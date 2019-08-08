После стрельбы в США: Universal отозвала рекламу триллера «Охота»

Студия Universal Pictures перенесла на неопределенный срок маркетинговую кампанию нового триллера «Охота» Крэйга Зобела из-за трагедии в США. В начале августа во время стрельбы в трех штатах — Техасе, Огайо и Иллинойсе был убит 31 человек и не менее 50 получили ранения. Как сообщает WSJ, представители студии осознают, что жестокая реклама «Охоты» может напомнить родственникам погибших о трагическом инциденте.

«Из-за чувствительности к вниманию общества к недавним трагедиям в стране Universal Pictures и создатели фильма «Охота» временно приостановили свою маркетинговую кампанию», — заявил представитель компании.

Опубликованные трейлеры картины со сценами стрельбы также могут быть изменены, но пока они остаются в открытом доступе в сети. О переносе премьеры триллера, которая запланирована на 27 сентября, речи не шло.

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Еще до трагедии в США Universal столкнулась с негативной реакцией на «Охоту»: пользователи соцсетей написали тысячи гневных комментариев по поводу кадров насилия с применением оружия.

«Этот фильм пропагандирует преступления на почве ненависти», «Почему вы снимаете фильмы о насилии? Каждый второй фильм полон насилия, какую моральную ценность он несет миру?», «Я получил 24-часовой запрет на фейсбуке после того, как переслал этот трейлер. По их словам, это нарушает их стандарты безопасности», — писали пользователи под роликом на YouTube.

Несмотря на критику фильма, в прошлые выходные американский кабельный спортивный телеканал ESPN показал рекламу «Охоты» в эфире, а его конкурент AMC несколько раз крутил ролик с кадрами из триллера во время премьеры сезона сериала «Проповедник».

В конце 2018 года одна из крупнейших голливудских компаний Unversal Pictures испытала двойной сокрушительный удар. Как и в случае с «Хрониками хищных городов» Кристиана Риверса, новая лента Роберта Земекиса «Удивительный мир Марвена» провалилась в американском прокате.

По данным Deadline, за первый уикенд картине удалось собрать скромные $2,5 млн при бюджете в $40 млн, имея 1911 копий. Предполагалось, что сборы байопика, вышедшего в американский прокат 21 декабря, в рождественский уикенд составят от $7 до $9 млн.

Биографическая драма «Удивительный мир Марвена» основана на реальных событиях из документального проекта «Марвенкол» 2010 года Джеффа Малмберга. Фильм рассказывает о пострадавшем в результате уличного нападения Марке Хоганкэмпе, который пытается избавиться от посттравматического расстройства с помощью «кукольной» терапии. Рядом со своим домом он построил игрушечный городок времен Второй мировой войны и населил его фигурками, напоминающими людей из своей прошлой жизни.

Как отмечает издание, это худший результат в карьерах оскароносного постановщика Роберта Земекиса и обладателя «Золотого глобуса» Стива Карелла, наиболее известного по роли Майкла Скотта в сериале «Офис». При этом в фильмографии известного режиссера есть настоящие кассовые хиты, в числе которых культовый «Форрест Гамп», завоевавший шесть «Оскаров», «Назад в будущее», «Изгой» и «Полярный экспресс».

В последнее время режиссер не может похвастаться коммерчески успешными проектами. Например, две прошлые работы Земекиса драма «Прогулка» и лента «Союзники» с Брэдом Питтом в главной роли также провалились в прокате. Несмотря на то, что «Прогулка» в целом получила положительные отзывы критиков, картина так и не смогла окупить $35 млн бюджета.

Однако в прошлом году Universal все же выпустила несколько удачных картин, среди которых «Мир Юрского периода 2», собравший $1,305 млрд, и анимационная лента о Гринче, заработавшая $511,6 млн.