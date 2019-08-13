«Глупо и отвратительно»: Бузовой ответили на шутку про «блокадницу»

Певица и телеведущая Ольга Бузова подверглась резкой критике за опубликованное в ее инстаграме видео, на котором поп-звезда весело вылизывает тарелку и кокетливо сообщает ведущему съемку мужчине, что она блокадница.

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Неудачную шутку звезды об одном из самых страшных эпизодов Великой Отечественной войны — блокаде Ленинграда прокомментировала член совета общественного движения «Бессмертный Ленинград» Ирина Зимнева.

«Бузовой нужно чем угодно привлечь к себе внимание, у нее нет принципов, нет понятий. Она дитя потребительского общества», — цитирует настоящую блокадницу «РИА Новости».

Вместе с тем, она отметила, что среди ровесников скандальной знаменитости есть много тех, кто «переживает за свою страну и трудится на благо соотечественников».

Кроме того, выходку бывшей участницы проекта «Дом-2» прокомментировал член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян, посоветовав артистке «освоить тормоза».

«Ольга Бузова, в сущности, неплохой человек, — отметил Манукян в разговоре с ФАН. — Ее главная проблема, что у нее порой отсутствуют тормоза, и она абсолютно не понимает, что уместно говорить в определенной ситуации, а что нет. Блокадный Ленинград — это боль нашей страны, это очень тяжелые воспоминания вполне реальных настоящих блокадников, которые еще живы».

На его взгляд, никогда по-настоящему не голодавшая Бузова, «выглядит не просто глупо, но и отвратительно», позволяя себе бездумную спекуляцию на такой болезненной теме.

Манукян выразил убеждение в том, что даже если в этом ролике и содержался посыл, что мол у Бузовой было голодное детство, а сейчас она, разбогатев, все же не разбрасывается едой, впечатление сложилось прямо противоположное. Видео с полуголой знаменитостью, всуе поминающей блокаду, сильно бьет по ее и без того сомнительной репутации, убежден собеседник ФАН.

По мнению эксперта, главная причина этого мракобесия — невежество и низкий интеллектуальный уровень отдельных представителей российского шоу-бизнеса.

«Бузова никакая не блокадница, она не имеет никакого отношения к этой страшной трагедии. Нельзя походя топтаться на этой страшной теме. С таким же «успехом» она могла себя назвать жертвой Холокоста и даже не придать этому значения. Невежество и невысокий интеллектуальный уровень некоторых представителей новой поросли в нашем шоу-бизнесе выглядит просто удручающе», — выразил досаду Манкуян.

По словам самой Бузовой, ее удивила «странная реакция» подписчиков на безобидное, по ее мнению, видео.

Стоит отметить, что реакция под публикацией была действительно бурной. Подавляющее число комментариев содержало большое количество непечатной брани, пожеланий «всего наихудшего» и недоумения на тему умственных способностей артистки.

Даже те, кто пытался снизить градус ненависти в ветке обсуждения, делали это весьма своеобразно: «Да ладно вам, оставьте уже Ольку в покое, она не злая и не хотела никого обидеть, не виновата девка, что родилась с орешком в голове».

Бузова в попытке сохранить лицо объяснила, что родилась в Ленинграде и в детстве много времени проводила со своими бабушками и дедушками, которым довелось пережить блокаду.

«У нас принято было всегда доедать все, что бабушка приготовила. Они мне рассказывали, как сложно им было в то страшное для всего мира время и как дорога была каждая крошка хлеба и ложка супа», — сказала исполнительница хита «Мало половин».

Мать Бузовой, встав на защиту знаменитой дочери, тоже негативно отреагировала на возмущенные сообщения пользователей инстаграма. Ирина Бузова подчеркнула, что бабушка артистки пережила блокаду и некоторые ее привычки укоренились во всей семье.

Спустя несколько часов после публикации возмутившего общественность видео, Бузова выложила несколько полуобнаженных фоток. Вероятно, таким образом она намеревалась задобрить пользователей инстаграма, но и под этими снимками знаменитости напоминают о недавней глупой выходке.