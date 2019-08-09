Семейное дело: Гвинет Пэлтроу снимется в сериале своего мужа

Стриминговый сервис Netflix представил в своем твиттере первые кадры нового сериала «Политик» («The Рolitician»), премьера которого назначена на 27 сентября этого года. Известно, что в черной комедии-мюзикле сыграют Гвинет Пэлтроу («Железный человек», «Влюбленный Шекспир», за который она получила «Оскар»), Джессика Лэнг («Оскары» за «Голубое небо» и «Тутси»), Бен Платт («Идеальный голос»), Зои Дойч («За пропастью во ржи», «Горе-творец»), Люси Бойнтон («Богемская рапсодия») и Боб Балабан.

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Согласно СМИ, сюжет шоу построен вокруг истории состоятельного студента, который еще c детства мечтал о большой политической карьере. Ожидается, что в сериале будет показан (и высмеян) мир школьной (и не только) политики.

Шоураннерами проекта являются Райан Мерфи («Лузеры», «Американская история ужасов», «Американская история преступлений») и Брэд Фэлчак, его компаньон по многим сериалам, а также супруг все той же Пэлтроу.

Ранее в сети появилась информация, что Netflix заключил с создателями «Политика» контракт сразу на два сезона. В борьбе за проект стриминговый сервис сумел обойти своих конкурентов — Hulu и Amazon, которые также хотели заполучить права на черную комедию.

Отметим, что в минувшем январе против Пэлтроу был подан судебный иск: 72-летний Терри Сандерсон, врач из штата Юта, заявил, что именитая актриса врезалась в него во время спуска на лыжах, а затем покинула «место происшествия», даже не попытавшись оказать ему помощь. Инцидент, по его словам, произошел еще в 2016 году на горнолыжном курорте Deer Valley в Парк-Сити. Согласно пострадавшему, артистка «бесконтрольно катилась» по одному из склонов для новичков и на большой скорости влетела в его спину. Говоря про реакцию звезды на случившееся, он подчеркнул, что Гвинет просто «поднялась, отвернулась и уехала дальше», оставив его лежать в снегу с серьезными травмами.

За нанесенный физический и моральный ущерб мужчина хочет планировал отсудить у Пэлтроу $3,1 млн. Подобную компенсацию он назвал справедливой, так как Гвинет якобы нанесла ему сотрясение мозга и сломала четыре ребра. Объясняя, почему он решил обратиться в суд лишь спустя несколько лет после инцидента, Сандерсон подчеркнул, что столкнулся с проблемами с адвокатами, а также боролся с последствиями травмы.

Как уже было сказано, в настоящее время Пэлтроу состоит в браке с кинематографистом Фэлчаком — их свадьба состоялась в сентябре минувшего года.

Церемония прошла в Хэмптонсе — поместье актрисы в одном из районов Лонг-Айленда. Свидетелями женитьбы стали исключительно самые близкие супругов — в общей сложности мероприятие посетили всего 50 человек. Согласно СМИ, Гвинет изначально хотела, что свадьба прошла в закрытом режиме и без особой шумихи. Журналистов на церемонию при этом не допустили.

Среди гостей, присутствовавших на церемонии, были режиссер Стивен Спилберг со своей супругой Кейт Кэпшоу, актеры Роберт Дауни-младший и Роб Лоу.

Для Гвинет и Брэда этот брак стал вторым. До 2015 года артистка была замужем за Крисом Мартином, солистом группы Coldplay. Фэлчак, в свою очередь, состоял в браке с продюсером и актрисой Сюзанн Букиник — они расстались в 2013 году. У обоих также есть по двое детей от первого брака. Известно, что Гвинет и Брэд встречались более трех лет, и официально объявили о помолвке лишь в январе 2018-го: «Нам невероятно повезло, что мы решили объединиться именно в этот момент в жизни, когда наши совместные успехи и неудачи могут служить основой для здоровых и счастливых отношений», — рассказала актриса в специальном выпуске журнала своей компании GOOP.