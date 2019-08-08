Тарантино, BTS и детские страшилки: прогноз бокс-офиса России

Главной премьерой недели станет новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде», сборы которого составят около 500 млн рублей. Для презентации своей девятой ленты культовый режиссер приехал в Москву, где встретился с корреспондентом «Газеты.Ru» и дал ему эксклюзивное интервью. Подробнее о фильме можно почитать в нашей рецензии.

В преддверии прошлых выходных боевику «Форсаж: Хоббс и Шоу» Дэвида Литча также прогнозировали 500 млн рублей, но фильм чуть-чуть не дотянул до этой отметки и собрал 480,2 млн рублей. По итогам второго уикенда спин-офф популярнейшей гоночно-приключенческой франшизы ожидаемо соберет 180 млн рублей.

Начавшийся уикенд увеличит сборы трехмерной версии диснеевской классики «Король лев» на 105 млн рублей. Несмотря на смешанные отзывы зрителей и критиков, многие из которых скептически отнеслись к идее «реанимировать» любимый мультфильм с помощью реалистичного изображения африканской саванны, картина Джона Фавро продолжает оставаться в тройке лидеров на четвертой неделе проката.

Вторая премьера недели — полнометражный игровой фильм о полюбившейся российским детям Даше-путешественнице — стартует в отечественном прокате с 70 млн рублей. Российские прокатчики ленты «Дора и затерянный город» решили оставить имя главной героини оригинальным, не переименовывая ее в привычную Дашу. Как и в сериале, она будет путешествовать в компании обезьянки и лисы, займется спасением своих родителей и попутно попытается разгадать секреты затерянного города цивилизации инков.

Новый продюсерский проект оскароносного Гильермо дель Торо «Страшные истории для рассказа в темноте» в первые российские выходные соберет 40 млн рублей. Лента основана на популярной трилогии ужасов Элвина Шварца, посвященной детским страшилкам. Сам дель Торо выступил в качестве продюсера и сценариста картины, а режиссерское кресло занял Андре Овредал, снявший хорроры «Охотники на троллей» и «Демон внутри».

После окончания турне «Love Yourself» корейская поп-группа BTS представит своим фанатам фильм «Bring the soul: the Movie», который продемонстрирует закулисье концертной жизни. Специально для выпуска фильма участники группы дали эксклюзивные интервью на одной из парижских крыш после заключительного концерта, сыгранного в ходе европейского тура. В роликах кумиры молодежи поделились своими сокровенными мыслями и переживаниями. Благодаря откровениям и бесчисленной армии фанатов лента стартует в отечественном прокате с 40 млн рублей. Нельзя не отметить, что количество кинотеатров, в которых покажут фильм о BTS, более чем вдвое меньше среднего — 600 против 1300.