседников издания, если бы актриса поддержала протестующих в Гонконге, это создало бы большие сложности как для «Мулан», так и для бизнеса Disney в Китае в целом.

В то же время источники не исключили, что если Ифэй продолжит вести в соцсети «кампанию» против протестов, то это рискует сильно ударить по сборам «Мулан» в Гонконге и на Тайване.

Изначально премьера ремейка одноименного мультфильма 1998 года «Мулан» была запланирована на 2 ноября 2018 года, однако студия Disney решила перенести дату релиза. Помимо Лю Юфей, в проекте приняли участие Донни Йен, Джет Ли и Джейсон Скотт Ли.

В начале июля Disney опубликовала первый тизер-трейлер «Мулан». Тогда китайские пользователи обнаружили несоответствия в атрибутике, в частности, в ролике было показано, что семья героини живет в круглых домах — тулоу, которые, однако, появились спустя несколько веков после описанных событий.

Кроме того, китайскую аудиторию возмутил сюжет ремейка: судя по трейлеру, Мулан идет на войну не ради отца, а чтобы избежать брака по договоренности. В этом случае фильм отступает от оригинальной истории, в которой героиня выполняет долг перед главой семейства.

Массовые протесты и демонстрации начались в Гонконге в июне этого года, когда был внесен закон об упрощенной процедуре экстрадиции подозреваемых в другие страны, включая континентальный Китай и приближенные ему территории. В результате столкновений с полицией пострадали около 40 человек. Из-за конфликта администрация приостановила рассмотрение законопроекта.