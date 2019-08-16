Че Гевара, шпионы и вино: три жизни Пьера Ришара

Французский актер Пьер Ришар родился 16 августа 1934 года в семье текстильного промышленника. Отец бросил семью, когда сыну было всего три года, и оставил его деду, происходившему из старинного аристократического рода.

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Дед мальчика не одобрял брак своего сына и отдал ребенка на воспитание в пансионат, где Ришар учился вместе с детьми простых рабочих. По совету своего второго деда, который был моряком, будущий актер решил найти общий язык с одноклассниками с помощью юмора и стал развлекать их шутками и забавными историями.

Достигнув совершеннолетия, Ришар отправился на драматические курсы в Париж, где попал в мастерскую режиссера Жана Вилара. Он стал сам сочинять номера и сценки, которые разыгрывал вместе с актером Виктором Лану в кабаре Латинского квартала. Одним из созданных им образов стало его будущее экранное альтер-эго: рассеянный и застенчивый мужчина, который часто оказывается в неприятных ситуациях из-за своей легкомысленности.

Первым фильмом, где появился его обаятельный герой, стал «Идиот в Париже» 1967 года. В 1970 году Ришар снял свой первый фильм в качестве режиссера, где сыграл главную роль, а в 1972 году на экраны вышел «Высокий блондин в черном ботинке».

Шпионская комедия Ива Робера о любовных злоключениях скрипача, оказавшегося в политических тисках, принесла Ришару широкую популярность, и уже в 1974 году вышло ее продолжение — «Возвращение высокого блондина».

Все десятилетие оказалось отмечено удачами актера — тогда вышел его хит «Я робкий, но я лечусь», Ришар снялся у Клода Зиди в фильме «Он начинает сердиться», сыграл главную роль в картине «Укол зонтиком», а также поработал вместе с Джейн Биркин на съемках комедии «Не упускай из виду».

В 1976 году он принял приглашение сняться в фильме «Игрушка», где комические сцены тесно перемежались с социальным подтекстом. Эти съемки положили начало дружбе Ришара и режиссера Франсиса Вебера.

«Франсис Вебер стал однажды свидетелем того, как очень богатая семья выбирала своему карапузу игрушку в детском магазине. И они настолько хотели угодить своему ребенку, что готовы были на все... Даже «купить» продавца. История показательная. Поэтому она и запала в душу такому творческому человеку, как Франсис, и он написал сценарий. А когда я прочел его историю, то понял, что должен сыграть в этой кинокартине», — рассказывал актер.

Вместе с Вебером и Жераром Депардье они объединились в начале 1980-х для съемок комедии «Невезучие». Тандем на съемочной площадке сложился настолько удачно, что втроем они снимут еще два фильма — «Папаши» и «Беглецы». В 2015 году Ришар и Депардье воссоединились для съемок в картине «Агафья» по мотивам рассказов Антона Чехова.

Еще в конце 1970-х Ришар основал свою собственную компанию по производству и прокату фильмов. В 1988 году он представил на фестивале Нового латиноамериканского кино документальный фильм собственного производства «Расскажите мне о Че», снятый на Кубе и посвященный жизни революционера Эрнесто Че Гевары.

В основу фильма легли воспоминания людей, которые знали Че Гевару лично, а также редкие кадры хроники. Как рассказывал сам Ришар, он вынашивал более 20 лет идею фильма о «человеке, чей дух был во власти идеи, кто бросил вызов обывательскому существованию», после чего на свой страх и риск отправился на Кубу с видеокамерой.

Съемки продолжались больше месяца, в них приняли участие сестра и старшая дочь команданте. Ришар отсмотрел тысячи метров пленки со своим героем, а съемочная группа изъездила вдоль и поперек страну, жители которой дали актеру прозвище «сапато негро» — «черный ботинок», в честь его самой популярной роли.

Ришар также является успешным бизнесменом — по совету Жерара Депардье он купил в 1986 году 20 гектар виноградников в регионе у Средиземного моря, где регулярно проводит конец лета. Ежегодно он продает несколько десятков тысяч бутылок вина.