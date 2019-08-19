Птичий переполох и акулья охота: что смотрели в России

Лидером российского бокс-офиса за 15-18 августа стал мультфильм «Angry Birds 2 в кино». На этот раз второй части главной финской франшизы о кровной вражде птиц и свиней не удалось и близко приблизиться к результату предыдущей ленты. В свои первые выходные картина заработала 198 млн рублей, в то время как ее предшественница в мае 2016 года выручила 348 млн.

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Премьера «Angry Birds 2 в кино» приурочена к 10-летнему юбилею одноименной популярной компьютерной игры. Вторая часть мультипликационных приключений расскажет историю о том, как двум армиям заклятых врагов пришлось объединиться перед лицом общего, куда более глобального врага — заморозков, которые уже начали наступление в теплых краях.

После рекордного старта девятый фильм обладателя «Оскара» и Золотой пальмовой ветви Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» опустился на вторую строчку, собрав 177,8 млн рублей. В свои дебютные выходные картина о нападении убийц из банды Чарльза Мэнсона на жену режиссера Романа Полански актрису Шэрон Тейт заработала 464,3 млн рублей, став самым кассовым релизом постановщика в России. Главные роли в фильме исполнили Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби.

Замкнул топ-3 спин-офф знаменитой гоночно-приключенческой франшизы «Форсаж: Хоббс и Шоу». Несмотря на огромный интерес зрителей, который помог ему в первый уикенд собрать в России 468 млн рублей, что стало вторым показателем в мире после США, уже на второй неделе просмотра эта цифра опустилась до 155,1 млн рублей. За уикенд 15-18 августа блокбастер Дэвида Литча с Дуэйном «Скалой» Джонсоном, Идрисом Эльбой и Джейсоном Стэйтемом в главных ролях заработал 73 млн рублей.

Следом разместилась полнометражная трехмерная версия классического хита студии Disney «Король лев». По результатам минувших выходных ремейк легендарного мультфильма 1994 года собрал еще 48 млн рублей. В оригинале персонажей озвучили Бейонсе, Дональд Гловер, Джеймс Эрл Джонс, Билли Айкнер, Сет Роген и Джон Оливер.

Пятым финишировал триллер «Синяя бездна 2» режиссера Йоханнеса Робертса. За уикенд 15-18 августа вторая часть акульей франшизы несколько опередила по сборам своего предшественника (с 18,6 млн рублей), заработав 27 млн рублей.

На шестой строчке оказалась хоррор-антология «Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Эвредала, растеряв больше половины результата. Таким образом, лента, спродюсированная Гильермо дель Торо, сумела выручить лишь 21 млн рублей.

Седьмую позицию заняла полнометражная игровая версия еще одного мультфильма «Дора и Затерянный город». Минувшие выходные принесли проекту 19,7 млн рублей. На этот раз главная героиня в исполнении Изабелы Монер, знакомая зрителям по анимационному сериалу о Даше-путешественнице, окажется в джунглях, дорогу откуда ей помогут найти обезьяна и лис, озвученные Бенисио дель Торо и Дэнни Трехо.

Лишь на восьмой строчке оказалась новая драма режиссера Ксавье Долана «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована». В свои премьерные выходные первый англоязычный фильм постановщика о скандале, который разразился из-за переписки популярного актера и 11-летнего мальчика, выручил 4 млн рублей. В ленте сыграли Натали Портман, Кит Харрингтон и Сьюзан Сарандон.