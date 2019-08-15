Ушел ради хоррора: Бломкамп не будет режиссером «Робокопа»

Режиссер фантастического триллера «Район № 9» Нил Бломкамп заявил, что не будет работать над фильмом «Робокоп возвращается». На своей странице в твиттере он написал, что предпочел проекту создание картины в жанре хоррор.

«Я снимаю новый хоррор-триллер, и MGM больше не может дожидаться и начнет съемки «Робокопа» сейчас. С нетерпением жду, когда «Робокоп» выйдет в кинотеатрах, чтобы посмотреть его с другими поклонниками», — написал кинематографист.

В 2018 году студия MGM заявила о съемках фильма «Робокоп возвращается», режиссером которого должен был стать Бломкамп. Ленту анонсировали как прямое продолжение «Робокопа» Пола Верховена, снятого по сценарию Эдварда Ноймайера и Майкла Майнера. Первый фильм серии получил «Оскар» за монтаж звуковых эффектов и еще две номинации на главную кинопремию Голливуда.

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О возвращении к франшизе стало известно еще в январе прошлого года. Согласно заявлению MGM, в основу нового сценария ляжет текст, написанный авторами первого «Робокопа» еще в 1980-х для запланированного сиквела. При этом существующий ремейк «Робокопа» был снят без привлечения дуэта сценаристов — их имена попали в титры только из-за использование имен персонажей. Также будет проигнорирован сиквел режиссера Ирвина Крешнера, снятый в 1990 году.

Предыдущий перезапуск «Робокопа» состоялся в 2014 году. Еще одну ленту о полицейском, который после тяжелого ранения стал киборгом, снял бразильский режиссер Жозе Падилья, а главную роль сыграл Юэль Киннаман. В США фильм получил смешанные отзывы.

Ранее Бломкамп комментировал свое назначение на должность режиссера нового «Робокопа» в беседе с Deadline.

«Оригинал этого фильма определенно оказал огромное влияние на меня, когда я был ребенком. Я считаю, что он является классикой научно-фантастического кино конца 20-го века, и его реальная значимость лежит на поверхности. Надеюсь, что мы сможем приблизиться к такому уровню при создании картины. Это моя цель», — сказал режиссер.

Он отметил, что с момента выхода фильма многое изменилось: прошла пора потребительства, материализма, «рейганомики» и активного употребления американцами стероидов. При этом, как отмечает Бломкамп, по мере взросления как общества, так и человека происходит поиск собственной личности и идентичности.

«Что круто в «Робокопе», так это то, что там уделяется много внимания человеческой связи. А это действительно важно для истории, которую создатели фильмов преподносят зрителю», — поделился мнением Бломкамп.

Также он выразил восхищение возможностью снова поработать с оператором и продюсером Джастином Роудсом. По мнению режиссера, он сможет добавить к фильму Верхувена элементы, которые отлично подойдут новой версии «Робокопа».

«И получится фильм, который я бы сам хотел посмотреть», — заключил режиссер.

Оригинальный «Робокоп» собрал более $50 млн. Несмотря то, что Ноймайер и Майнер написали продолжение оригинала, оно не вышло по нескольким причинам.

«В то время Верхувен чувствовал, что создает классический фильм, и не интересовался его продолжением. Затем в 1988 году из-за забастовки постановщиков мы были вынуждены покинуть проект. Я ушел и начал работать над «Звездным десантом», — рассказал Ноймайер.

После звонка президента MGM Джона Гликмана он вернулся в команду ради создания материала для франшизы этой студии.

«Как раз в тот момент, когда Трамп становился избранным президентом, он позвонил мне и сказал: «Вы на самом деле предсказывали в своем сценарии сиквела, что Трамп будет баллотироваться на пост президента и победит?» Это было правдой. И тогда мы с Майком написали черновик нового «Робокопа» и дали одно интервью на Барбадосе. Я думаю, что единственным, кто читал его, был Нил Бломкамп, что и привело его в «движение», — пошутил Ноймайер.

Однако движение Бломкампа было недолгим и сместилось в сторону другого проекта.