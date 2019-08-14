«Давно хотели»: «Квартал 95» сделал пародию на Зеленского

Студия «Квартал 95» представила первую шутку о действующем президенте Украины Владимире Зеленском на концерте в Одессе, роль главы государства исполнил юморист Юрий Великий, ранее игравший в дуэте «Брат­ья Шумахеры».

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Чтобы воплотиться в образ президента Великому пришлось надеть парик. В ходе шоу участники «Квартала 95» шутили на тему того, как Зеленский ел шаурму на заправке, массово увольнял госслужащих, а также о постоянном присутствии рядом с ним главы офиса президента Андрея Богдана.

Юрий Великий работал со студией «Квартал 95» с 2009 года — как автор и как актер, однако позднее ушел в свой собственный проект.

«Сейчас жизнь так распорядилась, что я снова в этой семье. У меня здесь много друзей и среди авторов, и среди актеров, я с ними прошел достаточно большой путь, многому научился. Конечно, рад, что снова здесь. Надеюсь, смогу развиваться дальше и добиться еще большего, чем даже планировал», — говорил он в интервью.

По словам Великого, он сам решил, что может пародировать президента, после своей первой пародии на Зеленского, которую он разыграл в мае. Для воплощения главы государства ему «пришлось поработать над образом, чуть-чуть добавить хрипотцы в голос».

«Вообще я давно хотел сделать пародию на Вову, еще когда он не был президентом. Когда только пришел в «Квартал», сидя на авторских читках, я наблюдал за его эмоциями, шутками, выражениями. Наверное, желание сделать пародию на него у меня было еще с тех времен», — признавался актер.

По его словам, в конкурсе на роль главного пародиста первого лица государства он участвовал на равных с другими претендентами. При этом официально о его победе никто не сообщил.

«Мне так до сих пор никакого приза и не дали, никакого награждения, пьедестала почета тоже не было. Поэтому, возможно, в день концерта скажут или в письме официальном напишут. Но пока официально никто не сказал: «Юра, ты победитель нашего конкурса!», — заявил он.

Сам конкурс ему сложным не показался, так как еще до участия в нем он опубликовал в интернете два видеоролика, в которых изобразил Зеленского.

«Знакомые и друзья говорили, что ролики удачные, есть сходство. И именно знакомые, подписчики мне писали, что вот конкурс проходит, прими участие срочно! Тогда я решил, что действительно нужно что-то придумать и для конкурса. Записал коротенький фрагмент, в котором спародировал не только Владимира, но еще несколько политиков», — рассказал он.

Говоря о нюансах подобной работы он назвал личную связь с Зеленским, который раньше был его творческим наставником, у которого Великий «многому учился».

«Конечно, не могу о нем читать шутки, которые могут его конкретно оскорбить. Вообще стараюсь не шутить оскорбительно. Даже пародируя других политиков», — сказал он.

В целом Зеленского он назвал «очень удобным для пародирования» президентом, так как они вместе работали, когда Великий начинал сотрудничать с «Кварталом-95».

«Как знал, что когда-то придется пародировать! Я замечал его жестикуляцию, мимику. Поэтому мне кажется, что пройдя такой длинный путь становления этой пародии, сейчас мне было гораздо легче ее воспроизвести», — сказал он.

По словам актера, у него есть несколько любимых для пародирования украинских политиков. В частности, по словам Великого, он легко себя чувствует в образе спикера Верховной рады Андрея Парубия.

«В этом образе я могу хоть стихи читать, хоть песни петь, вжился в этот образ», — подчеркнул актер.

Другими любимыми для пародирования политиками он назвал бывшего президента страны Виктора Януковича, а также Олега Ляшко

«Мне этот образ, возможно, меньше нравится, но он очень нравится зрителям, я это вижу по отзывам, комментариев к своим роликов», — отметил он.

При этом он также выразил надежду на то, что после возвращения в «Квартал 95» для него будет достаточное ролей, так как он не планирует ограничиваться одним образом президента.