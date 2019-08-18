Глазами Тарантино: успех и падение Романа Поланского

Режиссер Роман Полански, ставший «глотком свежего воздуха» в Голливуде 1960-х, провел свое детство в Краковском гетто во время оккупации Польши нацистской Германией. Во время войны будущий кинематографист пережил смерть матери и разлуку с отцом, что сказалось на его характере и направлении творчества. В фильмах режиссера превалировало зло в разных формах, которое, как правило, побеждает добро.

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В 1945 году, когда Поланскому было 12 лет, он смог разыскать своего отца, что стало важнейшим моментом в его жизни. Уже в 14 лет мальчик стал тяготеть к съемкам: сначала он играл в детских постановках на телевидении, а в 1948 году исполнил роль в телеэкранизации повести Валентина Катаева «Сын полка». В 22 года Поланскому удалось получить роль у выдающегося режиссера Анджея Вайды в картине «Поколение», что помогло ему поступить в киношколу.

Несмотря на большое количество актерских работ в фильмографии Поланского, он мечтал работать режиссером и учился этому мастерству.

В студенческие годы он снял короткометражку «Двое мужчин со шкафом», которая была оценена пятью международными премиями различных фестивалей художественных фильмов.

Первая полнометражная лента Поланского «Нож в воде» была номинирована на «Оскар», вторая — «Отвращение» — завоевала Серебряного медведя, а третьим его проектом стал «Тупик», получивший Золотого медведя. В середине 60-х Поланский стал одной из важнейших фигур европейского кинематографа и начал двигаться на Запад.

Знакомство Поланского с актрисой Шэрон Тэйт состоялось в 1967 году, когда он пригласил девушку в свою картину «Бал вампиров». Рабочие отношения переросли в брак, который, как известно, продлился совсем немного. Поженившись в январе 1968-го, они переехали в США, где в том же году Полански снял один из своих самых известных фильмов «Ребенок Розмари».

Достигнув пика славы, режиссеру пришлось пережить страшную трагедию: его первая супруга Шэрон Тейт была зверски убита в 1969 году в собственном доме членами «семьи» Чарльза Мэнсона. Молодая женщина находилась на девятом месяце беременности.

В фильме Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» роль Тейт сыграла звезда фильма «Волк с Уолл-стрит» Марго Робби. Актриса отметила, что взялась за эту роль, потому что «чувствовала, что таким образом сможет почтить память Тейт».

«Квентин сказал мне, что она — сердце всей истории. Для меня она — луч света», — сказала Робби.

По словам Тарантино, во время работы над проектом Полански вышел с ним на связь через общего знакомого, чтобы уточнить подробности сюжета.

«Наш друг сообщил мне, что Полански не имеет претензий, но хочет узнать больше деталей», — сообщил Тарантино. Он добавил, что рассказал Поланскому все, что мог озвучить на тот момент, и знаменитый режиссер дал добро на использование своего образа в фильме.

После убийства беременной жены Полански больше года не мог вернуться к работе. В 1971 году он снял экранизацию шекспировского «Макбета», еще через год закончил съемки картины «Что?» с Марчелло Мастрояни в главной роли. В 1974-м вышла лента «Китайский квартал», в которой Полански возродил интерес зрителей к нуару и практически стал основателем жанра неонуар. Несмотря на всеобщее признание, фильм из 11 номинаций на «Оскар» получил только одну статуэтку за сценарий.

Следующий большой скандал в жизни Поланского произошел в 1977 году, когда его обвинили в изнасиловании 13-летней девочки. Узнав о несогласии судьи на условный срок, в начале 1978 года режиссер сначала улетел во Францию, а затем перемещался в Польшу и Швейцарию. Находясь в бегах, он продолжал снимать фильмы.

При этом ордер на арест не помешал картине Поланского «Тэсс», посвященной Шэрон Тэйт, в 1981 году получить номинацию на «Оскар».

В 1989-м режиссер женился в третий раз на французской актрисе и модели Эммануэль Сенье, ставшей его музой в нескольких фильмах. В 90-е года Полански снял всего три картины — «Горькая луна», «Смерть и девушка» и «Девятые врата». Свой следующий успешный фильм режиссер выпустил только в 2002 году — его «Пианист» получил Золотую пальмовую ветвь, а Эдриен Броуди стал обладателем «Оскара» за лучшую мужскую роль.

Власти США до сих пор преследуют 86-летнего Поланского, потому что ордер на его арест 1978 года был выдан на основании признания вины, и поэтому на него не распространяется принцип давности.

Несмотря на большую поддержку режиссера со стороны европейских стран и влиятельных коллег, в прошлом году Американская киноакадемия исключила Поланского. Мнение голливудских кинодеятелей относительно режиссера разнится. В его поддержку выступали многие звезды, призывая снять все обвинения с режиссера. Однако желающих задержать режиссера не меньше. Так, еще будучи губернатором Калифорнии, Арнольд Шварценнегер отказался его помиловать.