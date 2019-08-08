Следом за «Оскаром»: «Эмми» осталась без ведущего

Глава Fox Entertainment Чарли Кольер выступил с официальным заявлением о решении руководства компании отказаться от ведущего на грядущей церемонии вручения телевизионной премии «Эмми», которая должна пройти 22 сентября, передает The Hollywood reporter.

«Наша задача — оценить возможности поднять программу… этот год любопытен тем, что нам приходится прощаться с таким количеством невероятных шоу: «Игра престолов», «Империя», «Вице», «Теория большого взрыва» — для меня это в новинку, я никогда раньше не работал на «Эмми», — признался он.

Это заявление Кольер сделал в ходе летнего пресс-тура ассоциации телекритиков. Он подчеркнул, что в таких ситуациях всегда надо иметь ввиду возможность компромисса.

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«Если у вас есть ведущий и открывающий номер, то это от 15 до 20 минут, которые вы не сможете потратить на то, чтобы воздать должное программам. Нашей команде приходится балансировать ради компромисса. Я думаю, это даст нам больше времени, чтобы сказать об этих шоу все, что нужно», — отметил глава Fox Entertainment.

Он также обратил внимание на опыт прошлогоднего отказа от ведущего на церемонии вручения премии американской киноакадемии «Оскар». По его словам, организаторы хорошо справились с поставленной задачей.

«Мы следили за этим «Оскаром». Это уникальный год для некоторых любимых американцами шоу, и продюсеры решили, что потратить на них больше времени — это правильный поступок», — сказал Кольер.

Ранее церемония вручения «Эмми» уже проходила без ведущего в 1975 году на CBS, в 1998 году на NBC и в 2003 году — также на Fox.

О том, что «Оскар» в 2019 году может остаться без ведущего заговорили после того, как 5 декабря было объявлено, что киноакадемия остановилась на кандидатуре Кевина Харта. После этого блогеры подняли тему гомофобных шуток восьмилетней давности в его твиттере.

Журналисты обратили внимание, что сообщения в твиттере Харта, о которых идет речь, появились в тот же год, когда вышел его фильм «Кевин Харт: Посмейся над моей болью», снискавший серьезный кассовый успех — они предположили, что неполиткорректный юмор послужил маркетинговым инструментов привлечения дешевой популярности.

Харт рассказал, что ему впоследствии звонили представители киноакадемии и просили публично принести извинения. Позднее возможность участия комика в церемонии вручения премий неоднократно поднималась в соцсетях и СМИ, однако сам Харт твердо заявил, что не видит больше смысла обсуждать эту тему.

«Нет больше никаких дискуссий… Я пережил это, я пережил этот момент. Я не собираюсь больше объяснять, кем являюсь. Я просто закончил», — сказал он.

Скандал с ведущим произошел на фоне падения рейтингов трансляции вручения «Оскаров» — в 2018 году его смотрели всего 26,5 млн зрителей против показателя в 32,9 млн в 2017 году. О проблемах главной американской кинонаграды не преминул съязвить в свое твиттере даже президент США Дональд Трамп.

«Самые низкие рейтинги у «Оскара» в истории. Проблема в том, что у нас больше нет звезд, кроме вашего президента (просто шучу, конечно)!» — написал он.

Решение отказаться от ведущего возымело эффект на телезрителей — рейтинг «Оскара» поднялся до 29,6 млн.

Грядущая церемония вручения «Эмми» установит новый рекорд — «Игра престолов» будет представлена сразу 32 номинациях, среди которых — «лучший драматический сериал», «лучшая мужская роль» и «лучшая женская роль».

Создатели «Игры престолов» трижды получали «Эмми» за победу в номинации «лучший драматический сериал», а в общей суммы проект побеждал на премии 47 раз. До выхода мини-сериала «Чернобыль», этот проект оставался наиболее успешным, однако в том году история катастрофы на Чернобыльской АЭС обошла по популярности фэнтези-сагу по данным сайта IMDB.

Предыдущий аналогичный рекорд принадлежал сериалу «Полиция Нью-Йорка» о буднях вымышленного полицейского участка, который оказался представлен в 27 категориях 25 лет назад.

Лидерами по общему числу номинаций среди компаний стали HBO (137), Netflix (117) и NBC (58).