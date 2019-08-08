Следом за «Оскаром»: «Эмми» осталась без ведущего

Премия «Эмми» пройдет без ведущего в этом году

В этом году руководство компании Fox приняло решение отказаться от ведущего на церемонии вручения телевизионной премии «Эмми». По словам главы Fox Entertainment Чарли Кольера, на такой ход компания пошла, проанализировав рейтинги последней премии «Оскар», организаторы которой были вынуждены найти способ обойтись без ведущего после скандала, который разгорелся вокруг главного кандидата на эту роль Кевина Харта из-за его неполиткорректных шуток в твиттере.

Глава Fox Entertainment Чарли Кольер выступил с официальным заявлением о решении руководства компании отказаться от ведущего на грядущей церемонии вручения телевизионной премии «Эмми», которая должна пройти 22 сентября, передает The Hollywood reporter.

«Наша задача — оценить возможности поднять программу… этот год любопытен тем, что нам приходится прощаться с таким количеством невероятных шоу: «Игра престолов», «Империя», «Вице», «Теория большого взрыва» — для меня это в новинку, я никогда раньше не работал на «Эмми», — признался он.

Это заявление Кольер сделал в ходе летнего пресс-тура ассоциации телекритиков. Он подчеркнул, что в таких ситуациях всегда надо иметь ввиду возможность компромисса.

«Если у вас есть ведущий и открывающий номер, то это от 15 до 20 минут, которые вы не сможете потратить на то, чтобы воздать должное программам. Нашей команде приходится балансировать ради компромисса. Я думаю, это даст нам больше времени, чтобы сказать об этих шоу все, что нужно», — отметил глава Fox Entertainment.

Он также обратил внимание на опыт прошлогоднего отказа от ведущего на церемонии вручения премии американской киноакадемии «Оскар». По его словам, организаторы хорошо справились с поставленной задачей.

«Мы следили за этим «Оскаром». Это уникальный год для некоторых любимых американцами шоу, и продюсеры решили, что потратить на них больше времени — это правильный поступок», — сказал Кольер.

Ранее церемония вручения «Эмми» уже проходила без ведущего в 1975 году на CBS, в 1998 году на NBC и в 2003 году — также на Fox.

О том, что «Оскар» в 2019 году может остаться без ведущего заговорили после того, как 5 декабря было объявлено, что киноакадемия остановилась на кандидатуре Кевина Харта. После этого блогеры подняли тему гомофобных шуток восьмилетней давности в его твиттере.

Журналисты обратили внимание, что сообщения в твиттере Харта, о которых идет речь, появились в тот же год, когда вышел его фильм «Кевин Харт: Посмейся над моей болью», снискавший серьезный кассовый успех — они предположили, что неполиткорректный юмор послужил маркетинговым инструментов привлечения дешевой популярности.

Харт рассказал, что ему впоследствии звонили представители киноакадемии и просили публично принести извинения. Позднее возможность участия комика в церемонии вручения премий неоднократно поднималась в соцсетях и СМИ, однако сам Харт твердо заявил, что не видит больше смысла обсуждать эту тему.

«Нет больше никаких дискуссий… Я пережил это, я пережил этот момент. Я не собираюсь больше объяснять, кем являюсь. Я просто закончил», — сказал он.

Скандал с ведущим произошел на фоне падения рейтингов трансляции вручения «Оскаров» — в 2018 году его смотрели всего 26,5 млн зрителей против показателя в 32,9 млн в 2017 году. О проблемах главной американской кинонаграды не преминул съязвить в свое твиттере даже президент США Дональд Трамп.

«Самые низкие рейтинги у «Оскара» в истории. Проблема в том, что у нас больше нет звезд, кроме вашего президента (просто шучу, конечно)!» — написал он.

Решение отказаться от ведущего возымело эффект на телезрителей — рейтинг «Оскара» поднялся до 29,6 млн.

Грядущая церемония вручения «Эмми» установит новый рекорд — «Игра престолов» будет представлена сразу 32 номинациях, среди которых — «лучший драматический сериал», «лучшая мужская роль» и «лучшая женская роль».

Создатели «Игры престолов» трижды получали «Эмми» за победу в номинации «лучший драматический сериал», а в общей суммы проект побеждал на премии 47 раз. До выхода мини-сериала «Чернобыль», этот проект оставался наиболее успешным, однако в том году история катастрофы на Чернобыльской АЭС обошла по популярности фэнтези-сагу по данным сайта IMDB.

Предыдущий аналогичный рекорд принадлежал сериалу «Полиция Нью-Йорка» о буднях вымышленного полицейского участка, который оказался представлен в 27 категориях 25 лет назад.

Лидерами по общему числу номинаций среди компаний стали HBO (137), Netflix (117) и NBC (58).