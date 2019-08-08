«Креативная сила»: авторы «Игры престолов» устроились в Netflix

Создатели сериала HBO «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс заключили многолетнее соглашение с видеосервисом Netflix, приблизительная стоимость которого оценивается в $200 млн, передает The Hollywood Reporter.

«Мы в Netflix взволнованы возможностью поприветствовать мастеров-рассказчиков Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса. Они являются креативной силой и доставили множество удовольствия зрителям по всему миру своей эпической манерой рассказывать истории. Мы в ожидании того, что их воображение принесет нашим сотрудникам», — заявил директор компании по контенту Тед Сарандос.

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Помимо Netflix, переговоры о сотрудничестве с двумя бывшими авторами HBO вели представители Disney и Amazon. По словам источников, создатели «Игры престолов» изначально больше склонялись в сторону Amazon Studios, однако ситуация изменилась в июле, когда свое предложение выдвинули представители Netflix.

Disney вступил в борьбу чуть позднее. Компания предлагала Бениоффу и Уайссу заключить сделку с FX Productions. При этом оба автора уже сотрудничают с Disney в качестве создателей следующей трилогии «Звездные войны». Выбор в пользу Netflix пал после продолжительных переговоров.

«Мы прекрасно проработали с HBO на протяжении почти десятилетия и мы благодарны там всем за возможность чувствовать себя как дома. За последние несколько месяцев мы потратили много часов, разговаривая с Синди Холланд и Питером Фридлендером (вице-президент Netflix), а также с Тедом Сарандосом и Скоттом Стубером (руководитель кинематографического подразделения)», — заявили Бениофф и Уайсс.

По данным источников, авторы «Игры престолов» были довольны суммой сделки, так как хотели преодолеть отметку в $150 млн — именно столько по соглашению обязались выплатить руководители Amazon создателям сериала «Мир дикого запада» Лизе Джои и Джонатану Нолану по условиям контракта, который заключили в апреле.

«Мы помним одни и те же кадры из одних и тех же фильмов из 1980-х, мы любим одинаковые книги, нас влекут одни и те же возможности повествования. Netflix создал что-то невероятное и беспрецедентное и для нас честь быть приглашенными», — добавили Бениофф и Уайсс, говоря о своей встрече с руководством Netflix.

После громогласного успеха «Игры престолов», которая установила рекорд по количеству номинаций на премию «Эмми» (32), ее авторы исследовали рынок на предмет наиболее интересного предложения от одного из медиатитанов.

В частности, в СМИ появилась информация о переговорах с WarnerMedia, представители которого отдали предпочтение режиссеру двух фильмов третьей трилогии «Звездные войны» Джей Джей Абрамсу. Его компания которого Bad Robot может получить $500 млн. Бениофф и Уайсс также встречались с руководством Comcast и Apple.

Сообщалось, что компаниям, готовым к сотрудничеству с создателями «Игры престолов», придется также включить в финальную стоимость сделки расходы на создание отдельной студии, которую возглавят Бениофф и Уайсс, так как это входит в планы двух продюсеров. Многих также интересовало на каком уровне вовлеченности они смогут сотрудничать, учитывая контракт на три фильма «Звездных войн». Премьера первой части должна будет состояться 16 декабря 2022 года, два следующих фильма — в 2024 году и 2026 году.

Помимо этого, оба продюсера были привлечены к работе над проектом HBO «Конфедерат», действие которого разворачивается в альтернативной вселенной, где рабовладельческим южанам США удалось отделиться от федерации северных штатов. Ожидалось, что премьера состоится в 2019 году, после завершения «Игры престолов». Однако скандал вокруг темы рабства и контракт с Netflix ставят на «Конфедерате» крест.

По данным источников, руководство HBO обсудило с Бениоффом и Уайссом обязательства, уточнив, что не будут составлять конкуренцию другим желающим их нанять, но обещают указывать их в качестве исполнительных продюсеров во всех проектах, которые будут иметь отношение к «Игре престолов».