«Хорошие мальчики» и злые птички: что смотрят в США

Лидером прокатного уикенда в США стала комедия «Хорошие мальчики» о трех шестиклассниках, которые решают попасть на взрослую вечеринку, от режиссера Джина Ступницки, который работал над сериалом «Офис» и сценарием для фильма «Очень плохая училка».

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Продюсерами фильма выступили Сет Роген и Эван Голдберг, что позволяет ожидать от «Хороших мальчиков» того же уровня и стиля юмора, что и от нашумевших в прошлом десятилетии «SuperПерцев». Несмотря на полученный рейтинг R, который может помешать посмотреть фильм его основной целевой аудитории — школьникам, картине удалось в премьерные выходные собрать $21 млн при бюджете в $20 млн.

На второе место таблицы лидеров на третьей неделе спустился спин-офф главной гоночно-каскадерской франшизы последних лет «Форсаж: Хоббс и Шоу» от режиссера второго «Дэдпула» Дэвида Литча. Благодаря его провокативной постановочной манере, звездному составу и запредельным трюкам за прошедшие выходные история вынужденного сотрудничества специальных агентов США и Англии в исполнении Дуэйна «Скалы» Джонсона и Джейсона Стейтема, которые объединились для борьбы с самым опасным террористом планеты, смогла выручить еще $14,1 млн.

Трехмерный полнометражный ремейк классического мультфильма студии Disney 25-летней давности «Король лев» продолжает сохранять за собой место в тройке лидеров проката. На этой неделе главный семейный блокбастер этого лета, объединяющий в ностальгических объятиях детей и их повзрослевших родителей, смог принести своим создателям $11,9 млн.

Вторая премьера этой недели — вторая часть полнометражной анимационной франшизы от разработчиков главной финской игры последнего десятилетия «Angry birds 2 в кино». Вторая часть эпического противостояния птиц и свиней на этот раз обратилась к классическому сюжетному ходу сиквелов — заклятым врагам придется объединиться перед лицом куда более глобальной угрозы. За дебютный уикенд мультфильм по мотивам сверхпопулярной игры 2010-х собрал $10,5 млн.

Почти сразу отбив свой бюджет в $25 млн хоррор-антология «Страшные истории для рассказа в темноте» режиссера Андре Овредаля резко спустилась в таблице лидеров со второго на пятое место. Экранизация знакового для США книжного сборника страшилок от обладателя главной американской кинонаграды «Оскар» Гильермо дель Торо, который выступил на проекте в роли продюсера, заработала за выходные $10 млн.

Когда британский режиссер Йоханнес Робертс снял первую часть акульего хоррора «Синяя бездна» в 2017 году, фильм собирались выпускать сразу на DVD, минуя кинотеатры, однако прокатчик решил пойти на риск и выпустил в прокат картину о двух любительницах экстремального отдыха, которым пришлось столкнуться с подводными хищниками, получив $62 млн при бюджете $5 млн. Вряд ли «Синяя бездна 2» сможет повторить такой оглушительный успех, однако за премьерную неделю вторая часть франшизы собрала $9 млн при бюджете в $12 млн.

С четвертого на седьмое место опустился приключенческий фильм «Дора и Затерянный город» режиссера Джеймса Бобина. На вторых выходных проката полнометражная игровая версия похождений знаменитой Даши-путешественницы смогла принести создателям $8,5 млн.

Благополучно отбивший свой бюджет (не без помощи отечественного зрителя) девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» о последних днях эпохи американских 1960-х еще готов побороться за свое место в десятке лидеров. Спустившись с пятого на восьмое место к концу четвертой недели проката, он смог собрать еще $7,6 млн.

Читайте также эксклюзивное интервью, которое Квентин Тарантино дал «Газете.Ru» во время своего визита в Москву. Подробнее о фильме можно прочитать в нашей рецензии.

Последней премьерой этой недели стал фильм «Ослепленный светом». История жизни шестнадцатилетнего школьника из семьи пакистанских эмигрантов в Англии, катализатором которой служит музыка Брюса Спрингстина за выходные принес создателям $4,45 млн.

А в самый низ списка лидеров этого уикенда спустился фильм «Невероятный мир глазами Энцо» режиссера Саймона Кертиса. Фильм о жизни гонщика и его собаки смог собрать на второй неделе проката $4,4 млн.