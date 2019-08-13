«Семейка Аддамс», «Заключенный» и другие трейлеры недели

«Меня зовут Долемайт» («Dolemite is My Name»), Крэйг Брюэр

Биографическая комедия, роли в которой исполнили Эдди Мерфи, Уэсли Снайпс и Крис Рок, расскажет о становлении и карьере Руди Рэя Мура, более известного под псевдонимом Долемайт, добившегося широкой известности в 1970-х годах в нише блэксплотейшна. Режиссером ленты выступил Крэйг Брюэр, причастный к таким популярным шоу, как «Империя» и «Щит».

Вечная история взаимоотношений отцов и детей в «Лапочке» повествуется от лица молодого актера Отиса Лорта, злоупотребляющего алкоголем и в целом занимающегося саморазрушением. Пытаясь разобраться в себе, он начинает вспоминать моменты из прошлого, огромное значение в котором играл его эксцентричный родитель. В ролях здесь, к слову, большие голливудские знаменитости, а именно — Шайа Лабаф («Трансформеры») и Лукас Хеджес («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).

«Семейка Аддамс» («The Addams Family»), Грег Тирнан и Конрад Вернон. Премьера в России — 31 октября

Возвращение легендарной истории о криповой, но милой семье — теперь в анимационном формате. Судя по трейлеру, создателям мультфильма удалось сохранить классический черный юмор оригинальной саги: чего только стоит сцена с реинкарнацией лягушек в школьном классе. Другое дело, что — возможно — некоторые шутки ленты будут немного не по возрасту младшей аудитории, но это уже абсолютно иная тема для дискуссии.

«The Dark Red», Дэн Буш

В центре сюжета психологического хоррор-триллера — молодая женщина, попадающая в психиатрическую больницу, где она утверждает врачам, что ее новорожденный был украден неким «темным культом», а не умер, как считают все ее окружение. Девушке, естественно, никто не верит — и она решает уладить вопрос своими силами.

«Заключенный» («Imprisoned»), Пол Кампф

Социальный триллер, одну из главных ролей в котором исполнил Лоренс Фишберн (номинация на «Оскар» за «На что способна любовь», «Матрица») рассказывает о неком Дилане Берке, совершившем немало ошибок в прошлом, но теперь пытающемся вести праведный образ жизни. В его миролюбивые планы, впрочем, однажды вмешивается надзиратель тюрьмы Даниэль Кальвин, чья жена погибла по вине Дилана 25 лет назад. Лента, что примечательно, затрагивает не только отдельную историю двух человек, но и обращается к тюремно-правовой системе США в целом.

«Они» («Haunt»), Скотт Бек и Брайан Вудс. Премьера в России — 3 октября

Хоррор от создателей нашумевшего «Тихого места» помещает своих главных героев — беспечных молодых людей студенческого возраста, ищущих веселье и приключения — в пугающий антураж: группа друзей решается на посещение (крайне сомнительного) дома ужасов, который лишь с виду выглядит как аттракцион, а на самом деле не сулит им ничего хорошего. В минувшем году, к слову, в прокат вышел схожий по общей задумке фильм («Хэллфест»), где тинейджеры также «погорели» на походе на фестиваль страха. При этом настроения у данных лент достаточно разные: если детище Грегори Плотника было молодежным слэшером с низкопробным юмором в классическом виде, то вот «Они», судя по трейлеру, являются действительно жутким хоррором, где с желанными гостями расправляются с особой жестокостью.

Максимально жизнеутверждающая драма со звездой британского театра Шилой Хэнкок в главной роли. У 80-летней Эди умирает муж, а ее родная дочь хочет пристроить мать в дом престарелых, из-за чего женщине начинает казаться, что это уже почти конец всего. Однако внезапно Эди решается исполнить свою давнюю мечту — альпинистскую поездку в Шотландское высокогорье, которую за десятилетия семейной жизни она так и не сумела осуществить из-за запретов супруга. И отправляется в путь!