Дача Примадонны: Пугачевой грозит штраф за забор

Народной артистке СССР Алле Пугачевой грозит штраф из-за забора вокруг ее дачи, преграждающего остальным жителям доступ к водоему, сообщает сайт kp.ru. Уже не первый раз прокуратура занимается вопросами недвижимости Примадонны. В данном случае речь идет о загородном доме в поселке Малые Бережки в Истринском районе Подмосковья, который был построен в начале 90-х годов. Расположенный на участке в 50 соток трехэтажный особняк имеет площадь около 1000 кв. м. Согласно оценке экспертов, стоимость дома с участком превышает €1 млн.

В начале нулевых дача Пугачевой заинтересовала сотрудников Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования МПР РФ. Тогда выяснилось, что баня артистки построена слишком близко к Истринскому водохранилищу — в 36,5 метрах вместо положенных 55. В итоге исполнительницу попросили ликвидировать постройку.

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Новая проблема, которую обнаружили чиновники, заключается в железном заборе, который, по их мнению, отрезает других дачников от доступа к воде. Еще в декабре прошлого года специалистами отдела надзора за водными ресурсами Департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу был составлен протокол об административном правонарушении. Аллу Борисовну оштрафовали на 3 тыс. рублей, поскольку забор «преградил доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе».

Однако, судя по всему, Пугачева не стала платить, в связи с чем на нее был наложен административный штраф в двукратном размере — 6 тыс. рублей. Стоит отметить, что подобное наказание является самым щадящим в случае с такого рода нарушением. Порой применяют более строгие меры — административный арест на срок до 15 суток, либо принудительные работы на срок до 50 часов. Впрочем, такое развитие событий маловероятно.

«Если Алла Борисовна сама не погасит штраф, то могут арестовать ее банковский счет и списать сумму штрафа», — пояснила юрист Галина Бодрова в беседе с kp.ru.

Корреспондент издания побеседовал с соседями знаменитости по истринской даче и выяснил некоторые подробности.

«Я уже и не помню, когда тут последний раз видел Пугачеву, — рассказал сосед артистки. — Она тут лет десять не появлялась. Как вышла замуж за Галкина, так и перестала сюда приезжать. Тут хозяйничает ее внук Никита. Только вчера его видел. Он парень простой, всегда здоровается, нос не задирает».

На вопрос о том, была ли снесена баня после старого скандала, мужчина покачал головой.

«Нет. Да там кладовка была, а не баня. Непонятно, почему к ней тогда прицепились. Может, пиар какой был», — предположил дачник.

Мужчина также заявил, что вышеозначенный забор нисколько не мешает ни ему, ни его соседям.

«А чем он может помешать? Там же калитка есть. Ходи — не хочу», — сказал сосед Пугачевой.

По словам журналиста, несмотря на то, что эту калитку не так-то просто отыскать, она там действительно есть.

«Может, инспекторы ее не разглядели, поскольку вокруг все заросло зеленью», — предположил он.

По словам охранника поселка, Алла Борисовна подарила дачу своему внуку Никите на свадьбу.

«Не знаю, переписала она на него или нет, но я тут вижу в основном Преснякова-младшего с женой. Недавно, правда, сюда стала ездить Кристина Орбакайте с мужем и дочкой Клавой. — рассказал сторож. — Пригодился игрушечный пиратский корабль, который Алла Борисовна построила вместо детской площадки тогда еще для маленького Никиты. Теперь там играет сестра Никиты Клава. И еще качельки родители ей пристроили».

Как рассказали жители Малых Бережков, дом находится под присмотром, даже когда звездные хозяева отсутствуют.

«Там постоянно живет управляющая дома Лена, которая готовит для семьи Никиты и ведет хозяйство. И еще дворник у них есть. Он следит за газоном, убирает территорию», — сообщили соседи артистки.