Взяли через конкурс: Пускепалис станет худруком театра Волкова

Заслуженный артист России Сергей Пускепалис станет художественным руководителем Театра имени Волкова в Ярославле. По решению экспертной комиссии он стал победителем конкурса концепций развития театра после увольнения предыдущего руководства, передает ТАСС.

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«Подавляющим большинством голосов победила концепция Сергея Пускепалиса», — объявил замминистра культуры России Павел Степанов по итогам очной защиты концепций в Минкульте.

Помимо Пускепалиса в конкурсе участвовали восемь человек — Игорь Ларин, Олег Ефремов, Роман Мархолиа, Владимир Алеников, Денис Азаров, Владимир Гурфинкель, Алексей Казаков и Михаил Цитриняк. Новый худрук, которого представят труппе театра 19 августа, заявил, что его первой задачей на посту станет разрядка атмосферы в коллективе после конфликта.

«Сначала буду выполнять те планы, которые были у Евгения Марчелли (бывший худрук театра — «Газета.Ru»), потому что не хочется нарушать здоровую инициативу, инерцию, которая была.

Планов у меня полно, главное сейчас наладить работу в театре, потому что все там было бы хорошо, если бы не этот конфликт, ненужный совершенно. Буду работать над атмосферой внутри театра, которая сейчас несколько нарушена», — сказал Пускепалис.

Он также заявил, что во время работы над развитием театра будет внедрять концепции, предложенные другими режиссерами.

«Все ребята, которые здесь высказывались, — очень опытные профессионалы, я думаю, я потом смогу использовать то, что они здесь предлагали», — поделился режиссер.

Он не стал называть конкретные планы по ближайшему репертуару театра, но заявил, что сам не будет выходить на сцену.

«Сначала нам нужно приехать в Ярославль с Владимиром Ростиславовичем [Мединским], он представит меня труппе. После этого мы останемся с коллективом наедине, я пойму, что происходит у тех, кто «остался в живых» после этого скандала, ненужного совершенно, какие течения, движения. Потом буду делать какие-то выводы», — поделился Пускепалис.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов опубликовал в фейсбуке поздравление Пускепалису и выразил надежду на яркие спектакли труппы под руководством нового худрука.

«Поздравляю Сергея Пускепалиса с избранием на должность художественного руководителя Волковского театра! Ему удалось представить лучшую концепцию развития театра на конкурсе Министерства культуры. Уверен, что для коллектива наступает интересный творческий этап, а зрителей ждут яркие постановки. Желаю, чтобы они были достойны сцены Первого русского!» — написал губернатор.

Он отметил, что в скором времени ярославский театр может получить статус особо ценного объекта культурного наследия народов России.

«Министерство юстиции и федеральные органы власти уже согласовали проект указа. Теперь ждем его подписания председателем Правительства и внесения Волковского в реестр, где он станет пятым театром — после Большого, Малого, Мариинского и Александринского!» — поделился Миронов.

Напомним, что в начале мая артисты театра имени Волкова собрались на митинг, чтобы поддержать своего худрука Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым: в конце 2018 года он пришел на эту должность вместо арестованного по делу «Седьмой студии» Юрия Итина. По словам источников, причиной конфликта стала попытка объединить Ярославский и Александринский театры под названием «Первый национальный».

В результате конфликта министр культуры России Владимир Мединский снял Туркалова с должности и сделал выговор Марчелли, который впоследствии подписал заявление об увольнении.

«В сложившейся ситуации, во-первых, директор освобожден от выполнения своих обязанностей, так управлять театром нельзя. Во-вторых, художественному руководителю объявлен выговор», — сказал Мединский.

До 20 августа обязанности директора выполняет главный бухгалтер Юлия Серова.

В настоящее время Пускепалис занимает пост заместителя художественного руководителя МХАТ имени Горького по творческой работе. Его назначили на эту должность 4 декабря 2018 года.