Три попытки: как Бен Аффлек пытался завязать с алкоголем

Большой успех обрушился на актера, режиссера и сценариста Бена Аффлека рано — в возрасте 25 лет он получил премию «Оскар» Американской киноакадемии за оригинальный сценарий к фильму «Умница Уилл Хантинг», став одним из самых востребованных лиц в Голливуде. Внезапная популярность повлияла на психику, травмированную разводом родителей и тяжелым алкоголизмом отца.

«Мой отец был алкоголиком. Я это знал, когда был ребенком. Он пил много. Мой отец был, что называется, настоящим алкоголиком. Он, знаете, пил весь день, пил каждый день», — рассказывал Аффлек.

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В 1998 году он говорил журналистам о том, что решил завязать со спиртным.

«Я просто захотел остановиться. Я стал жалеть о некоторых вещах, которые сделал в пьяном состоянии. Весело быть несносным или неконтролируемым, но потом ты говоришь себе: «Кажется, я сделал больно этому человеку», «Я выставил себя дураком» или «Я не хотел целовать эту девушку», — признавался он.

27 июля 2001 года Аффлек отправился в Лас-Вегас, где за вечер выиграл $800 тысяч, из которых $150 тысяч раздал на чаевые. На следующий день после этого он вернулся в Лос-Анджелес, где устроил вечеринку на 250 гостей в честь контракта, заключенного компанией, основанной им и Мэттом Деймоном. Через два дня Аффлек позвонил своему другу Чарли Шину, чтобы тот отвез его в реабилитационную клинику, где актер провел 30 дней. Позднее актер не любил вдаваться в подробности этого эпизода своей жизни.

«Я отправился в клинику за то, что мне было 29 лет, и я веселился слишком много, и у меня не было особых ограничений, и для того, чтобы прочистить мою голову и попробовать понять, кем я хочу быть», — говорил он в 2012 году.

В 2004 году Аффлек женился на Дженнифер Гарнер, с которой вместе они снимались в фильме «Сорвиголова». Друзья и родные пары говорили о том, что актрисе удалось усмирить своего супруга, который с ней вел себя иначе, чем с предыдущими женщинами, которых встречал на своем пути.

Однако в 2015 году Гарнер подала документы на развод, разбирательства по которому затянулись на три года. В ходе бракоразводного процесса решался вопрос об опеке над детьми, а также о разделе имущества. В начале 2017 года актер вновь лег в клинику, чтобы пройти курс лечения от зависимости.

«Я хочу проживать жизнь во всей ее полноте и быть настолько хорошим отцом, насколько смогу. Я хочу, чтобы мои дети знали — нет ничего стыдного в том, чтобы тебе помогли, когда это нужно. И помогать тем, кто в этом нуждается, но боится сделать первый шаг», — написал он в своем фейсбуке.

После выписки из клиники Аффлек стал членом анонимных алкоголиков. Он стал встречаться с телепродюсером Линдси Шукус, однако их отношения прервались из-за того, что актер снова запил.

Аффлек начал встречаться с 22-летней моделью Playboy Шоной Секстон за несколько дней до того, как в третий раз оказаться в клинике. На протяжении недели после своего 46-го дня рождения он не выходил из дома.

Узнав, что бывший муж стал заказывать алкоголь на дом, Гарнер решила взять ситуацию в свои руки и лично отвезла оскароносного актера к специалистам. Официально их брак был расторгнут 27 августа.

В марте 2019 года Аффлек откровенно рассказал о том, что происходит в его жизни в интервью к выходу фильма «Тройная граница».

«Меня не очень беспокоят разговоры об алкоголизме и о том, каково быть алкоголиком. Это часть моей жизни. Это то, с чем мне приходится иметь дело. Это необязательно определяет мою личность и все остальное, но это то, над чем приходится работать», — признался он.

Назвав воспитание детей главным в своей жизни, он отдельно поблагодарил бывшую супругу за заботу о них и за помощь ему самому в том, чтобы стать для них хорошим отцом.