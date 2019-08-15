«Никак не дождусь»: брат Джулии Робертс о российском гражданстве

Голливудский актер Эрик Робертс, брат Джулии Робертс, заявил о желании получить российское гражданство в качестве второго, передает РИА «Новости». Актер сказал об этом в рамках юбилейного десятого международного турнира по профессиональному боевому самбо «Платформа S-70», который проходит в Сочи. Робертс был приглашен в качестве почетного гостя мероприятия. Актер является обладателем черного пояса по тхэквондо.

«Я очень люблю боевые искусства, бойцов, и поэтому я приехал в Россию, чтобы увидеть прекрасный вечер поединков ... Я хочу получить второе гражданство, и оно будет российское! Я никак не дождусь, когда получу российское гражданство», — признался он.

Робертс ранее уже становился почетным гостем фестиваля «Кинотавр» в 2002 году и сохранил с тех пор теплые воспоминания.

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«Я был в Сочи на кинофестивале. Тогда я сказал, что Сочи — классное место, надо вернуться сюда. И вот я вернулся», — сказал актер.

Он также отметил, что получил удовольствие от неоднократных поездок в Россию.

«Россия — это очень романтично. Она напоминает мне Америку <...> Мы все любим свою страну. В каждой стране своя прекрасная жизнь», — сказал актер.

Впервые Робертс заговорил о желании получить российское гражданство в прошлом году. Это произошло в ходе фестиваля мотивационного кино и спорта в Ростове-на-Дону, где председателем жюри был он сам.

Тему гражданства подняла российский продюсер Наталья Иванова в своей речи с благодарностями организаторам, писала «Российская газета».

«Я не удивлюсь, если после фестиваля кто-нибудь из иностранных актеров или режиссеров выразит желание получить российское гражданство», — сказала она.

После этого журналисты обратились к Робертсу с вопросом о готовности получить второе гражданство, актер был краток: «Не возражаю».

«В других городах у меня был маршрут «отель — фестиваль». А оказавшись в Ростове, я захотел осмотреть город», — говорил он.

Он также выразил приятное удивление в связи с гостеприимством местных жителей.

«Ваша страна напоминает Америку 50-х годов, которую я очень люблю. Вы очень жизнерадостные люди, и находиться здесь очень приятно», — говорил актер.

В интервью Regnum он признался, что испытал удовольствие от умения русских веселиться.

«Русские умеют радоваться жизни. В моей стране — при этом я люблю свою страну и американцев — все немного по-другому, потому что американцы ленивы. Они слишком любят фаст-фуд и много смотрят телевизор. Русские же другие! Они могут от души веселиться и быть очень серьезными. Мне очень нравится!» — сказал актер.

Позднее он также подчеркнул, что хотел бы иметь именно двойное российско-американское гражданство.

«Я жду предложений, но их пока нет», — добавил Робертс.

Если актеру удастся получить гражданство, то он пополнит собой список знаменитостей, среди которых — актеры Жерар Депардье и Стивен Сигал, танцовщик Сергей Полунин, боец смешанных единоборств Джефф Монсон и боксер Рой Джонс-младший, конькобежец Виктор Ан и сноубордист Вик Уайлд.

В марте о желании получить российское гражданство заявила певица Наталия Орейро в эфире программы «Вечерний Ургант». В разговоре с Иваном Ургантом она подчеркнула, что была в России около 15 раз и считает себя «самой русской из иностранцев».

«Мне только остается, чтобы Путин дал мне паспорт», — добавила певица.

В ответ на предложение ведущего обратиться с этой просьбой к главе государства напрямую, она сказала с экрана: «Путин, дай мне паспорт! Нет ни одного иностранца, который был бы более русский, чем я».

После этого Орейро заявила, что является еще «более русской, чем Жерар Депардье», указ о выдаче российского паспорта которому президент России подписал в 2013 году.

Исполнительница рассказала, что в новый гастрольный тур отправилась с командой музыкантов и танцоров из России, так как «чувствует себя почти русской». Она также отметила, что хотела бы записать целый альбом песен на русском языке.