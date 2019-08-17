Без шуток: Бузова закрыла инстаграм после номера про блокадницу

Певица Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в инстаграме, на которую подписаны более 16 млн человек, передает РИА «Новости». Отмечается, что в настоящий момент записи 33-летней артистки в социальной сети могут просматривать только лишь те пользователи, которые на нее подписаны.

Несколько дней назад Ольга опубликовала у себя на странице ролик, в рамках которого она, облизывая тарелку, назвала себя «блокадницей». Подобная шутка возмутила многих подписчиков телеведущей — под скандальной записью вскоре оказалось множество негативных комментариев, в которых поклонники певицы ругали звезду за неуместное высказывание.

Прокомментировал выходку Бузовой среди прочих и член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян.

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«Ольга Бузова, в сущности, неплохой человек, — цитирует его ФАН. — Ее главная проблема, что у нее порой отсутствуют тормоза, и она абсолютно не понимает, что уместно говорить в определенной ситуации, а что нет. Блокадный Ленинград — это боль нашей страны, это очень тяжелые воспоминания вполне реальных настоящих блокадников, которые еще живы».

Согласно Манукяну, Ольга не должна была «топтаться на страшной теме», так как не имеет никакого отношения к тем жутким событиям. «Бузова никакая не блокадница, она не имеет никакого отношения к этой страшной трагедии. Нельзя топтаться на этой страшной теме. С таким же «успехом» она могла себя назвать жертвой Холокоста и даже не придать этому значения. Невежество и невысокий интеллектуальный уровень некоторых представителей новой поросли в нашем шоу-бизнесе выглядит просто удручающе», — заключил он.

Не остался в стороне от скандала также народный артист России Илья Резник. Он, в частности, отметил, что жители блокадного Ленинграда «пухли от голода», тогда как «товарищи Бузовы» «пухнут от денег».

«Увы, к сожалению, наш шоу-бизнес все деградирует и деградирует. Наши эстрадного шоу товарищи потеряли стыд, совесть, честь, Родину. Если бы Ольга Бузова перенеслась бы в 42 год в Петербург, в Ленинград, где я был блокадным ребенком, и попробовала бы прожить на 125 гр хлеба в день, может быть, она не совершала бы такой гнусный поступок, обижающий многих-многих наших блокадников,

— передает его слова РЕН ТВ. — Мы пухли от голода. А вы, товарищи Бузовы, пухнете от денег. К сожалению, это факт такой, я не знаю, что вам посоветовать, чтобы вы жили по-божески, по-человечески».

Наконец, продюсер Иосиф Пригожин сравнил исполнительницу хита «Мало половин» с ребенком, который «выпендривается», чтобы его заметили.

«Мы живем немного в другой атмосфере, и комментировать то, что там Бузова облизывает и что при этом говорит, — бред. Она это делает, чтобы на нее обращали внимание. Как маленькие дети выпендриваются, для того чтобы их заметили, — вот из той же серии, — цитирует его «Вечерняя Москва».

Сама Бузова, объясняя возмутившее общественность видео, немногим позднее подчеркнула, что родилась в Ленинграде и в детстве много времени проводила со своими бабушками и дедушками, которым довелось пережить блокаду. «У нас принято было всегда доедать все, что бабушка приготовила. Они мне рассказывали, как сложно им было в то страшное для всего мира время и как дорога была каждая крошка хлеба и ложка супа», — заявила певица.

Вступила за дочь и мать Бузовой: «Точно так же с папой мы любили облизывать тарелки, и папа все время шутил, что пережитое передается в генах. Что в этом такого? Каждый видит в мере своей испорченности».

Ранее Forbes сообщал, что стоимость одного рекламного сообщения в инстаграме телеведущей достигает 1 млн рублей. По словам самой Ольги, она нечасто публикует рекламные посты в социальной сети, но когда делает это, то размещает информацию о том, что ей на самом деле нравится.

«Я рассказываю и показываю подписчикам, что происходит в моей жизни, показываю мир, когда путешествую, места, куда стоит сходить, и многое другое», — подчеркивала артистка.