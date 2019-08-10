«Пошел в актерство из-за тщеславия»: Олегу Стриженову — 90

Олег Стриженов родился 10 августа 1929 года в Благовещенске в семье военного. Еще в раннем детстве будущий народный артист СССР перебрался вместе с родителями в Москву, где в годы Великой Отечественной войны трудился механиком в Научно-исследовательском кинофотоинституте, а немногим позднее был отправлен на трудовой фронт — строить Павелецкий вокзал и прокладывать железную дорогу для электричек.

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По словам самого Стриженова, его бескомпромиссный характер во многом сформировали именно отец и мать. Рассказывая о ранних годах, актер также признается, что после переезда в столицу семья жила хорошо — вплоть до того момента, когда на Советский Союз напала гитлеровская Германия. Воспоминания от того времени у актера, естественно, остались жуткие.

«Когда это случилось, я был в подмосковном пионерском лагере. Вернулись в июле, ровно к первой бомбежке. Потом бомбили каждый день. Уши раздирало от свиста летящих бомб и грохота взрывов, — говорил он в интервью «7 дней». —

У меня была школьная любовь — все четыре класса, что я успел проучиться до начала войны, я любил одну девочку. Она казалась мне лучшей на свете. Жили мы на Коровьем валу: я — в доме под номером 30, она — в 16-м. Как-то утром я пошел к ней и вижу: целого квартала от 20-го дома до второго нет! На рассвете туда попали бомбы. Помню, как шевелилась там земля. Жутко».

По окончании войны Стриженов поступил в Театральное художественно-техническое училище на бутафорское отделение, затем — в Театральное училище имени Щукина, после завершения которого стал артистом Государственного русского драматического театра Эстонской ССР. В Таллине, впрочем, он проработал всего сезон — и отправился в Ленинград, где два года отыграл в Театре драмы имени Пушкина (нынешний Александринский театр), а еще спустя пару лет устроился в столичный Театр-студию киноактера.

Тогда же, в середине 1950-х, он буквально ворвался в отечественный кинематограф, фактически в мгновение ока став большой советской звездой: всенародную известность Стриженову принесли его выдающиеся перформансы в лентах «Овод», «Сорок первый» и «Хождение за три моря».

Примечательно, что сам артист не скрывает — актерскую профессию он выбрал, исходя из тщеславных мотивов, так как «хотел нравиться и быть популярным».

«Меня удивляют актеры, которые говорят, что презирают популярность, что им безразлично — нравятся они или нет. Так и хочется спросить: «А зачем же ты пошел в эту профессию?» Я вот, например, пошел, потому что хотел нравиться, хотел быть популярным. Из-за тщеславия? Конечно. Такая уж это работа. Уверен: каждый, даже самый дрянной артист, всю жизнь стоящий в массовке, мечтает о том же самом», — подчеркивал народный артист.

Мощный дебют Стриженова на большом экране, однако, был не просто мимолетным звездным часом, но логичным стартом его замечательной карьеры: после первого успеха актера стали регулярно приглашать на ведущие роли в крупные проекты. В частности, в последующие годы он сыграл в таких знаменитых фильмах, как «Капитанская дочка», «Белые ночи», «Оптимистическая трагедия», «Третья молодость», «Неподсуден», «Звезда пленительного счастья», «Юность Петра», «Пиковая дама», «Последняя жертва», «Мой любимый клоун» и многих других.

Могла значиться в реноме народного артиста и еще одна знаковая роль — Андрея Болконского в культовом кинопроизведении Сергея Бондарчука «Война и мир». Удивительно, но от участия в «оскароносной» эпопее отказался сам Стриженов, возмущенный поведением режиссера.

«Узнав, что Бондарчук проводит пробы актеров на роль князя, я посчитал себя униженным. Почему он не позвал меня первым? У нас же с ним были отличные приятельские отношения. И я не понимал, как он мог не сказать мне: «Болконский — ты, это как дважды два — четыре. Но для проформы я проведу пробы». Ну ладно, пусть не так, пусть решил искать актера. Так мог хотя бы сказать мне об этом. Нет, молчит. И в течение целого года выбирает исполнителя. <...> И я разозлился всерьез», — пояснял Стриженов.

По его словам, в конце концов Бондарчук все-таки связался с ним и предложил заветную роль — однако обиженный актер задумал «послать» режиссера, причем сделать это он собирался максимально ярко.

«Мы сделали пробу. Вечером я уехал на съемки в Киев, там получил телеграмму: «Вы утверждены на роль Андрея Болконского…» Вскоре в газете появляется публикация о начале съемок «Войны и мира», где указано: в роли князя Андрея — Олег Стриженов.

Вернувшись в Москву, набираю номер Бондарчука и говорю: «Сергей, это Олег. Слушай внимательно. Я у тебя сниматься не буду». В ответ: «Ты что, пьян?» — «Нет, трезвый. Сейчас приду к тебе. Собери всю группу во главе с директором». И повесил трубку... Прихожу — собрались все. И я сказал: «Повторяю при всех: никогда я у тебя — ни в этой картине, ни в любой другой — сниматься не буду». И ушел»,

— говорил артист в одном из интервью.

За годы творчества за Стриженовым прочно закрепился статус одного из главных романтических актеров советского кинематографа — добиться подобных эпитетов ему, которого называли «отечественным Аленом Делоном», помогли и притягательная внешность, и, конечно же, безмерный талант.

Олег Стриженов был женат трижды, при этом каждая из его супруг являлась либо народной, либо заслуженной артисткой страны. Так, первой женой звезды кинематографа стала Марианна Грызунова-Бебутова, второй — Любовь Лифенцова, наконец, третьей (и последней) — Лионелла Скирда, экс-жена режиссера Ивана Пырьева. По стопам отца пошли и его дети — Наталья и Александр, также посвятившие жизни искусству.