Плейлист недели: Tool, Pixies и Кендрик Ламар

Tool — «Fear Inoculum»

В наши дни альтернативный прог-рок редко получает внимание в медийном пространстве, но ситуация с Tool как раз понятна. Легендарная группа выпустила новый материал впервые за 13 лет. На прошлой неделе Tool наконец-то опубликовали свой каталог в стриминговых сервисах и почти сразу выпустили заглавный трек с их предстоящего альбома «Fear Inoculum», который станет доступен 30 августа. В день выхода композиция находилась в топе трендов американского YouTube и в первые сутки ее прослушали 2 млн раз.

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Это чисто «туловская» вещь с характерной для группы аранжировкой, безумным размером 11/8 и прочими прелестями, которые так любят фанаты. При всем при этом, Мейнард и его друзья забрались в мало исследованные ими мелодические ходы, что позволяет песне звучать достаточно свежо. И как это обычно бывает с Tool, трек требует внимательного и многократного прослушивания, потому что группа уже не один десяток лет отвергает современный подход с использованием так называемых «хуков», чтобы цепляло сразу.

Pixies — «Catfish Kate»

Еще одни суперветераны музыкальной сцены Pixies подарили фанатам сингл с предстоящего альбома «Beneath the Eyrie». На третьей пластинке группы после воссоединения Фрэнсис Блэк может быть и не выдает нетленки конца 80-х, но выдерживает свой стиль и радует преданных фанатов.

SiR и Кендрик Ламар — «Hair Down»

Калифорнийский рэпер Сэр Дэррил Феррис, выступающий под псевдонимом SiR выпустил трек с самим Кендриком Ламаром «Hair Down». Расслабленный бит, меланхоличная читка и яркое появление Ламара в середине композиции — это, пожалуй, один из самых любопытных хип-хоп-треков лета.

Лана дель Рей — «Season of the Witch»

Лана дель Рей, объявившая на прошлой неделе о скором выходе очередного альбома, на этой представила трек к спродюсированному Гильермо дель Торо фильму «Страшные истории для рассказа в темноте». Это кавер на легендарную песню шотландца Донована «Season of the Witch». Лана в своем репертуаре — ничего неожиданного не предложила, звучит все как облегченная версия Тори Эймос, но голос певицы оправдывает почти все.

Mudhoney — «One Bad Actor»

Одни из пионеров гранжа Mudhoney неожиданно предложили новую композицию. Продолжающие сотрудничать с сиэтловским лейблом Sub Pop ветераны выложили трек «One Bad Actor» с характерным гаражным продакшном, который в нынешнее время звучит очень даже свежо.

Кэти Перри — «Small Talk»

Кети Перри, которая на минувшей неделе была признана виновной в плагиате, нисколько не унывает и представила фанатом трек «Small Talk». Кэти предстала в несколько другом амплуа, и новая композиция мало напоминает ее хиты. Отрадно, что певица ищет новое звучание и интересные ходы.

Rudimental и Кейтлин Скарлетт - «Ghost»

Британская драм-н-бэйс группа Rudimental выпустила новый EP, на котором посотрудничала с многими исполнителями. На треке «Ghost» своим вокалом отметилась инди-певица Кейтлин Скарлетт, а сами парни написали очень душевный прямой бит.

Johnny Marr — «The Bright Parade»

Легенда британской музыки Джонни Марр, более всего известный как гитарист и соавтор песен The Smiths, выпустил отличный сингл «The Bright Parade», дающий наглядное представление, откуда растут ноги шугейза и британского инди «нулевых».