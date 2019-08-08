«Затормозил процесс»: обвиняемый по делу Круга задушил сокамерников

По словам источника по делу об убийстве певца Михаила Круга, один из фигурантов дела, Александр Агеев, который вместе с Дмитрием Веселовым проник в дом исполнителя в 2002 году и совершил нападение на его семью, задушил двух своих сокамерников, что создало помехи для следствия и затормозило его ход, пишет «Московский комсомолец».

«Агеев совершил убийство двоих сокамерников. Он как машина для убийства, здоровенный качок, придушил их, и все. Это затормозило процесс, а так бы на месяц раньше провели окончательные эксперименты», — рассказал источник.

В рамках эксперимента Агеев был доставлен в дом Михаила Круга. В Тверскую область его привезли из колонии «Полярная сова», где тот отбывал пожизненное заключение.

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«Он написал явку с повинной, но по краже, которая так и не была совершена. Работали мы с ним долго. В итоге Агеев дал полный расклад в ходе проверки показаний в доме Круга», — объяснил источник.

Родственникам певца — его сестре Ольге Медведевой и сыну Дмитрию, которые проживают в семейном коттедже, — в последний момент сообщили о следственных действиях. Ольге и Дмитрию посоветовали убрать из дома все декоративные предметы на время проведения эксперимента с Агеевым.

«Сам он не стрелял в Круга. Убийца Веселов — в могиле. А за убийство Веселова осужден Осипов, он тоже сейчас к нам приехал. Мы их долго не могли вытащить из «Полярной совы», — пояснил представитель следствия на условиях анонимности.

В своих показаниях один из бывших лидеров ОПГ «Тверские волки» Александр Осипов, отбывающий пожизненное наказание, заявил, что сам убил Веселова, узнав о произошедшем в доме Круга. Заключенный показал следствию, где найти останки соучастника Агеева.

По одной из версий, Агеев и Веселов должны были только напугать Круга и ограбить его дом. Ожидалось, что певец задержится на день в Твери, чтобы посмотреть на салют, однако в последний момент он изменил свои планы и решил пораньше вернуться в загородный дом. Чтобы их не застали врасплох фигуранты дела спрятались в подсобном помещении, которое планировали тайком покинуть, когда Круг покинет помещение. Однако им помешала теща исполнителя, которая решила прилечь рядом с местом, где они находились. Злоумышленники попытались нейтрализовать женщину, однако на шум вышел хозяин дома и его супруга.

Врачи скорой помощи отказывались ехать на место происшествия без сопровождения милиции, поэтому в больницу певца доставил его сосед. Круг умер на утро после нападения.

В убийстве знаменитого шансонье другие члены ОПГ обвинили Веселова, так как Агеев отправился на задание без огнестрельного оружия. Узнав об этом, Осипов, по его словам, решил отомстить. Агеев также обвинил в убийстве Круга своего соучастника.

«8 августа планируем проверку показаний с Осиповым — тот будет еще раз показывать, где убил Веселова и куда сбросил пистолет. За убийство Веселова он осужден, но пистолет, из которого стрелял, не нашли. Вот попытаемся найти оружие», — раскрыл дальнейшие шаги следствия источник.

По его словам, меры в рамках расследования дела находятся под контролем, к мероприятиям были привлечены сотрудники всех служб, включая спецназы полиции и Росгвардии.

«Выставили даже снайперов на всякий случай. Убийство раскрыто — и это главное», — добавил он.

По его словам, на понедельник также было назначено опознание, в котором должна будет принять участие вдова певца. Ирина Круг, которой удалось спастись в ночь нападения, ранее уже опознавала Агеева, которого видела в коттедже, однако доказать его причастность в тот раз не удалось.

Сам соучастник преступления тогда отрицал свою вину, упирая на наличие алиби — он якобы провел вечер в гостях у знакомой журналистки, живущей вдали от места происшествия. Показания женщины подтверждали его слова, и она настаивала на невиновности Агеева даже после того, как он сам попросил ее отказаться от сказанного.