«Форсаж», «Дора» и Гильермо дель Торо: что смотрят в США

Первое место в десятке лидеров продолжают удерживать Дуэйн «Скала» Джонсон и Джейсон Стейтем — исполнители главных ролей в блокбастере этого сезона «Форсаж: Хоббс и Шоу». Девятая часть главной гоночно-каскадерской франшизы последних двух десятилетий от режиссера нашумевшей второй части «Дэдпула» Дэвида Литча потеряла за неделю примерно 57% своего результата, но все же смогла принести создателям еще $25,4 млн.

На втором месте в первую же неделю проката оказалась хоррор-антология «Страшные истории для рассказа в темноте» режиссера Андре Эвредаля. Экранизация популярной в США серии книг от оскароноскного любимца США и Европы Гильермо дель Торо смогла собрать за прошедший уикенд $20,8 млн.

На четвертой неделе остается в тройке лидеров главное развлечение, которое приготовила взрослым и детям студия Disney на это лето — трехмерная версия мультфильма «Король лев», который входит в обязательный набор классических мультфильмов главной американской анимационной студии. Несмотря на постепенное падение интереса, картина смогла собрать $20 млн за эти выходные.

Еще одна премьера этой недели — полнометражная игровая версия приключений Даши-путешественницы «Дора и Затерянный город». В фильме главной героине предстоит спасти родителей в дебрях джунглей и проложить себе дорогу обратно, а помощь ей в этом оказывают обезьянка и лис, говорящие голосами Дэнни Трехо и Бенисио Дель Торо. Сборы приключенческого фильма для всей семьи составили $17 млн.

Третий уикенд фильм «Однажды… в Голливуде» режиссера Квентина Тарантино встретил в середине списка самых кассовых американских фильмов недели. Несмотря на участие в нем звезд первой величины, занятых в главных, второстепенных и эпизодических ролях (Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби, Аль Пачино и другие), девятый фильм от обладателя «Оскара» и «Золотой пальмовой ветви» резко теряет сборы — за выходные он получил $11,6 млн.

Фильм «Невероятный мир глазами Энцо» о жизни собаки и ее владельца-гонщика смог в премьерные выходные собрать $8,1 млн при бюджете примерно в $18-20 млн и занял шестую строчку в рейтинге, несмотря на неуверенные прогнозы экспертов.

Седьмое место на этой неделе также досталось премьере — криминальному триллеру «Адская кухня» о событиях на Манхэттене 1970-х годов, где после ареста главарей местных банд к власти пришли их жены. Фильм, в котором снялись Мелисса Маккарти, Элизабет Мосс и Тиффани Хэддиш, смог собрать $5,5 млн.

Последний на сегодняшний день блокбастер от студии Marvel «Человек-паук: Вдали от дома» с Томом Холландом в роли Питера Паркера в шестой раз прошел на экранах американских кинотеатров. В этот раз главному герою пришлось объединиться со своим старым врагом из комиксов Мистерио (Джейк Джилленхол), чтобы сразиться с новыми врагами в Европе. Фильм Джона Уоттса принес своим создателям еще $5,3 млн.

Еще один фильм-долгожитель расположился на предпоследней строчке – восьмую неделю продолжает исправно выполнять функцию терапевтического семейного мультфильма выходного дня «История игрушек 4». Четвертая часть старейшей полнометражной 3D-франшизы немного не оправдала ожиданий аналитиков и смогла заработать только $4,4 млн.

А на последнем месте оказалась премьера от южнокорейской группы BTS — «BTS: Открой свою душу». Этот фильм стал послесловием от участников одной из самых успешных современных поп-групп для своих поклонников после завершения тура «Love Yourself». Специально для него все участники BTS дали эксклюзивные интервью на крыше дома в Париже, где прошел последний концерт европейских гастролей. В американских кинотеатрах ленте удалось собрать $2,2 млн.