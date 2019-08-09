«Невзлюбила Муми-тролля»: как Янссон убегала от популярности

Финская писательница и художница Туве Янссон родилась 9 августа 1914 года в городе Гельсингфорс Великого княжества Финляндского, входившего в состав Российской Империи. До 1926 года столицу Финляндии Хельсинки в русском языке официально называли на шведский манер.

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Почти все члены семья Янссон были художниками, поэтому она росла творческим ребенком и много рисовала. Замечая талант дочери, родители хотели, чтобы она продолжала их дело. Во время первой мировой войны отец Туве был на фронте и писал оттуда письма, в которых говорил о желании видеть дочь знаменитой художницей. В детстве Янссон заботилась о матери, которая ночами работала над иллюстрациями ради заработка, и предлагала ей свою помощь. Когда Туве было 10 лет, ее рисунки уже публиковались в издательстве, а в 14-летнем возрасте девочка написала и проиллюстрировала свою первую книгу «Сара и Пелле и осьминоги Водяного».

В 15-летнем возрасте она отправилась на учебу в шведскую художественную школу, где получила диплом факультета изящных искусств. Стажировка юной художницы, уже известной на родине, проходила во Франции, Германии и Италии.

Племянница писательницы и по совместительству исполнительный директор «Moomin Characters Ltd» София Янссон в эфире радио «Эхо Москвы» рассказала подлинную историю «рождения» Муми-Тролля. На острове, где семья Янссон проводила лето, туалет находился на улице и был обит картоном изнутри. Эта поверхность служила для шуточной переписки всех родственников.

«И вот в один из дней как-то брат оставил там историю, какую-то надпись о Канте. Туве Янссон не могла придумать что-то в ответ ему и нарисовала какое-то существо. Тогда она сказала, что это было самое некрасивое существо, какое только она могла придумать. Это и был первый Муми-тролль», — поделилась София.

Со стены туалета изображение милого бегемотика перекочевало в дневники Янссон и стало служить ее подписью. В 1950-1960 года писательница придумала целый муми-мир, населенный очаровательными существами, и завоевала всемирную известность после выхода книжного сериала. Эти книги, написанные и проиллюстрированные Янссон, издавались по всему миру и расходились многомиллионными тиражами.

Всего она создала восемь повестей о Муми-троллях: «Маленькие тролли и большое наводнение», «Муми-тролль и комета», «Шляпа волшебника», «Опасное лето», «Мемуары Муми-папы», «Волшебная зима», «Папа и море», «В конце ноября», сборник рассказов «Дитя-невидимка» и четыре своеобразных комикса в картинках: «Опасное путешествие», «А что потом», «Кто утешит малютку» и «Мошенник в доме Муми-троллей».

Внезапно обрушившаяся популярность не привела Янссон в восторг, но позволила постепенно выкупить целый остров Кловахарун в Финском заливе. Там писательница работала в одиночестве, укрываясь от назойливых поклонников и журналистов. В одном из последних интервью Янссон говорила, что успех отнимал у нее желание работать. Находясь в центре внимания, она испытывала психологические проблемы и постоянно старалась превзойти саму себя.

«Все это привело к тому, что я почти что невзлюбила своего Муми-тролля. Чуть было не возненавидела его. Все это было уже слишком», — признавалась Янссон.

Спасением для нее стал персонаж Туу-тикке, побудивший автора писать о том, как Муми-троллю было трудно выживать в не понимающем его мире. Писательница просто переложила на героя собственные проблемы и переживания, связанные с коммерцией и контрактами.

«И это было уже не лето, а зима, зимний пейзаж, который он ненавидел и не понимал. Но благодаря этому персонажу, Туу-тикке, которую я нарисовала, Муми-троллю удалось увидеть какой-то просвет, найти выход, и он очень был от этого горд. В конце книги он восклицает: «Я первый из муми-троллей, который не спал всю зиму!» Он там не спал, как обычно, зимой, а бодрствовал. Таким образом я переосмыслила своего Муми-тролля», — рассказывала Янсон.

По словам писательницы, ее произведения создавались не столько для детей, сколько для нее самой. По мере взросления Янссон менялись характеры ее персонажей, и однажды она обнаружила, что больше не может писать для детей.

«Дети ждут продолжения, а ты приходишь к той точке, где история превращается в нечто совсем иное. И мне до сих пор жаль, что я не могу продолжать писать о муми-троллях. Но продолжать для меня было совершенно невозможно, бесчестно. Потом был перерыв, я вернулась к рисункам. Постепенно, с огромным трудом я начала писать новеллы и романы», — поделилась автор.

Лейтмотивом ее творчества было одиночество, тихая грусть и уютный дом с теплой постелью. Автор посвятила свою жизнь искусству, ни разу не была замужем и не заводила детей. По словам племянницы Янссон, она говорила, что не хочет рожать «в жестоком мире сражающихся мужчин».