«Давно хотели»: «Квартал 95» сделал пародию на Зеленского

Студия «Квартал 95» впервые показала пародию на Зеленского

Студия «Квартал 95» провела в Одессе концерт, на котором впервые представила серию юмористических номеров, касающихся действующего президента страны Владимира Зеленского. По словам актера Юрия Великого, которому выпала роль главы государства, он хотел сделать пародию на него со времен совместной работы в 2009 году.

Студия «Квартал 95» представила первую шутку о действующем президенте Украины Владимире Зеленском на концерте в Одессе, роль главы государства исполнил юморист Юрий Великий, ранее игравший в дуэте «Брат­ья Шумахеры».

Чтобы воплотиться в образ президента Великому пришлось надеть парик. В ходе шоу участники «Квартала 95» шутили на тему того, как Зеленский ел шаурму на заправке, массово увольнял госслужащих, а также о постоянном присутствии рядом с ним главы офиса президента Андрея Богдана.

Юрий Великий работал со студией «Квартал 95» с 2009 года — как автор и как актер, однако позднее ушел в свой собственный проект.

«Сейчас жизнь так распорядилась, что я снова в этой семье. У меня здесь много друзей и среди авторов, и среди актеров, я с ними прошел достаточно большой путь, многому научился. Конечно, рад, что снова здесь. Надеюсь, смогу развиваться дальше и добиться еще большего, чем даже планировал», — говорил он в интервью.

По словам Великого, он сам решил, что может пародировать президента, после своей первой пародии на Зеленского, которую он разыграл в мае. Для воплощения главы государства ему «пришлось поработать над образом, чуть-чуть добавить хрипотцы в голос».

«Вообще я давно хотел сделать пародию на Вову, еще когда он не был президентом. Когда только пришел в «Квартал», сидя на авторских читках, я наблюдал за его эмоциями, шутками, выражениями. Наверное, желание сделать пародию на него у меня было еще с тех времен», — признавался актер.

По его словам, в конкурсе на роль главного пародиста первого лица государства он участвовал на равных с другими претендентами. При этом официально о его победе никто не сообщил.

«Мне так до сих пор никакого приза и не дали, никакого награждения, пьедестала почета тоже не было. Поэтому, возможно, в день концерта скажут или в письме официальном напишут. Но пока официально никто не сказал: «Юра, ты победитель нашего конкурса!», — заявил он.

Сам конкурс ему сложным не показался, так как еще до участия в нем он опубликовал в интернете два видеоролика, в которых изобразил Зеленского.

«Знакомые и друзья говорили, что ролики удачные, есть сходство. И именно знакомые, подписчики мне писали, что вот конкурс проходит, прими участие срочно! Тогда я решил, что действительно нужно что-то придумать и для конкурса. Записал коротенький фрагмент, в котором спародировал не только Владимира, но еще несколько политиков», — рассказал он.

Говоря о нюансах подобной работы он назвал личную связь с Зеленским, который раньше был его творческим наставником, у которого Великий «многому учился».

«Конечно, не могу о нем читать шутки, которые могут его конкретно оскорбить. Вообще стараюсь не шутить оскорбительно. Даже пародируя других политиков», — сказал он.

В целом Зеленского он назвал «очень удобным для пародирования» президентом, так как они вместе работали, когда Великий начинал сотрудничать с «Кварталом-95».

«Как знал, что когда-то придется пародировать! Я замечал его жестикуляцию, мимику. Поэтому мне кажется, что пройдя такой длинный путь становления этой пародии, сейчас мне было гораздо легче ее воспроизвести», — сказал он.

По словам актера, у него есть несколько любимых для пародирования украинских политиков. В частности, по словам Великого, он легко себя чувствует в образе спикера Верховной рады Андрея Парубия.

«В этом образе я могу хоть стихи читать, хоть песни петь, вжился в этот образ», — подчеркнул актер.

Другими любимыми для пародирования политиками он назвал бывшего президента страны Виктора Януковича, а также Олега Ляшко

«Мне этот образ, возможно, меньше нравится, но он очень нравится зрителям, я это вижу по отзывам, комментариев к своим роликов», — отметил он.

При этом он также выразил надежду на то, что после возвращения в «Квартал 95» для него будет достаточное ролей, так как он не планирует ограничиваться одним образом президента.