«Не мог выйти на связь»: Фадеев отстранил Наргиз от концертов

Влиятельный российский продюсер Максим Фадеев расторгает контракт с певицей Наргиз Закировой. Согласно документу, оформленному продюсерским центром MALFA, артистка лишится права выступать с музыкальными произведениями Фадеева, а также откажется от запланированного на август тура по России.

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По словам Закировой, продюсерский центр направлял письма организаторам ее выступлений во многих городах России с просьбой отменить концерты. Об этом певице рассказали сотрудники, занимавшиеся подготовкой ее шоу.

«Сегодня, за сутки до отъезда в концертный тур, я узнала от организаторов моего концерта в Воронеже и в Ростове-на-Дону, что сам концерт отменяется якобы потому, что я отказалась выезжать в тур. Письмо такого характера организаторы получили из продюсерского центра MALFA», — написала Закирова в инстаграме.

Певица призналась, что была шокирована этим заявлением, потому что вся ее творческая команда в этот день собиралась выезжать в Воронеж.

«16 июля получила официальный документ о намерении лейбла MALFA запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру», — отметила певица.

Фанаты артистки были поражены этим заявлением и направились на страницу Фадеева, расспрашивая его в комментариях о причинах конфликта с Закировой. Под натиском поклонников певицы продюсер написал пост с объяснением ситуации.

«Выступления действительно не состоятся. Отмена связана с тем, что мы очень долгое время не могли выйти на связь ни с самой Наргиз, ни с кем-либо из ее команды. Неоднократно отправленные нами официальные запросы на подтверждение участия Наргиз в запланированных мероприятиях также остались проигнорированными.

В связи с этим, мы были вынуждены отменить выступления артистки, так как просто не имели возможности гарантировать организаторам ее присутствие на площадке, не говоря уже о репутационных и финансовых рисках, которые берут на себя лейбл и организатор из-за такой ситуации», — написал Фадеев.

Юрист Закировой Бахром Исмаилов рассказал, что до вылета в Воронеж у него была встреча с представителем Фадеева, который обещал выслать все необходимые документы по туру в кратчайшие сроки.

«А потом мы узнаем, что MALFA предлагала организаторам концерта заменить Наргиз другим исполнителем. Сегодня в 15 часов должна была состояться наша встреча с господином Фадеевым и его представителями. Мы прождали до 17 часов, но никто не приехал. Лишь в седьмом часу они сообщили нам в письме, что якобы у них нет времени», — рассказал юрист.

Представитель певицы также рассказал, что 16 июля Фадеев направил Закировой письмо с предложением расторгнуть договор. Это соглашение предполагало последующий запрет для певицы исполнять 21 песню.

«Они, видимо, решили действовать так: сорвать концерты, чтобы Наргиз сама приняла решение уйти из продюсерского центра. Мы готовы пойти на все условия, но пока такое впечатление, что Фадеев не определился с дальнейшими действиями», — выразил мнение Исмаилов.

По словам юриста, Закирова не понимает действий сотрудников MALFA, которые постоянно меняют свои решения, и переживает за своих фанатов.

«Они повели себя неуважительно по отношению к публике. Артист отстранен от концертов и финансовых вопросов. Наргиз переживает из-за поклонников, которые ждали ее в своих городах. А письмо MALFA стало ударом в спину. Господин Фадеев ограничил ее творчество. Мы считаем, что это злоупотребление правом», — сказал представитель певицы.

В настоящее время Закирова ждет решения вопросов, касающихся конфликта. Вероятнее всего, в ближайшем будущем она лишится права на исполнение своих главных хитов, как и многие бывшие участники лейбла MALFA. Напомним, что в течение этого года продюсерский центр Фадеева покинули Юлия Савичева, Кристина Кошелева и Катя Кищук.