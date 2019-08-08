«Дора» и «Форсаж»: прогноз бокс-офиса США

Лидерство в десятке самых кассовых фильмов грядущих выходных аналитики рынка предсказуемо отдали фильму «Форсаж: Хоббс и Шоу» режиссера второго «Дэдпула» Дэвида Литча, который является спин-оффом главной гоночной франшизы, давно переросшей свои жанровые рамки. После более чем впечатляющего старта картины о приключениях двух самых ярких второстепенных персонажей основного проекта в исполнении Дуэйна «Скалы» Джонсона и Джейсона Стейтема, она потеряет почти половину, однако сборы все равно составят $26,5 млн.

Часть возможной прибыли у очередной части «Форсажа», рассчитанного по большей части на молодежную и совсем молодую аудиторию, неизбежно уведет полнометражный игровой фильм по мотивам мультсериала о Даше-путешественнице — «Дора и затерянный город» от режиссера Джеймса Бобина. Неожиданная поддержка со стороны мэтров Бенисио Дель Торо и Дэнни Трехо, которые подарили свои голоса животным-друзьям главной героини — обезьянке и лисе — поможет картине о приключениях группы подростков в джунглях принести своим создателям $22,5 млн.

Четвертую неделю в тройке лидеров продолжит удерживаться трехмерный ремейк мультфильма из золотого запаса студии Disney «Король лев», успевший расколоть аудиторию на две части из-за реалистического изображения зверей. Желание взрослой части аудитории приобщить детей к своему прошлому, а также понять, какие звери им больше нравятся — рисованные и человекоподобные или объемные и достоверные, поможет мультфильму собрать еще $21 млн.

Второй премьерой уикенда станет хоррор режиссера Андре Эвредаль («Демон внутри») «Страшные истории для рассказа в темноте». Главной приманкой картины служит участие в работе над ней «оскароносного» Гильермо дель Торо, который на этот раз выступил в качестве продюсера. Ожидается, что экранизация широко известной в США антологии детских ужасов Элвина Шварца покажет результат на уровне $18,5 млн.

Обладающий всеми признаками последнего фильма большого мастера «Однажды… в Голливуде», снятый обладателем двух самых престижных кинонаград (Золотая пальмовая ветвь и «Оскар») Квентином Тарантино, продолжит свой спуск в таблице лидеров и на третьей неделе проката сможет собрать уже $11,8 млн.

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Подробности о фильме читайте в интервью «Газеты.Ru» с самим Тарантино, а также в нашей рецензии.

С шестого места стартует в таблице самых кассовых фильмов этих выходных криминальный триллер «Адская кухня», где сыграли Мелисса Маккарти, Элизабет Мосс и Тиффани Хэддиш. Действие картины разворачивается в 1970-е годы в опасном районе Манхэттена , получившим название «Адская кухня», где ко власти пришли жены лидеров местных банд, когда тех арестовала полиция.

Еще одна премьера недели — фильм о жизни гонщика и его пса «Невероятный мир глазами Энцо». Фильм, в котором рискованные повороты сюжета показаны с точки зрения собаки сможет принести своим авторам $7 млн.

Не ждут больших результатов и от шестой недели проката последней на данной момент части приключений Человека-паука, представленной студией Marvel «Человек-паук: Вдали от дома». Сборы фильма о европейском путешествии и новых врагах супергероя, главные роли в котором исполнили Том Холланд и Джей Джилленхол, по оценкам экспертов составят $5,2 млн.

На предпоследней строчке расположилась четвертая часть неувядающей трехмерной игрушечной серии Disney «История игрушек 4», которой аналитики рынка сулят еще $5 млн.

Последней премьерой этой недели станет биографический фильм «Брайан Бэнкс», посвященный судебному делу об изнасиловании известным футболистом, которому удалось отвести от себя обвинения. Первая неделя принесет его создателям $3,5 млн.