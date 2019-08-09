Шуфутинский и Стас Намин: кто простился с Вилли Токаревым

В пятницу, 9 августа, в Москве прошла церемония прощания с известным российско-американским шансонье Вилли Токаревым. Траурное мероприятие прошло в храме Святителя Николая в Котельниках, в котором певец еще при жизни часто бывал — он жил совсем рядом, в знаменитой сталинской высотке на Котельнической набережной. Первыми к гробу артиста были допущены его родственники, тогда как поклонников попросили подождать у входа в храм. По информации СМИ, желающих проститься с музыкантом было значительно меньше, чем предполагали распорядители. Вероятно, что причиной этого стало объявленное ранее штормовое предупреждение.

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У храма была установлена колонка, из которой доносились самые известные песни певца разных лет, в том числе и на английском языке, а рядом со входом стояла коробка, где лежали диски с военными песнями Вилли Токарева, но их почти никто не брал. На территории храма раздавался шансон, в какой-то момент зазвучала известная песня «Небоскребы» со строками: «Похоронят как собаку и молитвы не споют». Рядом пожилые женщины с плакатом певца в руках пританцовывали и подпевали, зная все тексты наизусть.

Соболезнования у гроба принимала третья супруга шансонье — киновед Юлия Бединская-Токарева. Несколько раз вдова была вынуждена выходить на улицу — подышать свежим воздухом и прийти в чувства. Было очевидно, что ей тяжело дается траурное мероприятие.

Среди знаменитостей, пришедших проводить в последний путь коллегу и друга, были замечены певец и композитор Михаил Шуфутинский, композитор Стас Намин, актер Александр Рапопорт, певцы Сергей Крылов, Ян Марти, Игорь Геман и Семен Канада.

«Великая потеря... Он являлся символом целого поколения. Был первым вестником свободы, приехавшим в Россию из далекой Америки, чтобы спеть то, что чувствовал, через что прошел. Он был светлым человеком, никогда никого не предал и не продал, не грубил, не подличал. Он любил свои песни и песни любили его», — приводит слова Шуфутинского «СтарХит».

По словам Рапопорта, Токарев был абсолютно искренен в своем творчестве.

«Я бы охарактеризовал его как глашатая жизнелюбия. Очень искренний, натуральный. Плохого слова от него нельзя было услышать, просто воплощение добра», — сказал актер.

После панихиды присутствующие проводили траурный кортеж продолжительными аплодисментами. Когда выносили гроб, дождь опять пошел сильнее, а из колонок звучало «До свидания, до свидания, до свидания, но не навсегда». Вилли Токарев был похоронен на Калитниковском кладбище.

Ранее поэт и музыкант Сергей Шнуров посвятил покойному стихотворение и опубликовал его в своем инстаграме.

«Тогда, я помню, первый раз мы крепко пили, // Студентами вино в параднике. // Аккомпанировал певец по кличке Вилли. // Кто был никто, тот стал опять никем, // В магнитофоне села батарейка, // Мотали пленку с помощью карандаша — рукой. // А ты прижавшись, мне сказала, — эй, согрей-ка. // Эх, небоскребы, а я маленький такой», — написал артист, цитируя в конце строку из песни Токарева «Небоскребы, небоскребы».

Вместе с тем, о Токареве высказались многие другие российские знаменитости. Юморист Владимир Винокур в память о друге и коллеге опубликовал в своем инстаграме архивный снимок, на котором он изображен вместе с Токаревым и народным артистом СССР Юрием Никулиным.

«Дорогой Вилли! Спасибо тебе за твою жизнь и талант! Царствие тебе Небесное! Помню и уважаю! И Юрий Владимирович Никулин, тебя любил!», — написал он.

Винокур также процитировал стихи Токарева, которые он сочинил, подписывая эту фотографию: «Я не забуду этот вечер, мы пили водку ели кур, десерт в тот вечер был не нужен, там был Володя Винокур».

Знаменитый своими скептическими замечаниями по разным поводам музыкант Юрий Лоза на этот раз, отбросив цинизм, посвятил покойному мэтру большой и полный уважения пост в фейсбуке. По словам композитора, несмотря на то, что Токарев «сам себе придумал себе имя Вилли, чаще всего к нему обращались — Вилен Иваныч».

«Респект и уважуха» в нашем цеху сопровождали его всегда, ведь после эмиграции он запел в Америке не только одесскую классику, а начал писать свои песни, которые быстро перекочевали через океан и прекрасно прижились на родине», — написал он.