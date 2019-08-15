Целое состояние: солист The Prodigy оставил миллионные долги

Участник британской электронной группы «The Prodigy» Кит Флинт, покончивший с собой в марте этого года, имел многомиллионные долги по неоплаченным кредитам и налоговым отчислениям, сообщает The Sun. Согласно сведениям издания, сумма обязательств покойного музыканта составила £7,3 млн. Среди них были долги его сети пабов De Bohun Inns Limited, размер которых составлял приблизительно £0,5 млн.

После погашения всех обязательств Флинта общий размер активов уменьшился с £11,6 млн до £4,3 млн. Вместе с тем отмечается, что за несколько дней до трагического события исполнитель выставил на продажу свое поместье в Данмоу в графстве Эссекс, стоимость которого оценивается в £1,5 млн. Отметим, что, несмотря на финансовые трудности, за последние два года музыкант заработал в составе The Prodigy около £1,5 млн.

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Весной этого года 49-летний Флинт был найден мертвым в собственном доме в графстве Эссекс. Правоохранители не уточнили, при каких обстоятельствах умер музыкант, однако подчеркнули, что причина смерти не вызывает подозрений. Через несколько часов после появления информации о смерти музыканта эту новость подтвердил его друг и коллега по группе Лиам Хоулетт.

«Новость правдива. Я не могу поверить, что действительно произношу это, но наш брат Кит ушел из жизни, совершив самоубийство. Я в шоке, чертовски зол, растерян, а мое сердце разбито... Покойся с миром. Твой брат — Лиам», — написал он.

Стоит отметить, что в в 2015 году в интервью британскому журналу FHM Кит признавался в том, что он никогда ни на что не копит и «обналичивает все сразу». Уже тогда он говорил о своих суицидальных мыслях.

«Эта идея всегда была во мне, когда я пойму, что это конец — я убью себя», — сказал он.

Тогда же он признался, что считает возможность уйти из жизни «определенно положительным моментом».

«Я хочу оглянуться назад и осознать, что я прожил полноценную — в моем понимании — жизнь», — говорил музыкант.

По мнению армии поклонников артиста, именно такую жизнь он и прожил. Одним из доказательств этого были его похороны в городе Брейнтри.

Несмотря на то, что церемония прощания с Флинтом в церкви была закрытой, тысячи фанатов The Prodigy, находясь на улице, с танцами, овациями, слезами и улыбками проводили в последний путь любимого музыканта под хиты коллектива.

После фанаты в соцсетях выражали восхищение тем, как прошли похороны, отмечая, что Флинту они «пришлись бы по душе».

Долгое время после ухода музыканта фанаты The Prodigy рисовали граффити-трибьюты в его честь. Так, в городе Питерборо графства Кембриджшир известный стрит-арт-художник Нейтан Мердок расписал огромную стену, изобразив музыканта в его самом запоминающемся образе — с ядовито-зелеными волосами и высунутым языком.

Кроме того, портреты Флинта появились на стенах в Нортгемптоне, Саутенде и Лондоне. Последний, за авторством художника Ellwood-Leo, Хоулетт выложил в официальный инстаграме группы через несколько дней после смерти коллеги. Он выразил благодарность поклонникам за их трибьюты, отметив, что они его сильно тронули и очень помогли пережить боль в связи с потерей друга и соратника.

В России портреты музыканта появились в Екатеринбурге, один из них — в подземном переходе, где находится местная стена памяти Виктора Цоя. В Ростове-на-Дону в память о Флинте была нарисована граффити с аудиокассетой с логотипом The Prodigy.

Отметим, что коллектив должен был в этом году выступить в июле в Москве на фестивале Park Live, однако из-за смерти одного из основателей группы концерт был отменен. Вместо The Profigy хэдлайнерами последнего дня фестиваля стали южноафриканцы Die Antwoord.