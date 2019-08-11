«Расистский Голливуд»: в США отложили фильм об охоте на людей

Руководство компании Universal Pictures выпустило официальное заявление о решении отказаться от премьеры фильма «Охота» 27 сентября, как было запланировано изначально, в связи с массовой стрельбой в Техасе и Огайо, передает Deadline.

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«За то время, которое прошло с приостановки Universal Pictures рекламной кампании «Охоты», после серьезного обсуждения, студия решила отказаться от планов по выпуску фильма. Мы поддерживаем наших авторов и продолжим выпускать фильмы вместе со смелыми художниками, обладающими собственным взглядом, такими как создатели этого сатирического социального триллера, но мы понимаем, что сейчас неподходящий момент для выхода картины», — говорится в тексте заявления.

На данный момент неизвестно о дальнейших планах на «Охоту» — предполагается, что фильм могут представить публике в кинотеатрах позднее или сразу загрузить на онлайн-видеосервис.

По сюжету фильма, главные герои-республиканцы обнаруживают, что на них открыла охоту группа богачей, состоящая из правящих либеральных элит. Лидеров двух противостоящих лагерей играют Бетти Гилпин и Хилари Суонк.

Еще до решения о переносе выхода фильма на неопределенное время правящие круги в США выразили возмущение в связи с тем, что в качестве жертв в фильме предположительно покажут сторонников действующей администрации. Сам президент США Дональд Трамп обвинил голливудскую индустрию в расизме в связи с «Охотой».

«Либеральный Голливуд — расисты высочайшего уровня, его ненависть и злоба огромны! Они любят называть себя «элитами», но они не элиты. По большому счету, часто те, против кого они особенно сильно выступают, оказываются настоящими элитами. Фильм, который собирается выйти, должен будет разжечь и посеять хаос. Они создают свое собственное насилие, а потом пытаются обвинить других. Они настоящие расисты и очень вредны для нашей страны», — написал Трамп.

Хилари Суонк отказалась комментировать фильм до его выхода. Она подчеркнула, что в настоящий момент разговор о нем не будет иметь смысла, так как никто не будет представлять, о чем идет речь. Тем не менее, она ответила на обвинения со стороны американского президента.

«Мое желание рассказывать определенные истории всегда было одинаково сильным, вне зависимости от человека на посту президента. Выбор, который я делала, достаточно много говорит о том, кто я как личность, и это не изменится, что бы ни происходило», — отметила актриса.

Позднее Трамп вновь коснулся темы выхода «Охоты» и своего неприятия политики Голливуда, которую студии проводят через свои фильмы.

«Голливуд по-настоящему ужасен. Вы говорите о расизме — Голливуд расистский. Что они делают с помощью фильмов, которые выпускают — это вообще-то очень опасно для страны. То, что делает Голливуд, создает мощнейшее беспокойство в стране», — заявил он.

О том, что руководство компании Universal Pictures решило отложить рекламную кампанию, приуроченную к выходу триллера, стало известно ранее.

«Из чувства соболезнования к недавним трагедиям, связанным со стрельбой, Universal Pictures и создатели фильма «Охота» временно приостановили кампанию по продвижению и решили пересмотреть материалы к ней прежде, чем возобновлять», — заявил официальный представитель компании.

Кадры трейлера вызвали возмущение не только среди политиков, но и среди пользователей социальных сетей, многие из которых оставили негативные комментарии под роликом на YouTube:

«Этот фильм пропагандирует преступления на почве ненависти», «Почему вы снимаете фильмы о насилии? Каждый второй фильм полон насилия, какую моральную ценность он несет миру?», «Я получил 24-часовой запрет на фейсбуке после того, как переслал этот трейлер. По их словам, это нарушает их стандарты безопасности»

В результате стрельбы, которую открыл 3 августа 21-летний житель Техаса в супермаркете в городе Эль-Пасо, погибли 22 человека, более 20 пострадали. Нападавшего обвиняют в терроризме на почве расовой ненависти. В ночь на 4 августа в штате Огайо в результате стрельбы были убиты 10 человек, включая нападавшего, более 30 получили ранения.