Проблемы с приставами: что грозит Заворотнюк

Судебные приставы хотят ограничить выезд заграницу звезде сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, сообщает «СтарХит».

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Эта неприятная история началась около семи лет назад, когда актриса взяла валютный кредит на покупку земли в Подмосковье. Как и многие другие, звезда оказалась в долговой яме из-за серьезного падения курса рубля. В 2018-м артистке удалось урегулировать вопрос и подписать мировое соглашение с банком. Однако позже выяснилось, что у истории есть продолжение.

Так, приставы Тропарево-Никулинского района решили обратиться в суд, после того, как не дождались от знаменитости исполнительский сбор в размере более 1,6 млн рублей. Они намерены ограничить актрисе возможность выезда за границу. Сообщается, что ближайшее заседание состоится в начале сентября.

«Эта сумма накопилась за время судебных разбирательств, — сказал Виктор Пастернак, один из юристов Заворотнюк. — Анастасия пыталась добиться снижения суммы, но у представителей Фемиды, судя по всему, оказалась своя позиция на этот счет».

Вместе с тем, знаменитость и ее представители призывают СМИ не преувеличивать значимость сложившейся ситуации. Пресс-секретарь артистки заверила корреспонденту «СтарХита», что никаких финансовых проблем Заворотнюк не испытывает, у нее все в порядке. Агент актрисы предположила, что ситуация была пущена на самотек в связи с тем, что 48-летняя звезда в октябре прошлого года в третий раз стала мамой. По всей видимости времени и сил разбираться с долгами у звездной мамы стало значительно меньше.

Ранее артистка тщательно скрывала свою третью беременность. О рождении дочери Милы актриса рассказала лишь спустя четыре месяца.

«Я старалась держать все в тайне и просто исчезла на время. Было страшно, что если что-то пойдет не так, то меня начнут активно жалеть. Я прошла все необходимые обследования у врачей, получила от них одобрение и подтверждение, что все хорошо», — рассказывала Заворотнюк.

В апреле этого года, актриса стала героиней программы «Однажды», где впервые показала маленькую дочь и свой трехэтажный дом площадью 900 квадратных метров в поселке Крекшино, стоимость которого оценивается в два млн долларов.

Актриса и ее муж фигурист Петр Чернышев строили дом вместе. Супруги вложили много труда и сил, чтобы воплотить в жизнь свой проект. В ходе программы знаменитость призналась, что приобрела дом ради своего отца, скончавшегося четыре года назад от продолжительной болезни.

«Мне хотелось купить дом, чтоб мой папа успел сюда прийти. Хотелось, чтоб папа пожил именно в том доме, собрать семью. Он недалеко: рядом кладбище. Мы часто ездим к нему. Папа — это человек, который меня сделал. Он всегда был предельно честен со мной», — поделилась она.

Актриса до сих пор не смирилась с потерей отца и плачет, вспоминая о нем. Спустя несколько лет после того, как скончался Юрий Андреевич Заворотнюк, артистка похоронила и своего старшего брата Славу.

«Это безумно тяжело, но я не могла плакать, чтобы не огорчать близких, я держалась. Ушел муж, ушел сын, но я осталась, значит, у меня есть долг», — говорила мама Анастасии Валентина Заворотнюк.

Старшие дети знаменитости очень близки со своей мамой. Известно, что 23-летняя дочь Анна окончила вуз в Нью-Йорке и в настоящее время работает продюсером. Михаилу, которого в семье на американский манер называют Майком, — 18, он учится в МГИМО, однако не исключает для себя перспективы стать актером. Союз родительницы с фигуристом дети одобрили практически сразу.

«Мы с Майком сейчас обмениваемся вещами, прекрасно общаемся. Аня сначала дистанцировалась. Я понимаю, что отец может быть только один, у меня не было претензии заменить его, мы общаемся с Дмитрием», — рассказал Чернышев.

Заворотнюк была замужем за бизнесменом Дмитрием Стрюковым с 1994 по 2006 год. Бывшим супругам удалось сохранить теплые дружеские отношения.