«Disney, позвони»: Маколей Калкин предложил идею ремейка «Один дома»

Голливудский актер Маколей Калкин высмеял планы корпорации Disney снять ремейк рождественской комедии «Один дома». В прошлом один из самых успешных детей-актеров в истории «фабрики грез» выложил в своем инстаграме фотографию, на которой он изображен сидящим на диване в трусах, вооруженный ноутбуком, и с тарелкой еды в руке. Комичности снимку добавляет торчащий из под майки круглый живот 38-летней знаменитости, нелепая повязка на волосах и скривленное выражение лица.

«Вот как на самом деле будет выглядеть обновленный «Один дома», — написал Калкин под фотографией. — Disney, позвони мне!»

В комментариях к посту среди прочих отметился официальный аккаунт известного сайта фильмов для взрослых с вопросом: «а где же тогда сырная пицца», намекая на одно из любимых лакомств юного Кевина.

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«Ты выглядишь как Марв, теперь ты липкий бандит?», «Я бы предпочел посмотреть это, а не ремейк», «Это единственный ремейк, который следовало снять, спасибо!», «Кевин, которого мы все заслужили», — написали в ответ пользователи инстаграма.

Стоит отметить, что подавляющее число поклонников оригинальной франшизы восприняло новость о ремейке негативно. В социальных сетях во всю критикуют Disney за малосимпатичную эксплуатацию ностальгических чувств зрителей.

Напомним, что на днях генеральный директор Disney Боб Айгер заявил о том, что в ближайшее время на сервисе потокового вещания должны состояться перезапуски фильмов «Один дома» , «Оптом дешевле», «Ночь в музее» и «Дневник слабака».

«Мы также сосредоточены на использовании обширной библиотеки великолепных проектов студии Fox для дальнейшего обогащения ассортимента контента на нашей платформе», — сказал он.

Айгер не уточнил, в каком формате будут выпущены ремейки — может статься, что некоторые художественные фильмы лягут в основу сериалов, тогда как новый «Один дома» будет переосмыслен согласно современным реалиям.

Также отметим, что акции Disney упали на 4,82 пункта через пару часов после того, как компания отчиталась о выручке за третий фискальный квартал этого года. Медиагигант понес убытки в связи с приобретением Fox с рядом провальных фильмов снятых в последнее время. Наибольший урон принес фантастический фильм «Люди Икс: Темный феникс», который изначально позиционировался как эпическое завершение франшизы, однако в итоге картина оказалась убыточной. Поскольку лента вышла в прокат уже после сделки, все убытки Disney был вынужден взять на себя.

В мае этого года у Disney вышла киноверсия всеми любимого мультфильма «Аладдин», которую снял мастер британской криминальной драмы Гай Ричи, а в июле — ремейк «Короля Льва» Джона Фавро. Оба фильма оказались успешными, заработав более $1 млрд в течение первых недель проката. Новому «Королю льву» удалось достичь этой отметки через неделю после премьеры. Шекспировский сюжет в реалистичном животном мире стал четвертым по счету фильмом медиагиганта, который добился таких цифр в 2019 году. До этого рекордсменами считались «Аладдин», «Капитан Марвел» и «Мстители: Финал».

Кроме того, руководство Disney уже сообщило, когда состоятся премьеры новых эпизодов культовой киносаги «Звездные войны». Согласно Variety, фильмы очередной трилогии будут выходить в прокат каждые два года в декабре: первый эпизод покажут 16 декабря 2022-го, второй — 20 декабря 2024-го, а третий — 18 декабря 2026 года.

Промежутки между выходами «Звездных войн» Disney будет заполнять премьерами новых частей фантастической картины Джеймса Кэмерона «Аватар». Ранее выход второй части фильма был запланирован на 18 декабря 2020-го, но он был перенесен на год. Премьеры остальных частей также сместились на год.

Эти изменения произошли в результате перехода прав на «Аватара» во владение Disney от холдинга 21st Century Fox. Также после сделки компания стала обладать правами на франшизы «Люди-Икс» и «Симпсоны».